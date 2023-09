Beheerde activa van op digitale activa gebaseerde producten die op de beurs verhandeld worden stijgt wereldwijd met 51% YTD

LONDEN, 8 sep 2023 /PRNewswire/ -- Fineqia International Inc.'s (het "Bedrijf" of "Fineqia") (CSE: FNQ) (OTC: FNQQF) (Frankfurt: FNQA), een toonaangevend bedrijf op het gebied van digitale activa en fintech-investeringen, heeft bekendgemaakt dat zijn analyse van wereldwijde Exchange Traded Products (ETP's) met digitale activa als onderpand een groei van 51% in het totaal aan beheerd vermogen (AUM) in de periode van het begin van het jaar tot nu heeft laten zien te midden van hernieuwde belangstelling van investeerders.

Vanaf het begin van dit jaar vertoont het totale beheerde vermogen aan crypto tot op heden een enorme stijging van 63,5% vergeleken met de onderliggende waarde van digitale activa, die sinds het begin van het jaar langzamer groeide met 31,5%. In augustus daalde het totale beheerde vermogen aan crypto met 11% van $ 34 miljard naar $ 30,2 miljard. De daling weerspiegelde de waardedaling van digitale activa in dezelfde periode. De marktwaarde van crypto-activa daalde met 11%, van $1,17 biljoen naar ongeveer $1,05 biljoen.

"Hoewel het momentum tot nu toe dit jaar vrij positief is geweest, weerspiegelt augustus de historische zwakte op de digitale activa- en kapitaalmarkten", aldus Fineqia-CEO Bundeep Singh Rangar. "De S&P 500 daalde vorige maand bijvoorbeeld met 1,4%, waardoor de winst van dit jaar tot op heden daalde naar 18,8%. We zullen de komende maanden alert zijn op veranderingen."

De prijs van Bitcoin (BTC) daalde in augustus met 11%, van $ 29.200 op 31 juli naar $ 26.000. Het beheerde vermogen van ETP's die BTC aanhouden daalde in gelijke tred met 10,7%, van $ 23,8 miljard naar $ 21,3 miljard. Ethereum (ETH) daalde 11,2% in waarde, van ongeveer $ 1.854 naar $ 1.646. Het beheerde vermogen van in ETH uitgedrukte ETP's daalde op 31 aug met 10,9% tot $ 6,8 miljard, vergeleken met $ 7,6 miljard een maand eerder.

Grayscale, het Amerikaanse beheerbedrijf voor digitale activa, heeft een rechtszaak gewonnen tegen de SEC over de afwijzing van de Bitcoin Spot ETF-aanvraag. De SEC moet de afwijzing opnieuw beoordelen, omdat de rechter stelde dat de redenen ontoereikend waren. Ondanks deze overwinning daalde het cumulatieve beheerde vermogen voor de Grayscale Trusts in augustus met 10,7%, tot $ 21,9 miljard, vergeleken met $ 24,5 eind juli.

Deze resultaten weerspiegelden nauw de digitale activamarkt en de digitale activamarkt van ETP, waaruit blijkt dat de beslissing geen grote instroom voor Grayscale veroorzaakte. De korting voor Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) daalde echter tot ongeveer 20%, de laagste korting sinds begin 2022.

Het beheerde vermogen van ETP's die een mandje cryptocurrencies vertegenwoordigen daalde met 13,1%, en ETP's die de index voor alternatieve munten vertegenwoordigen daalden met 16,2%

ETP's omvatten Exchange Traded Funds (ETF's) en Exchange Traded Notes (ETN's). Fineqia houdt bij de berekening van het beheerde vermogen rekening met de lancering of sluiting van ETP's gedurende een bepaalde periode. Het aantal gevolgde ETP's stond eind augustus op 163.

Alle prijsvermeldingen zijn in USD en de prijzen van cryptocurrency zijn afkomstig van CoinMarketCap.

De gegevens over het beheerde vermogen van ETP en ETF waarnaar in deze publicatie wordt verwezen, zijn samengesteld uit gerenommeerde bronnen, waaronder 21Shares AG, Grayscale Investment LLC, VanEck Associates Corp., MorningStars, Inc. en TrackInSight SAS, door Fineqia's gespecialiseerde, interne onderzoeksafdeling.

Over Fineqia International Inc.

Fineqia (www.fineqia.com) is een bedrijf in digitale activa dat investeringen doet en zich daarbij richt op technologiebedrijven in de begin- en groeifase die deel zullen uitmaken van de volgende generatie internet. Het Bedrijf biedt ook een platform om de uitgifte van schuldbewijzen in het VK te ondersteunen en te beheren. Fineqia is beursgenoteerd in Canada (CSE: FNQ) met kantoren in Vancouver en Londen, bevat de investeringsportefeuille van Fineqia bedrijven die voorop lopen op het gebied van tokenisatie, blockchain-technologie, NFT's, AI en fintech.

TOEKOMSTGERICHTE VERKLARINGEN

