Beije muito: ácido hialurônico nos lábios pode surpreender a qualidade do beijo

A cirurgiã-plástica Dra. Alessandra Haddad (69000-SP), uma das criadoras da técnica Kyssability, explica que "A criação da técnica foi inspirada em uma pesquisa apresentada em 2018 no IMCAS (International Master Course on Aging Science), em Paris, onde pela primeira vez, além do resultado estético para paciente, foi avaliado o impacto que o tratamento nos lábios causava no parceiro.

Supreendentemente o preenchimento labial, segundo os parceiros, aumentou o desejo de beijar e a qualidade do beijo. A naturalidade dos resultados e a preservação da função de beijar, e neste caso, até otimização dela, deu luz à técnica Kyssability".

A técnica consiste na aplicação de Restylane® Kysse, específico para os lábios, com o objetivo de melhorar o delineamento da região, devolver volume, deixar a textura mais macia, mantendo a naturalidade e preservando a funcionalidade de comer, falar e beijar. Seus resultados podem durar até um ano.

De acordo com um estudo publicado em 2020¹, 98% dos pacientes ficaram satisfeitos com a capacidade de beijar de seus lábios após o tratamento com Restylane® Kysse e 100% dos parceiros mantiveram a atração e/ou sentiram aumento da atração pelo parceiro, comparado a antes do tratamento¹.

"Independentemente da idade, pode-se investir na técnica. Isso porque a Kyssability Technique contempla diversas abordagens de aplicação para cada necessidade: volumizar, delinear ou apenas hidratar. Sentir-se bem consigo mesmo e beijar não tem idade!", declara a médica.

Restylane® Kysse é um produto utilizado em preenchimento labial, que deve ser feito em consultório por um profissional da saúde habilitado à prática de injetáveis.

Agora, para quem deseja presentear a pessoa amada com outros itens de skincare, aí vão algumas dicas!

Sérum Facial Cetaphil Optimal Hydration

Com textura leve e de rápida absorção²-³, Sérum Facial Cetaphil Optimal Hydration melhora significativamente a luminosidade e textura da pele após o 1º mês de uso*4. Auxilia na revitalização da pele sensível*** e aumenta em 50% a hidratação**.

Sérum Renovador Área dos Olhos Cetaphil Optimal Hydration

O produto, que tem textura leve e proporciona hidratação profunda e prolongada por 48h5, suaviza linhas finas de expressão ao redor dos olhos, diminui significativamente as olheiras e as rugas finas, e ainda aumenta a firmeza da pele da região6.

Creme Hidratante Facial Cetaphil Optimal Hydration

Composto pelo inovador complexo HydroSensitivTM, o produto aumenta a concentração de água na pele**, proporcionando hidratação imediata e intensa por 48 horas7. Ajuda na recuperação da barreira cutânea8 e revela instantaneamente o brilho natural da pele, deixando-a mais macia e confortável9. Com eficácia comprovada, 100% dos usuários relataram que o produto ajudou a diminuir a sensibilidade da pele em 28 dias de uso.

