Beezy renforce encore sa présence en France

Grâce à une vaste expérience sur le marché du lieu de travail numérique, Simon aidera les clients de Beezy dans leurs projets de transformation numérique en se concentrant sur les solutions de lieu de travail numérique pour Office 365 et Microsoft SharePoint.

Simon aura la tâche de s'assurer que les besoins des clients existants sont satisfaits tout en développant de nouveaux partenariats dans sa région de vente. Sa nomination soutient l'orientation stratégique de la société visant à renforcer les relations avec la clientèle, ainsi qu'à étendre le soutien aux ventes mondiales.

« Avec plusieurs nouvelles initiatives et une feuille de route produit claire qui s'aligne sur le marché français en pleine croissance, c'est le moment idéal de rejoindre Beezy. Je suis très heureux de faire partie de l'équipe et honoré de travailler pour une entreprise si respectée dans le secteur du lieu de travail numérique », a déclaré Simon.

« J'ai hâte de travailler avec mes clients et de les aider à trouver les meilleures solutions qui les aideront à accélérer la productivité et la collaboration de leur main-d'œuvre. »

Avant de rejoindre Beezy, Simon a occupé plusieurs postes de vente pour une société de services Microsoft spécialisée. Son expérience comprend plus de 10 années consacrées au milieu de travail numérique et à l'environnement Microsoft, au cours desquelles il a pu élargir ses compétences et son expertise concernant les logiciels d'entreprise, les systèmes intranet et la gestion du changement.

Ritse Klink, directeur de l'exploitation de Beezy, a commenté : « Simon est un candidat idéal à ce poste. Je suis convaincu que son expérience et ses connaissances nous aideront à cultiver notre modèle de vente axé sur le client et à concrétiser les objectifs de notre entreprise. Nous sommes ravis de l'accueillir en tant que contributeur clé ».

Simon a suivi le programme Business Technology Engineering à l'Euridis Business School. Il est également passionné par les nouvelles technologies, le monde du jeu et du streaming ; il est aussi un membre actif des communautés Microsoft.

À propos de Beezy

Beezy est le lieu de travail intelligent tout-en-un pour Microsoft Office 365 et Teams. En étendant la pile de productivité de Microsoft, nous donnons aux utilisateurs les moyens de mieux communiquer, mieux partager et mieux collaborer, que ce soit sur site, dans le cloud ou dans des environnements hybrides.

Les grands clients tels que MBDA, Amundi, Banco Santander, IHS Markit et bien d'autres peuvent désormais bénéficier de toutes les fonctionnalités d'un lieu de travail numérique intelligent et moderne qui associe la collaboration, la communication, la connaissance et les processus.

Contacts

Vous pouvez joindre Simon Berna directement au +33 749205012 ou à l'adresse [email protected].

Pour les demandes émanant des médias ou de la presse concernant Beezy, veuillez contacter [email protected].

