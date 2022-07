Beiersdorf s'appuie sur l'automatisation smartShift pour sa transformation S/4HANA

Beiersdorf sélectionne smartShift Intelligent Automation™ pour la transformation SAP S/4HANA

L'objectif est d'accélérer le programme, de réduire les risques et de faire en sorte que le personnel interne se concentre sur des sujets fonctionnels.

HAMBOURG, Allemagne, et MANNHEIM, Allemagne, 19 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Beiersdorf, la société spécialisée dans les soins de la peau, et smartShift, leader mondial de l'automatisation intelligente™ pour les transformations SAP, ont annoncé aujourd'hui leur collaboration sur la transformation S/4HANA prévue des systèmes SAP de base de Beiersdorf.

Beiersdorf consolide et transforme actuellement ses systèmes SAP centraux en SAP S/4HANA. Pour l'adaptation et la modernisation nécessaires du code personnalisé, Beiersdorf a opté pour la plateforme innovante Intelligent Automation™ de smartShift. L'objectif est d'accélérer le programme, de réduire les risques et de faire en sorte que les employés en interne se concentrent sur des sujets fonctionnels.

« Avec cette coopération, nous nous attendons à une accélération maximale pour la conversion de nos développements internes, et créons par conséquent une capacité libre pour que nos consultants internes puissent se concentrer sur les changements liés aux processus », a déclaré Achim Kupfer, en charge de la transformation S/4HANA chez Beiersdorf Shared Services GmbH.

« Nous sommes heureux d'ajouter avec Beiersdorf un autre leader du marché mondial à notre clientèle », a déclaré Arndt Hoffmann, responsable stratégie chez smartShift. Et d'ajouter : « Vitesse, haute qualité et la possibilité d'intégrer une véritable modernisation du code personnalisé dans le projet sont les avantages que nous apporterons également à Beiersdorf dans le cadre de la transformation S/4HANA. »

À propos de Beiersdorf AG

Depuis 140 ans, le nom de « Beiersdorf » est synonyme de produits de soins de la peau innovants et de haute qualité. Des marques internationales de premier plan comme NIVEA, la première marque mondiale de soins de la peau*, Eucerin (dermocosmétique), La Pairie (cosmétique sélective) et Hansaplast/Elastoplast (plâtres et soins des plaies) sont appréciées par des millions de personnes dans le monde, jour après jour. Des marques de renom comme Aquaphor, Coppertone, Chantecaille, Labello, 8x4, atrix, Hidrofugal, Maestro et Florena complètent notre vaste portefeuille dans le segment Consumer Business. Grâce à sa filiale tesa SE, qu'elle détient à 100 %, Beiersdorf est également un leader mondial de la fabrication de rubans adhésifs techniques et fournit des solutions autocollantes à l'industrie, aux entreprises artisanales et aux consommateurs.

La société basée à Hambourg a réalisé un chiffre d'affaires de 7 627 millions d'euros ainsi qu'un résultat opérationnel (EBIT) de 933 millions d'euros au cours de l'exercice 2021. Beiersdorf compte plus de 20 000 employés dans le monde, qui sont liés par des valeurs fondamentales communes, une forte culture d'entreprise et l'objectif de Beiersdorf : « Care Beyond Skin ». Avec sa stratégie commerciale C.A.R.E.+, l'entreprise poursuit un programme d'investissement pluriannuel axé sur une croissance compétitive et durable. Le programme est conforme à l'ambitieux programme de durabilité, avec lequel Beiersdorf génère une valeur ajoutée claire pour les consommateurs, la société et l'environnement.

*Source : Euromonitor International Limited ; NIVEA par nom de marque parapluie dans les catégories Soins du corps, Soins du visage et Soins des mains ; en termes de valeur au détail, 2020.

Pour des informations supplémentaires, consultez le site ci-après : www.beiersdorf.com.

À propos de smartShift

Les marques mondiales font confiance à la plateforme Intelligent Automation™ de smartShift pour stimuler l'innovation. Nous aidons les clients à accélérer la transformation de leurs systèmes SAP vers des environnements de cloud computing de nouvelle génération. Nos solutions ont permis de réaliser des milliers d'initiatives de modernisation des applications, d'analyser et de convertir plus de 2,5 milliards de lignes de code, d'éliminer les risques et de libérer des ressources stratégiques pour se concentrer sur la croissance.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site ci-après : : www.smartshift.com.

SOURCE smartShift