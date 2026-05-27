Beelink presenta la línea Wildcat Lake con tecnología Intel 18A

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BEELINK

May 27, 2026, 22:06 ET

SHENZHEN, China, 28 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Beelink ha presentado oficialmente su primera línea de productos basada en la plataforma de bajo consumo Wildcat Lake de Intel, que ofrece rendimiento de última generación, capacidades de IA y eficiencia en sistemas de escritorio compactos. La nueva serie incluye dos mini PC y un dispositivo NAS, lo que convierte a Beelink en la primera marca tecnológica en implementar Wildcat Lake en varias categorías de productos.

Intel 18A: un salto fundamental

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Beelink Wildcat Lake Product Matrix
Beelink Wildcat Lake Product Matrix

La plataforma se basa en la avanzada tecnología de proceso 18A de Intel. El nuevo nodo incorpora transistores RibbonFET con compuerta envolvente y suministro de energía PowerVia en la parte posterior, lo que mejora significativamente la eficiencia energética, el rendimiento térmico y la estabilidad de la señal en comparación con los diseños anteriores basados en FinFET. Combinado con los nuevos núcleos de alto rendimiento Cougar Cove y los núcleos de eficiencia Darkmont de Intel, Wildcat Lake ofrece un mayor rendimiento con un menor consumo de energía.

El procesador Intel Core 3 304 impulsa toda la gama de productos Wildcat Lake de Beelink. Este chip cuenta con un núcleo de alto rendimiento, cuatro núcleos de eficiencia, gráficos Xe3-LPG integrados y una NPU integrada para cargas de trabajo de IA. En comparación con el anterior Core i3-N305, el Core 3 304 ofrece un rendimiento de un solo núcleo un 120 % superior y un rendimiento multinúcleo aproximadamente un 60 % mejor. Además, ofrece hasta 24 TOPS de potencia de cálculo total para IA, lo que permite productividad asistida por IA, inferencia local y aplicaciones inteligentes en tiempo real.

Matriz completa de productos

Los tres sistemas Beelink son compatibles con puertos USB4 duales y redes 10GbE, aunque están dirigidos a diferentes escenarios de usuario.

El EQ mini se centra en configuraciones de escritorio minimalistas con un diseño ultracompacto y una fuente de alimentación integrada de 45 W para la productividad diaria y las cargas de trabajo de IA.

El EQi añade compatibilidad con doble red mediante una combinación de Ethernet de 10 GbE y 2,5 GbE, además de una fuente de alimentación integrada de 85 W, lo que lo hace adecuado para entornos de redes, computación perimetral y multitarea.

El ME Pro combina la funcionalidad de un mini PC y un NAS en una única plataforma compacta, que cuenta con dos bahías para unidades de 3,5 pulgadas, además de conectividad de red de 10 GbE y 2,5 GbE para aplicaciones de productividad e inteligencia artificial con gran capacidad de almacenamiento.

La nueva gama también refleja la creciente tendencia hacia ordenadores de sobremesa compactos preparados para IA que priorizan la eficiencia, la conectividad y la versatilidad de implementación. Al combinar la aceleración de IA moderna con un bajo consumo energético, Beelink posiciona los sistemas Wildcat Lake como soluciones prácticas para usuarios domésticos, creadores, pequeñas empresas y entornos de computación perimetral.

Con el lanzamiento de la gama Wildcat Lake, Beelink pretende llevar la tecnología Intel 18A y la aceleración de IA a sistemas más accesibles y de bajo consumo, ayudando a expandir los PC con IA más allá del mercado prémium y a integrarlos en la informática de escritorio convencional.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2988546/Product_Matrix.jpg
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