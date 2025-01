Beatbot stellt auf der CES 2025 die Amphibious RoboTurtle und die selbstandockende und aufladbare Shore Self-Docking & Charging Station vor

Zwei bahnbrechende Innovationen für die intelligente Poolpflege und den Schutz der Umwelt

LAS VEGAS, 7. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Beatbot, die Marke, die hinter den innovativsten Roboter-Poolreinigern der Welt steht, hat zwei bahnbrechende Innovationen vorgestellt, die die Poolpflege und ökologische Nachhaltigkeit neu definieren sollen. Die Amphibious RoboTurtle, ein Wunderwerk der Robotik der nächsten Generation, wurde für die ökologische Forschung, den Gewässerschutz und den Katastrophenschutz entwickelt und verfügt über fortschrittliche Funktionen wie die Überwachung der Wasserumgebung, biometrische Verfolgung und KI-gestützte Probenahme von Gefahrstoffen. Die Shore Self-Docking & Charging Station revolutioniert die Poolpflege mit vollautomatischer Reinigung und Aufladung, ohne dass manuelle Eingriffe erforderlich sind. Beide Technologien werden vom 7. bis 10. Januar auf der CES 2025 an Stand 52368 in der Venetian Expo, Hallen A-D, Las Vegas, ausgestellt.

„Die Roboterschildkröte verkörpert unsere Vision, die führende Technologie von Beatbot zu nutzen, um kritische ökologische Herausforderungen auf globaler Ebene anzugehen", sagte York Guo, Marketingleiter von Beatbot. „Sie ist ein Partner, der dabei hilft, Gemeinden zu schützen und die sichersten Wasserstände für alle Lebewesen zu erhalten. Dieser einzigartige Roboter dient – an der Seite von Naturschützern, Wissenschaftlern und Rettungskräften – dem Wohle unseres Planeten."

Ein Roboter zum Bewahren und Beschützen

Die Amphibious RoboTurtle enthält Weiterentwicklungen zur Unterstützung des Wassermanagements und der Überwachung gefährdeter Arten, darunter folgende Hauptmerkmale:

Technologie der eingebetteten Intelligenz: Mit ihrem adaptiven Wahrnehmungssystem und ihrer flexiblen Mobilität kann sie ihre Umgebung in Echtzeit wahrnehmen und präzise reagieren, um Aufgaben effizient zu erledigen.

Fortschrittliches Auftriebssystem: Nahtlose Navigation zwischen Land und Wasser, Bewältigung von unwegsamem Gelände und tiefen Gewässern. Das fortschrittliche Auftriebssystem ermöglicht es dem Roboter, unter dynamischen Bedingungen zu navigieren, einschließlich Strömungen, unwegsamem Gelände und empfindlichen Ökosystemen.

Bionische Multigelenk-Gliedmaßen: Ahmt die natürlichen Bewegungen von Schildkröten nach und ermöglicht so eine präzise und nicht-invasive Erkundung empfindlicher Ökosysteme. Durch diese Bauweise wird die Beeinträchtigung der umliegenden Ökosysteme auf ein Minimum reduziert.

Hocheffiziente Solarmodule: Die umweltfreundliche Energieversorgung gewährleistet einen kontinuierlichen, autonomen Betrieb mit minimalem Kohlendioxid-Ausstoß.

KI-gesteuerte Kameras: Das intelligente automatische Verfolgungssystem erkennt die Umgebung und bietet Forschern und Wassermanagern einen detaillierten Überblick über die biometrischen Bedingungen.

Die Amphibious RoboTurtle wurde entwickelt, um kritische Zustände wie Ölverschmutzungen, Katastrophenschäden und die Anwesenheit gefährdeter Arten zu verfolgen und die Benutzer darauf aufmerksam zu machen. Sie bietet eine nachhaltige und kostengünstige Lösung für die Umweltüberwachung durch Früherkennung. Die Amphibious RoboTurtle reduziert außerdem die Abhängigkeit von schweren Ressourcen, beschleunigt die Datenerfassung und optimiert die Abläufe für Regierungsbehörden, NGOs und Forscher.

Die Shore Self-Docking & Charging Station: Freihändige Poolpflege

Die Selbstdocking- und Ladetechnologie von Beatbot revolutioniert die Poolpflege, indem sie sowohl die Reinigung als auch das Aufladen automatisiert. Nach jedem Zyklus oder durch einfaches Tippen auf die App kehrt der Roboter zu seiner Dockingstation zurück, dockt selbstständig an und lädt sich auf, sodass er für die nächste Sitzung immer einsatzbereit ist.

Das System nutzt eine kabellose magnetische Aufladung, um Strom sicher und zuverlässig zu übertragen, wodurch freiliegende Anschlüsse vermieden und das Risiko von Wasserschäden verringert werden. Der Roboter navigiert präzise und wird von einer fortschrittlichen Multisensor-Fusion gesteuert, die ein genaues Andocken in jeder Poolumgebung ermöglicht. Eine innovative Basisstation mit einer motorisierten Rampe sorgt für reibungslose Übergänge zwischen dem Pool und dem Steg, während das Aufladen außerhalb des Pools eine schnelle und einfache Wartung ermöglicht. Beatbot freut sich darauf, diese fortschrittliche Technologie in zukünftige Versionen der AquaSense-Serie zu integrieren.

„Beatbot-Nutzer schätzen das Leben sehr und streben nach höchster Qualität. Sie sind Pioniere an vorderster Front bei der Einführung neuer Technologien und liefern immer wieder wertvolle Ideen, die Beatbot dazu inspirieren, kontinuierlich bahnbrechende Innovationen einzuführen und Schritt für Schritt die Zukunft der intelligenten Poolpflege und einer noch umfassenderen Wassergesundheit zu gestalten", sagte YorkGuo, Marketingleiter von Beatbot. „Wir sind zutiefst dankbar für ihr Vertrauen und ihre Beiträge, die uns dazu antreiben, die Grenzen des Möglichen immer weiter zu verschieben."

Beatbots Amphibious RoboTurtle und die proprietäre Selbstandock- und Aufladetechnologie definieren die Poolpflege und ökologische Forschung neu und bestätigen das Engagement der Marke für intelligente, nachhaltige Robotik. Entdecken Sie die Innovationen auf der CES 2025 an Stand 52368 vom 7. bis 10. Januar 2025.

Informationen zu Beatbot

Beatbot ist eine Technologiemarke, die intelligente Poolpflege neu definiert und sich der globalen Robotisierung von Schwimmbadumgebungen verschrieben hat. Das Unternehmen wurde von Branchenexperten mit mehr als 10 Jahren Erfahrung in führenden Unternehmen in der Heimroboterbranche gegründet und wächst schnell. Es verfügt über Niederlassungen in mehreren Ländern sowie ein starkes Forschungs- und Entwicklungsteam, in dem 70 % der Mitarbeiter beschäftigt sind. Als Pionier von Kerntechnologien wie bürstenlose Wasserpumpen, räumliche Fortbewegung von AUVs, Sonar-Laser-SLAM und Space-Mapping-Navigationsalgorithmen hat sich Beatbot zahlreiche Patente gesichert und Pionierarbeit für branchenführende Innovationen geleistet. Das Unternehmen hält derzeit über 206 Patente (erteilt und angemeldet), darunter 115 Patente für Erfindungen.

