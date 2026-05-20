Beelink tient sa première réunion de distribution de dividendes

SHENZHEN, Chine, 20 mai 2026 /PRNewswire/ -- Beelink, la société reconnue pour ses solutions informatiques compactes et fiables, a convoqué sa première réunion de dividendes des actionnaires en avril 2026, marquant le premier versement dans le cadre du plan d'actionnariat salarié 2024 de la société.

Shareholders approved the profit distribution plan through a show of hands

La réunion a mis en lumière les réalisations de l'entreprise au cours de l'année écoulée et a tracé les grandes lignes de sa feuille de route pour l'avenir. Les participants ont examiné les résultats d'exploitation et les performances financières de 2025 et ont approuvé le plan de distribution des bénéfices par un vote formel.

Construire un avenir commun

L'entreprise a adopté un modèle de partenariat qui lie étroitement le développement personnel des employés au succès à long terme de l'entreprise. En permettant à chaque collaborateur de devenir un véritable partenaire, Beelink met en pratique sa philosophie de « responsabilité partagée, innovation partagée et récompenses partagées ». La distribution réussie de dividendes ne reconnaît pas seulement le dévouement de tous les employés, mais démontre également la stabilité des opérations de l'entreprise et sa capacité à générer une valeur durable.

Perspectives

Pour Beelink, cette étape n'est qu'un début. L'entreprise continuera à donner la priorité à la qualité des produits, à maintenir sa garantie de trois ans, à développer la R&D et à faire progresser les solutions basées sur l'IA dans le domaine de l'informatique compacte. Guidée par une technologie fiable et un savoir-faire cohérent, Beelink cherche à renforcer sa présence dans son domaine tout en soutenant ses partenaires et en créant une valeur durable pour chaque utilisateur.

À propos de Beelink

Beelink est une entreprise technologique basée à Shenzhen, spécialisée dans les solutions informatiques compactes, notamment les mini-PC, les périphériques NAS et les stations de travail IA. Elle a introduit des innovations majeures telles que le refroidissement par chambre à vapeur dans les mini-PC, des microphones et haut-parleurs dotés d'intelligence artificielle dans les PC IA, ainsi que le plus petit système NAS à deux baies jamais conçu à ce jour. Ces étapes reflètent l'engagement de Beelink en faveur de l'innovation et de l'offre d'expériences pratiques et transformatrices à travers son écosystème de produits.

Pour plus d'informations, visitez le site officiel de Beelink : https://www.bee-link.com/

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