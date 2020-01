Beezy obtém linha de crédito assegurada sênior de US$ 16 milhões da Divisão de Bancos Comerciais do Goldman Sachs para transformar a experiência dos funcionários de grandes empresas

SAN FRANCISCO, 21 de janeiro de 2020 /PRNewswire/ -- A Beezy Inc., solução de local de trabalho inteligente para Microsoft Office 365, SharePoint e Teams, anunciou hoje que obteve uma linha de crédito assegurada sênior no valor de US$ 16 milhões da Divisão de Bancos Comerciais do Goldman Sachs. O objetivo é acelerar o crescimento e dar prosseguimento ao seu ambicioso plano de expansão internacional.

A Beezy está passando por um crescimento impressionante, impulsionado pela necessidade crescente das grandes organizações de oferecer um local de trabalho digital pré-construído para o Office 365, projetado para melhorar a colaboração, engajar uma força de trabalho distribuída geograficamente e aumentar a produtividade. A empresa é também o único fornecedor capaz de oferecer a sua premiada solução por meio do Microsoft Teams, o aplicativo empresarial de crescimento mais rápido da história da Microsoft.

Apenas no último ano, a Beezy triplicou o número de usuários, alcançando funcionários em mais de 80 países e 16 idiomas em todo o mundo. Também atingiu uma taxa de crescimento composta de 70% da sua receita anual recorrente nos últimos três exercícios fiscais consecutivos.

A Beezy utilizará os fundos recentemente adquiridos para expandir as operações internacionais e fortalecer ainda mais os investimentos em inovação de produtos, vendas, marketing e sucesso do cliente, a fim de oferecer um serviço de excelência à sua lista crescente de clientes empresariais de categoria internacional.

Além disso, esta rodada de financiamento apoiará os agressivos planos de contratação da empresa, entre os quais estão a abertura de um escritório em Nova York e a contratação de pessoal para o recém-criado escritório de Cingapura. A Beezy emprega atualmente 60 pessoas e espera duplicar o seu quadro de pessoal em 2020 para responder à crescente procura do mercado pela sua solução líder em local de trabalho inteligente.

Jordi Plana, CEO, fundador e um dos principais acionistas da Beezy, declarou:

"Estamos honrados por este apoio ao potencial de crescimento e expansão global por meio do financiamento fornecido pela Divisão de Bancos Comerciais do Goldman Sachs.

Este investimento ajudará a Beezy a impulsionar a transformação da experiência dos funcionários de grandes empresas. A nossa solução de local de trabalho inteligente já é utilizada por marcas globais e as ajuda a resolver os seus desafios relacionados a comunicação e engajamento dos funcionários, produtividade e cultura empresarial. A entrada de capital nos permitirá continuar com os nossos investimentos em pesquisa e desenvolvimento de inteligência artificial e na experiência do usuário do produto, bem como aprimorar a nossa excelente prática de sucesso do cliente, a fim de lidar com as crescentes demandas do mercado."

Sobre a Beezy

A Beezy é o local de trabalho inteligente multifuncional para Microsoft Office 365 e Teams. Ao ampliar a linha de produtividade da Microsoft, capacitamos os usuários a aprimorar a comunicação, o compartilhamento e a colaboração, seja no local, na nuvem ou em ambientes híbridos.

Grandes clientes como Banco Santander, ZF, Bank of England, CaixaBank, Finning, IHS Markit e muitos outros podem agora se beneficiar de todas as funcionalidades de um local de trabalho digital inteligente e moderno que reúne colaboração, comunicação, conhecimento e processos.

Sobre a Divisão de Bancos Comerciais do Goldman Sachs

Fundado em 1869, The Goldman Sachs Group, Inc. é uma empresa líder global em investimento bancário, valores mobiliários e gestão de investimentos. A Divisão de Bancos Comerciais do Goldman Sachs (Merchant Banking Division, MBD) é o centro da sua atividade de investimento de capital próprio em longo prazo. A MBD é um dos principais investidores de capital privado do mundo, com investimentos em private equity, infraestrutura, private debt, capital de crescimento e bens imobiliários.

