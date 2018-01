Bee'ah va ajouter 50 semi-remorques Tesla entièrement électriques à sa flotte de véhicules

Dans le cadre de ses efforts pour améliorer la qualité de vie au Moyen-Orient, Bee'ah, la société de gestion environnementale la plus dynamique de la région, a souligné sa vision inébranlable du développement durable en achetant la première et la plus grande flotte de camions semi-remorques Tesla au Moyen-Orient. L'annonce a été faite pour coïncider avec la participation de Bee'ah au « World Future Energy Summit », qui aura lieu à Abou Dabi du 15 au 18 janvier 2018.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/628385/Tesla_Semi_Trucks.jpg )



Bee'ah a commandé 50 véhicules entièrement électriques révolutionnaires de la marque automobile immédiatement après leur lancement, le 16 novembre, afin de souligner l'engagement indéfectible de la société envers le développement durable sur l'ensemble de ses opérations.

Les camions semi-remorques Tesla, dont la production débutera en 2019, seront principalement utilisés pour la collecte et le transport de déchets, y compris le transport de matériaux destinés à la récupération. Ils viendront s'ajouter à la flotte croissante de véhicules de Bee'ah, qui compte aujourd'hui plus de 1 000 unités, et continueront d'améliorer les options de transport de la société en rendant sa flotte de véhicules aussi écologique que possible. Globalement, la flotte modernisée de Bee'ah va continuer à contribuer de manière significative à la réduction de l'empreinte carbone de l'entreprise, à l'aide des nouveaux camions semi-remorques Tesla et aux côtés de véhicules électriques déjà existants, de véhicules fonctionnant au gaz naturel comprimé ou roulant au biodiesel, et en plus de bateaux utilisant l'énergie solaire pour nettoyer les lacs et les plans d'eau.

« Nous sommes ravis de nous tourner vers Tesla pour une solution qui améliore notre leadership dans le domaine des pratiques de développement durable de la région. En tant qu'entreprise qui s'efforce d'être la meilleure dans son domaine, nous travaillons uniquement avec des partenaires que nous considérons comme les meilleurs dans le leur », a commenté Son Excellence Salim Al Owaïs, président de Bee'ah. « Grâce à ce tout dernier investissement, nous espérons démontrer à quel point il est bénéfique et important de rechercher de meilleures façons plus viables d'atteindre nos objectifs commerciaux, le tout pour le plus grand bien de nos collectivités », a ajouté Al Owaïs.

« En tant que porte-flambeau de la responsabilité environnementale, la décision de Bee'ah de faire venir la première et la plus grande flotte de camions Tesla dans la région constitue une étape importante de notre évolution opérationnelle », a commenté Khaled Al Houraïmel, PDG de Bee'ah. « Le développement durable est au cœur de nos activités, et la poursuite de ce principe se répercute à tous les niveaux de notre entreprise. Cela explique pourquoi nous avons investi dans notre flotte de véhicules, dans le but d'atteindre un objectif plus ambitieux - à savoir le plan Vision 2021 des Émirats arabes unis, », a ajouté Al Houraïmel.

Ce dernier accord conclu par Bee'ah avec Tesla, constructeur automobile et société spécialisée dans le stockage d'énergie et les panneaux solaires, n'est pas le premier. Plus tôt cette année, l'entreprise a fait un investissement important auprès de Tesla afin d'équiper un incroyable complexe ultra-moderne, actuellement en cours de construction, de la technologie Powerpack Battery, une technologie pionnière unique au monde développée par Tesla. Les batteries Tesla emmagasineront l'énergie solaire afin d'alimenter le bâtiment et toute électricité excédentaire générée sera directement injectée dans le réseau électrique principal de Sharjah, assurant ainsi une efficacité maximale.

L'utilisation de la technologie Powerpack de Tesla marque une étape importante dans la réalisation de la vision de Bee'ah d'un futur où les bâtiments seront alimentés uniquement par des énergies renouvelables - en commençant par son propre siège. Conçu par Zaha Hadid, architecte irako-britannique de renommée mondiale, le nouveau siège est actuellement en cours de construction à Sharjah, aux Émirats arabes unis, et sera dès l'achèvement des travaux un bâtiment certifié LEED platine.

