Beko obtiene un préstamo de 100 millones de euros vinculado a la sostenibilidad con IFC

Beko ha obtenido su primer préstamo vinculado a la sostenibilidad para ampliar su capacidad de energía renovable, fortalecer la resiliencia sísmica y promover la diversidad y los electrodomésticos ecoeficientes de última generación, con objetivos de sostenibilidad vinculados a la reducción de emisiones y al aumento de la representación femenina.

ESTAMBUL, 29 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Beko, empresa líder mundial en electrodomésticos, ha firmado un préstamo de 100 millones de euros vinculado a la sostenibilidad con IFC, miembro del Grupo Banco Mundial. Este acuerdo, que supone el primer préstamo vinculado a la sostenibilidad de Beko, refuerza el compromiso de la compañía con la integración de la sostenibilidad en toda su cadena de valor y con el impulso a la innovación en tecnologías de eficiencia energética.

IFC es la mayor institución de desarrollo del mundo centrada en el sector privado en mercados emergentes. La financiación recientemente obtenida permitirá la operación continua de las dos plantas de energía solar de Beko, dedicadas al uso de energías renovables y el refuerzo de seis plantas de producción, mejorando su resiliencia ante posibles daños por terremotos. Asimismo, el préstamo acelerará la investigación y el desarrollo (I+D) global de Beko en digitalización y en la creación de electrodomésticos inteligentes, eficientes en el uso de recursos y centrados en la salud, impulsando un estilo de vida sostenible en todo el mundo.

Esta financiación a cinco años, estructurada de acuerdo con el Marco de Financiación Vinculado a la Sostenibilidad de la compañía, incluye los objetivos de la compañía para 2030 de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y fortalecer la diversidad de género en la fuerza laboral, lo que refleja el enfoque de IFC en un crecimiento inclusivo y resiliente al clima.

"El préstamo vinculado a la sostenibilidad con IFC marca otro hito importante en nuestro camino hacia la construcción de un futuro con cero emisiones netas", afirmó Barış Alparslan, director financiero de Beko. "Al invertir en energías renovables, resiliencia sísmica e I+D para productos más inteligentes y eficientes, reforzamos nuestra capacidad para cumplir con las expectativas globales de sostenibilidad, al tiempo que continuamos aportando valor a nuestros clientes y comunidades en todo el mundo. Beko se enorgullece de profundizar su colaboración con IFC a medida que ampliamos la innovación que respeta al mundo y es respetada en todo el mundo".

"Nuestra inversión en Beko subraya la importancia de construir infraestructuras resilientes e impulsar la I+D para garantizar la competitividad y la sostenibilidad a largo plazo del sector manufacturero de la región", afirmó Ashruf Megahed, director regional de IFC para la industria manufacturera, agroindustria y servicios en Oriente Medio y Asia Central. "Al colaborar con empresas líderes como Beko, queremos impulsar la resiliencia económica y crear empleo, generando efectos positivos para la economía en general".

ACERCA DE BEKO

Beko es una empresa internacional de electrodomésticos con una sólida presencia global, que opera a través de filiales en más de 55 países, cuenta con una plantilla de más de 50.000 empleados y plantas de producción en diversas regiones, como Europa, Asia, África y Oriente Medio. Beko posee 22 marcas, algunas de ellas propias y otras utilizadas bajo licencia limitada (Arçelik, Beko, Whirlpool*, Grundig, Hotpoint, Arctic, Ariston*, Leisure, Indesit, Blomberg, Defy, Dawlance, Hitachi*, Voltas Beko, Singer*, ElektraBregenz, Flavel, Bauknecht, Privileg, Altus, Ignis y Polar). Beko se convirtió en la mayor empresa de electrodomésticos de línea blanca de Europa por su cuota de mercado (en función del volumen) y alcanzó una facturación consolidada de 10.600 millones de euros en 2024. Sus 28 centros y oficinas de I+D y diseño en todo el mundo albergan a más de 2.300 investigadores y cuentan con más de 4.500 solicitudes de patentes internacionales registradas hasta la fecha. La empresa ha obtenido la máxima puntuación en la Evaluación Global de Sostenibilidad Corporativa (CSA) de S&P en el sector de electrodomésticos de alta eficiencia energética por séptimo año consecutivo (según los resultados del 16 de octubre de 2025) y ha sido incluida en los Índices de Sostenibilidad Dow Jones por octavo año consecutivo.** Beko ha sido reconocida como la 17ª empresa más sostenible en la lista de las Empresas Más Sostenibles del Mundo de 2025 de la revista TIME y Statista. La visión de Beko es "Respetar el mundo, ser respetada en todo el mundo".

* Licencia otorgada únicamente en determinadas jurisdicciones.

** Los datos presentados pertenecen a Arçelik A.Ş., empresa matriz de Beko.

Acerca de IFC

IFC, miembro del Grupo Banco Mundial, es la mayor institución global de desarrollo centrada en el sector privado en los mercados emergentes. Trabajamos en más de 100 países, utilizando nuestro capital, experiencia e influencia para crear mercados y oportunidades en las economías en desarrollo. En el año fiscal 2025, IFC comprometió una cifra récord de 71.700 millones de dólares a empresas privadas e instituciones financieras, impulsando la innovación y la inversión del sector privado para contribuir a crear un mundo sin pobreza en un planeta habitable.

