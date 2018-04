Beamr accélère l'adoption de la norme HEVC avec un nouveau transcodeur

Beamr Transcoder VOD répond à la quête du distributeur vidéo visant à réduire le trafic réseau en utilisant le HEVC, par le biais d'une intégration facile du flux de travail et une vitesse et une densité d'encodage sans commune mesure. Construit pour l'avenir, Beamr Transcoder VOD offre le coût total de possession (TCO) le plus bas du marché lorsqu'il est exploité sur des processeurs évolutifs Intel® Xeon®. Répondant à la demande de l'industrie d'abandonner les boîtes noires monolithiques, le cœur de ce transcodeur très efficace a été développé en langage C++ natif pour fonctionner sous Linux, tout en étant entièrement évolutif dans les clouds privés, hybrides et publics tels qu'AWS, en utilisant des conteneurs Docker. Beamr Transcoder VOD alloue automatiquement le nombre optimal de threads à la fonction d'encodage vidéo tout en réservant le minimum nécessaire pour le décodage, la gestion de l'accès et le contrôle du réseau.

« Offrir une très grande qualité de vidéo et une expérience utilisateur hors pair est un objectif commercial et technique important pour tous les services vidéo. Les consommateurs sont conscients de la qualité de l'affichage qu'ils ont dans leur poche et ne sont plus prêts à faire des compromis », a commenté le président de Beamr, Eli Lubitch. « Nos clients de kits de développement logiciel (SDK) codec sont au service de plus de 100 millions d'abonnés dans le monde entier en utilisant les solutions d'encodage haut de gamme de Beamr, et nous avons construit le Beamr Transcoder VOD comme moyen de permettre à quiconque, quelle que soit sa capacité d'ingénierie, de bénéficier de l'adoption de la technologie d'encodage supérieure de Beamr. »

L'indice de réseautage visuel (Visual Networking Index) de Cisco révèle qu'à l'horizon 2021, 82 % de tout le trafic sur Internet sera de la vidéo. Les distributeurs vidéo doivent donc mettre en œuvre des méthodes pour réduire le débit binaire de la vidéo qu'ils diffusent sans compromettre la qualité. Le processus novateur d'optimisation axé sur la perception de Beamr répond à la nécessité de réduire la taille des fichiers et des flux tout en offrant une qualité garantie et une vitesse inégalée. Commercialisé dans le SDK codec Beamr 5x HEVC, qui est inclus dans le Beamr Transcoder VOD, il permet que les économies de débit binaire combinées du HEVC et du contrôle de débit adaptatif du contenu (CABR) du Beamr 5x se traduisent par des économies de débit binaire allant jusqu'à 65 % ou plus par rapport au H.264, et 30 % d'économies par rapport au contrôle du débit HEVC VBR.

Au cœur de la philosophie de l'entreprise, on trouve le désir de fournir des solutions de grande qualité au meilleur rapport qualité-prix. Lorsque nous avons étudié le marché, il nous a paru évident que l'ancien modèle consistant à exiger des clients qu'ils franchissent des obstacles pour réaliser une évaluation ne fonctionne pas aujourd'hui », a déclaré Sharon Carmel, fondatrice et PDG de Beamr. « Je suis très fière de la prouesse technique que notre équipe a livrée avec Beamr Transcoder VOD, et je souhaite que quiconque en fasse l'expérience. Mais je suis également très satisfaite du modèle commercial que nous avons développé et qui va permettre à quiconque le souhaite d'utiliser ce produit étonnant, de cliquer, télécharger, encoder et mettre le fichier en phase de production. Nous appelons cela 'gratuit pour commencer' ».

Beamr Transcoder VOD est disponible en version GRATUITE et PAYANTE, et les deux versions incluent les SDK codec Beamr 4, Beamr 5 et Beamr 5x pour le transcodage H.264 et HEVC. La version GRATUITE sera livrée en mai 2018 et inclura un crédit mensuel pour le transcodage HEVC et H.264 gratuit. Pour les utilisateurs qui ont besoin de plus de temps de transcodage, des prises en charge des fichiers ProRes, des codecs audio Dolby avancés ou des fonctions d'insertion de publicité dynamique, une version PAYANTE sera disponible peu de temps après la version GRATUITE. De plus, Beamr Transcoder est livré avec une feuille de route de produit engagée qui inclut une version « live » prévue pour le quatrième trimestre 2018.

Les responsables et ingénieurs vidéo sont encouragés à voir Beamr Transcoder VOD en action et à rencontrer l'équipe de conception et d'ingénierie, à Las Vegas, du 9 au 12 avril, lors du salon NAB, sur le stand de Beamr, numéro SU9813.

Pour de plus amples informations, veuillez visiter beamr.com/transcoder-vod/

À propos de Beamr

Beamr est le principal concepteur et développeur de solutions d'encodage et d'optimisation adaptées au contenu qui permettent une qualité élevée, des performances hors pair et de nouveaux niveaux d'efficacité du débit binaire pour les MSO (opérateurs de systèmes multiples), les distributeurs de contenus de services par contournement (OTT), les diffuseurs et les plateformes de streaming vidéo. L'entreprise a, à son actif, 36 brevets délivrés et plus de 20 en instance. En développant des solutions complètes, Beamr Transcoder permet aux SDK codec HEVC et H.264 de Beamr de devenir des solutions d'encodage complètes. Fondée en 2009, Beamr compte parmi ses investisseurs Verizon Ventures, Innovation Endeavors et Disruptive. Beamr possède des bureaux à Londres, Tel Aviv, Saint-Pétersbourg, en Russie, et Palo Alto.

SOURCE Beamr