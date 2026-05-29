Beelink élargit sa gamme de PC de stockage ME Pro pour l'ère de l'IA

SHENZHEN, Chine, 29 mai 2026 /PRNewswire/ -- Alors que les charges de travail d'IA à forte intensité de données remodèlent l'informatique, la demande de systèmes combinant performances et stockage local massif s'accélère. Beelink, réputé pour ses innovations, a élargi sa gamme ME Pro avec de nouveaux modèles à 2 et 4 baies équipés de processeurs Intel Core i5-13420H, AMD Ryzen 7 H 255 et Ryzen AI 9 HX 370. Ce lancement élève le ME Pro au rang de plateforme compacte pour l'informatique IA, la création de contenu et les flux de données à haute capacité.

Beelink ME Pro — 2-Bay & 4-Bay Models with Intel Core / AMD Ryzen Options

Depuis le lancement du ME Pro, son design en tiroir et son architecture modulaire de carte mère se sont distingués tant par leur esthétique que par leur aspect pratique. Beelink confirme que les modules de carte mère sont entièrement interchangeables dans chaque catégorie de châssis, ce qui permet aux utilisateurs de mettre à niveau les processeurs sans avoir à remplacer l'ensemble du système. De futurs modules dotés de processeurs différents continueront d'être commercialisés, faisant du ME Pro une plateforme évolutive à long terme plutôt qu'un achat unique.

La nouvelle gamme est conçue pour les scénarios créatifs et d'intelligence artificielle les plus exigeants. Toutes les configurations offrent d'excellentes performances à cœur unique pour l'édition audio, tandis que les Ryzen 7 H 255 et Ryzen AI 9 HX 370 excellent dans l'édition vidéo multithread, gérant des projets 4K multipistes avec des effets et des transitions complexes. La version phare HX 370 s'aventure encore plus loin dans le domaine de l'IA avec une puissance pouvant atteindre 80 TOPS, ce qui en fait la solution idéale pour le traitement local des données optimisé par l'IA et l'inférence sur des modèles de grande envergure. Chaque ME Pro est doté de ports Ethernet doubles 10GbE + 2,5GbE, permettant une synchronisation rapide des ressources importantes ainsi que l'agrégation de la bande passante, la séparation des liens et des fonctions de réseau avancées.

L'évolutivité du stockage est un autre point fort. Le modèle à deux baies combine quatre emplacements SSD et deux baies pour disques durs, prenant en charge jusqu'à 76 To, ce qui est parfait pour les créateurs et les utilisateurs domestiques avancés. La version 4 baies s'étend à quatre disques SSD et quatre disques durs, offrant jusqu'à 136 To pour les studios et les équipes collaboratives. Cette densité fait du ME Pro l'un des PC compacts les plus riches en espace de stockage.

Beelink a aligné la conception du ME Pro sur ses plates-formes de processeurs. Les modèles Intel sont bleu marine pour une esthétique professionnelle, les versions AMD adoptent le noir avec des reflets rouges pour un style performant, et la prochaine édition ARM arrivera en blanc perle, reflétant une philosophie minimaliste.

Avec ses mises à niveau modulaires, sa connectivité double réseau, son immense capacité de stockage et ses processeurs haute performance, la nouvelle gamme ME Pro incarne la vision de Beelink d'une ère informatique compacte axée sur les données. Plus qu'un PC ou un NAS, ME Pro se positionne comme une plateforme intégrée de stockage et de calcul de l'IA où les performances s'adaptent à la demande de l'utilisateur.

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