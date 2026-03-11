Beelink lance la série OpenClaw préinstallée : éditions exclusives Lobster Red et kits de mise à niveau SSD pour une expérience IA fluide

SHENZHEN, Chine, 11 mars 2026 /PRNewswire/ -- Alors qu'OpenClaw gagne du terrain dans le monde entier, les agents d'IA redéfinissent la productivité. Pourtant, de nombreux utilisateurs se heurtent à des obstacles techniques lors du déploiement, qu'il s'agisse de la configuration du système ou à celle des pilotes.

Beelink permet de combler ce fossé grâce à une solution d'IA complète : allant des modèles exclusifs « Lobster Red » livrés avec OpenClaw préinstallé aux versions à double système d'exploitation et aux kits de mise à niveau SSD plug-and-play. Cette gamme complète couvre un large éventail de besoins des utilisateurs tout en réduisant considérablement les obstacles au déploiement de l'IA.

1. Nouveau matériel : série OpenClaw préinstallée — Prête à l'emploi pour l'IA

Dotés d'un châssis entièrement métallique dans la finition exclusive Lobster Red, ces modèles arborent un design distinctif pensé pour l'ère de l'IA.

Option A : OpenClaw + LLM local

Modèles : GTR9 Pro 395 | SER10 MAX 470 | SER9 Pro 370 | GTi15 Ultra 285H | GTi14 Pro 185H

Éliminer les coûts des jetons : exécutez l'inférence entièrement sur l'appareil pour une utilisation durable et à haute fréquence.

Renforcement de la protection de la vie privée : conservez les données sensibles au niveau local grâce à un traitement de bout en bout sur site.

Inférence locale puissante : par exemple, le GTR9 Pro avec l'AMD AI Max+ 395 délivre environ 52 tokens/sec sur le GPT-OSS 120B.

Option B : OpenClaw + accès au modèle Cloud

Modèles : SER9 Pro 255 | EQR7 Pro 7735HS | EQi12 Pro 1235U

Accès API direct aux principaux modèles : intégration transparente de GPT-4o, Claude, Gemini, etc.

Niveaux de performance flexibles : du SER9 Pro 255 à haut rendement à l'EQi12 Pro ultra-efficace, une gamme de modèles pour les utilisateurs débutants et avancés.

Valeur supérieure : spécifications supérieures, plus de ports, plus de RAM, plus d'espace de stockage et plus d'évolutivité que le Mac mini, au même prix, avec un refroidissement exceptionnel et des performances silencieuses.

Option C : Windows + Ubuntu (avec OpenClaw) Édition Dual-OS

Modèles : GTR9 Pro 395 | SER10 Max 470 | SER9 Pro 370 | SER9 Pro 255 | GTi15 Ultra 285H

Changement instantané de système d'exploitation : démarrez sous Windows pour les tâches quotidiennes ou Ubuntu pour le développement de l'IA.

Le meilleur des deux mondes : compatibilité totale avec les logiciels Windows et performances natives d'OpenClaw.

Un seul appareil, plusieurs rôles : consolidez les flux de travail de bureau, de divertissement, d'apprentissage et d'IA.

2. Mettre à niveau votre appareil actuel : kits SSD préchargés OpenClaw

Pour les propriétaires actuels de Beelink, nous introduisons un SSD plug-and-play préinstallé avec OpenClaw. Cela permet aux appareils actuels d'acquérir des capacités d'IA robustes sans devoir remplacer le matériel dans son intégralité.

Composants de confiance : les SSD de la marque Crucial, d'une capacité de 1 To/2 To/4 To, sont assortis d'une garantie mondiale.

Véritablement prêt à l'emploi : livré avec Ubuntu, l'environnement OpenClaw et les LLM locaux (là où ils sont pris en charge).

Une flexibilité à l'épreuve du temps : formatez le disque à tout moment afin de le réutiliser comme espace de stockage standard.

3. Support global : garantie de 3 ans et services dédiés à l'IA

Tous les produits liés à OpenClaw bénéficient de la garantie de trois ans de Beelink. En outre, notre équipe d'assistance dédiée à l'IA fournit des conseils techniques personnalisés depuis la configuration initiale jusqu'à l'exploitation quotidienne, garantissant ainsi à chaque utilisateur une expérience de l'IA fluide.

Disponibilité :

