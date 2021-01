Beaubelle : Sortir du mouvement anti-vieillissement

Beaubelle, une marque suisse de soins pour la peau avant-gardiste, a créé le mouvement « Age joyfully with body, mind and soul harmony » (prendre plaisir à vieillir en harmonisant le corps, l'esprit et l'âme) pour défier la norme « anti-vieillissement » afin d'encourager les femmes à profiter de leur âge, à le célébrer et à être bien dans leur peau. En prenant plaisir à vieillir, vous adopterez des comportements plus sains et vous donnerez plus d'amour, ce qui finira par améliorer votre système immunitaire.

Plus les femmes vieillissent, plus leur taux d'œstrogènes diminue, provoquant ainsi certaines sensations d'inconfort sur la peau comme du dessèchement, des tiraillements, ses démangeaisons et des affaissements. Afin de renforcer l'immunité en cas de tels problèmes de peau, Beaubelle a lancé la gamme Swiss Calm dont l'objectif est de rétablir le confort des peaux sensibles et sensibilisées en renforçant la réponse immunitaire de la peau à tous les types de facteurs de stress. Ce quatuor superpuissant de nettoyant, sérum, huile et crème contient des actifs renforçant le microbiote pour harmoniser et stabiliser l'écosystème cutané.

Mousse nettoyante ultra douce / Ultra Gentle Cleansing Mousse

Une lotion nettoyante sans sulfate qui se transforme en mousse aérienne

Sérum apaisant pour la peau / Skin Savior Soothing Serum

Un sérum pour la peau contenant de puissants agents anti-inflammatoires.

Huile de rajeunissement suisse pour la gestion du stress / Stress Manager – Swiss Rejuvenating Oil

Une huile pour le visage riche en antioxydants.

Crème apaisante pour la peau / Extra Calming Skin Relief Cream

Crème pour la peau ultra hydratante et apaisante.

Les produits de la gamme Swiss Calm de Beaubelle nourrissent le microbiome avec des ingrédients entièrement naturels pour aider la peau à se rétablir plus vite et créer une barrière cutanée plus forte. L'eau de source des Alpes suisses intégrée à tous les produits de Beaubelle contient de l'iode et des sels minéraux qui apaisent en douceur les peaux irritées et optimisent la cicatrisation cutanée. Grâce à ses formules efficaces, Beaubelle réduit le stress et stimule l'hydratation de la peau afin d'améliorer sa santé !

Pour en savoir plus, consultez le site www.beaubelle.com.

