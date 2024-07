Beeline benoemt Manfred Vogels tot vicepresident, EMEA-markten

Uitvoerende leiderschapsrol om Beeline's engagement voor meer regionale groei, innovatie en strategische visie te stimuleren

JACKSONVILLE, Fla., 23 juli 2024 /PRNewswire/ -- Beeline, een wereldleider op vlak van technologie in het beheer van een uitgebreid personeelsbestand, kondigt met trots de promotie aan van Manfred Vogels tot vicepresident, EMEA-markten, en zijn gelijktijdige benoeming in het Executive Leadership Team (ELT) van Beeline.

In zijn nieuwe functie zal Vogels leiding geven aan Beeline's strategische richting en operationele uitvoering in de EMEA-markten. Hij zal nauw samenwerken met het ELT en de afdelingsleiders in go-to-market strategieën, partnerschappen, productontwikkeling en engineering.

Met deze nieuwe rol staat hij aan het roer van een revolutie in het landschap voor uitzendpersoneel in Europa. Hij zal geavanceerde technologische oplossingen inzetten, waaronder AI, om de zakelijke flexibiliteit en het concurrentievoordeel voor de EMEA-klanten van Beeline te verbeteren. Hij vertegenwoordigt ook de EMEA-regio binnen het ELT en zorgt voor cruciale inzichten en leiderschap.

Vogels heeft gewerkt aan de klant-, technologie- en managed service provider (MSP) kant van de sector voor uizendkrachten en brengt een schat aan expertise mee naar zijn nieuwe functie. Zijn carrière begon in 1997, toen hij als regiomanager voor Manpower in Nederland werkte. Dit was het begin van een indrukwekkend traject in de uitzendbranche. Hij kwam bij IQN (dat toen fuseerde met Beeline) nadat hij de uitzendpersoneelsafdeling leidde bij een groot internationaal consultancybedrijf. Hij staat bekend om zijn toewijding aan klantenservice van hoge kwaliteit en een robuust commercieel kader. Hij heeft de functie van Relationship Manager bij Beeline bekleed en verdiende respect en erkenning binnen de sector voor zijn diepgaande kennis van het beheer van uitzendpersoneel.

Vogels is een bekende spreker in de sector en wordt geroemd om zijn expertise. Door zijn grondige kennis van de complexiteit van de Europese markt en zijn sterke relaties met klanten heeft hij veel invloed gehad op het bevorderen van de praktijken voor uitzendpersoneel. In het afgelopen jaar heeft hij vooral samengewerkt met Europese klanten om Beeline's technologie te verfijnen. Hij introduceerde een innovatieve, geautomatiseerde portal voor talentacquisitie die nieuwe standaarden heeft gezet in de sector en Beeline heeft gepositioneerd in de voorhoede van oplossingen voor uitzendkrachten. Zijn interesse in politiek en vroegere deelname aan de lokale Nederlandse gemeente weerspiegelen ook zijn passie voor publieke dienstverlening en maatschappelijke betrokkenheid.

Doug Leeby, CEO en president van Beeline, verklaarde: "Manfreds visionair leiderschap en diepgaande expertise in het navigeren door complexe marktdynamieken maken hem de ideale persoon om onze expansie te leiden en Beeline's onwrikbare engagement in de EMEA-regio als een cruciale markt te ondersteunen."

"Met een focus op het gebruik van geavanceerde technologie, waaronder kunstmatige intelligentie, ben ik erg enthousiast over de mogelijkheid om Beeline's aanbod van producten en oplossingen uit te breiden om te voldoen aan de geoptimaliseerde procesbehoeften van Europese bedrijven," aldus Manfred Vogels, vicepresident, EMEA-markten. "Dankzij de toegang tot deze nieuwe Beeline-technologieën kunnen Europese bedrijven de wendbare werkkrachten creëren die ze nodig hebben om elk bedrijf ter wereld een geslaagde concurrentie te bieden."

Over Beeline

Al meer dan 20 jaar stelt Beeline bedrijven wereldwijd in staat om concurrentievoordelen te behalen door middel van een uitgebreid personeelsbestand. Het Beeline Extended Workforce-platform geeft bedrijven de zichtbaarheid die nodig is om risico's te beperken, kosten te besparen en te voldoen aan dynamische bedrijfsbehoeften. Met op maat gemaakte oplossingen die zich uitsluitend richten op de complexiteit van het uitgebreide personeelsbestand, maken klanten gebruik van Beeline-producten die passen bij hun unieke vereisten. Via duizenden integraties kunnen klanten hun uitgebreide personeelsgegevens uit alle technologiestapels koppelen, inclusief belangrijke inkoop- en HR-systemen.

Sluit u aan bij de lijst van gerenommeerde merken die profiteren van Beeline's doorgewinterde experts, collaboratieve innovatie en toonaangevende partnernetwerk. Ontdek meer op beeline.com.

Contact:

Jessica Ashcraft

Wereldwijde vicepresident marketing

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2428627/Beeline_Brand_Logo.jpg