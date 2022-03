Bei Odile Jacob Publishing wird heute The Science of Light (Licht, eine Geschichte), eine faszinierende wissenschaftliche Entdeckungsreise mit dem Physiker und Nobelpreisträger Serge Haroche, veröffentlicht

Licht faszinierte die Menschheit seit Anbeginn der Welt. Die Erläuterung der Eigenschaften des Lichts war über Jahrhunderte hinweg eng mit der Entstehung und der Entwicklung der modernen Wissenschaft verbunden; sie führte – nach vielen erstaunlichen Entfaltungen – zur Relativitätstheorie und zur Quantenphysik, die unseren Blick auf die Welt, das Mikrokosmos und das Universum grundlegend veränderten. Serge Haroche, Nobelpreisträger für Physik, dessen Karriere sich unter die vieler anderer Gelehrter einreiht, gibt eine buchstäblich lichtvolle Beschreibung dessen, was bis heute über das Licht bekannt ist, wie wir darüber erfuhren und wie dieses Wissen zu den unzähligen Erfindungen führte, die den Alltag der Menschen auf eine revolutionäre Weise veränderten.

Von Galilei über Newton zu Einstein und Feynman, von den frühen Messungen der Lichtgeschwindigkeit zu den modernen Erkenntnissen der Quantenphysik, erläutert Haroche die Rolle des Lichts nach unserem Verständnis des Universums in allen Einzelheiten und auf eine ganz persönliche Art und Weise. Licht und Geschichte ist ein bunter historischer Bericht über wissenschaftliche Fragestellung und ein leidenschaftliches Plädoyer für die Wissenschaft aus Neugier – Forschung, die nicht auf der Verfolgung eines bestimmten Ziels, sondern auf reiner Neugier und auf dem Glauben beruht, dass die abstrakten Entdeckungen der Gegenwart die erstaunlichsten Möglichkeiten der Zukunft bergen können.

Ein fesselndes Buch über die Begeisterung bei der Entdeckung.

Serge Haroche ist emeritierter Professor des Collège de France, Mitglied der Académie des Sciences, internationales Mitglied der U.S. National Academy of Sciences und erhält für seine Methoden zum Umgang und zur Messung individueller Quantensysteme im Jahr 2012 den Nobelpreis für Physik. Er lehrte an den französischen Universitäten Paris VI, École Polytechnique, École Normale Supérieure sowie an der Harvard University und der Yale University.

Kontakt:

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1776350/Odile_Jacob_Publishing_The_Science_of_Light.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1776351/Odile_Jacob_Publishing_Logo.jpg

SOURCE Odile Jacob Publishing