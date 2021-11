Beleggingsvertrouwen in Icon Group om de volgende fase van wereldwijde groei te stimuleren met EQT-investeringen in infrastructuur

BRISBANE, Australië, 21 november 2021 /PRNewswire/ -- Met de investering van mondiale investeringsorganisatie EQT heeft Icon Group vandaag een nieuwe fase van de globale uitbreiding van diens transformatieve, geïntegreerde kankerzorgmodel verkondigd. De investering vormt een blijk van vertrouwen in de kracht van de onderneming en levert een belangrijk resultaat voor het gezondheidszorgbedrijf.

EQT is een doelgerichte, wereldwijde investeerder met meer dan 70 miljard euro activa in beheer. EQT heeft de belangen verworven van een consortium van Goldman Sachs Asset Management, QIC en Pagoda Investment. Goldman Sachs Asset Management behoudt een minderheidspositie, terwijl ook het management van Icon, evenals internationaal erkende medici opnieuw investeren.

Icon Group heeft een gevestigd netwerk van uitgebreide kankercentra en klinische onderzoekscentra in Australië, Singapore, China, Hongkong en Nieuw-Zeeland, die hoogwaardige diensten op het gebied van bestraling en dagelijkse oncologie dichter bij huis leveren. Het bedrijf heeft tijdens de COVID-19-periode veerkracht getoond door voort te bouwen op zijn aanbod van gespecialiseerde apotheken, verzorging van chemotherapie en klinisch onderzoek, om zijn capaciteiten en partnerschappen in heel APAC uit te breiden. De nieuwe investering zal de groep in staat stellen om zijn succesvolle model verder uit te breiden naar Azië en zich nader op het noordelijk halfrond te richten.

Ken Wong, Partner en hoofd van EQT Infrastructure 's Asia Pacific Advisory Team: "Icon Group revolutioneert de manier waarop kankerzorg wordt geleverd, door middel van een geïntegreerd model dat door decentralisatie van de zorg in grote steden de toegang voor alle patiënten mogelijk maakt, evenals het brengen van zorgdiensten naar de kankerpatiënt op locatie. Dit 'best practice'-model voor kankerzorg wordt al toegepast in Australië en Zuidoost-Azië en EQT 's investering zal dit nu in deze volgende groeifase wereldwijd mogelijk maken. Het is een spannende tijd om betrokken te zijn bij Icon en belangrijk voor EQT om als partner dit zorgmodel voor alle kankerpatiënten verder te ontwikkelen."

Stephanie Hui, co-manager alternatieve investeringen bij Goldman Sachs Asset Management in Azië, beweert: "In onze vier jaar als meerderheidsinvesteerder kon het Icon Group-model tot een beproefde waarde uitgroeien en in de komende jaren zien we mogelijkheden voor verdere groei. Als aandeelhouder zullen we onze wereldwijde expertise op het terrein van netwerk, kapitaal en branche benutten om het management en de medici van Icon te blijven ondersteunen."

Mark Middleton, global CEO Icon Group , voegt nog toe: "De inzet van Icon voor innovatie en de levering van kankerzorg is weergaloos. Ons internationale netwerk heeft een track-record m.b.t. het leveren van eersteklas kankerzorg aan regio's met een onvervulde behoefte. Nu kunnen we de volgende fase van wereldwijde groei en marktleiderschap aansturen door nog meer te investeren in kritieke infrastructuur en geavanceerde technologieën."

"Ons hele netwerk, dat wordt geleid door een ervaren uitvoerend team en een sterk klinisch leiderschap, is afgestemd op onze missie om zo goed mogelijk zorg te bieden, aan zo veel mogelijk mensen, zo dicht mogelijk bij huis. We zijn er trots op dat we een samenwerking zijn aangegaan met een onderneming, die onze waarden deelt en vooruitgang mogelijk maakt om dit doel te bereiken en wel voor nog meer patiënten."

Icon Group heeft met Varian Medical Systems en Siemens Healthineers overeenkomsten gesloten, om met de levering van technologie stap voor stap bij hun uitbreiding te ondersteunen. Bovendien blijft het onderzoek een belangrijk onderdeel van het uitgebreide aanbod van de groep en levert het op dit moment het grootste particuliere programma voor klinische proeven van Australië en het grootste fase-I-programma voor klinische proeven in het hele land. Deze volwassen onderzoekservaring zal de introductie van ongekende proeven in Singapore en Hong Kong mogelijk blijven maken en zal een geavanceerde hub creëren voor mogelijk levensreddende behandelingen, waaronder de eerste in-human trials.

Ondanks het feit dat Australië uit de COVID-19 lijkt te komen, heeft Icon Group in de voorbije maanden een aanzienlijke dynamiek gekend. Het op de markt brengen van de eerste geavanceerde bestralingstherapie op het zuidelijk halfrond, het versterken van de sterke en langlopende reputatie van het bedrijf in openbare en particuliere partnerschappen met een nieuwe overeenkomst in een groot openbaar stadsziekenhuis, evenals het vorderen van de ontwikkelingsfase met vijf nieuwe regionale en grootstedelijke locaties om de kankerzorg dichter bij huis te brengen. Pas afgelopen maand investeerde de Icon-groep 50 miljoen dollar in een Australische regio, waar een deel van een ultramoderne faciliteit wordt gebouwd die zal voldoen aan de voorspelde toename van de kankerprevalentie in de komende 10 jaar.

"Kanker zal nooit stoppen en dat zullen wij ook niet. Zo eenvoudig is het. Onze kankerzorg is echt baanbrekend en ontvankelijk voor de snelle vooruitgang op het gebied van zowel kankertechnologieën als -behandelingen en met onze internationale voetafdruk- en branche-expertise kunnen we op unieke wijze de volledige opdracht van vitale zorg waar ook ter wereld leveren. We zullen wereldwijd de volgende generatie kankerzorg blijven stimuleren", aldus de heer Middleton.

De commerciële gegevens van de transactie zijn in vertrouwen en zijn daarom onthuld.

Icon werd geadviseerd door Goldman Sachs, Jefferies Australië, KWM en PwC. EQT werd geadviseerd door Morgan Stanley, Herbert Smith Freehills, Deloitte en PwC.

Over Icon Group:

Icon Cancer Centre maakt deel uit van Icon Group - Australië 's grootste toegewijde kankerzorgverlener. Icon Group is wereldwijd uitgebreid naar Singapore, het vasteland van China, Hong Kong en Nieuw-Zeeland en kent een lange geschiedenis van kankeronderzoek, nu het grootste private cancer clinical trials-programma in Australië. Icon Group heeft wereldwijd 48 kankercentra en gespecialiseerde centra, waaronder dagklinieken voor oncologie, faciliteiten voor stralingsoncologie en uitgebreide centra, die beide oncologiedisciplines bij elkaar brengen. De groep omvat ook Epic and Slade-apotheken: aanbieders van medicatiebeheer en apotheekdiensten aan de ziekenhuis- en oncologiesectoren; en Slade Health: Australië 's grootste chemotherapie-aanbieder met drie TGA-goedgekeurde productievestigingen aan de oostelijke kustlijn en een ontwikkeling in Nieuw-Zeeland.

Voor meer informatie, bezoek: www.icongroup.global en volg ons op sociale media @IconGroup

Over EQT:

EQT is een doelgerichte, wereldwijde investeringsorganisatie met meer dan 70 miljard euro aan activa onder beheer van 27 actieve fondsen. EQT - fondsen hebben portefeuillebedrijven in Europa, Azië-Oceanië en Amerika met een totale omzet van ongeveer 29 miljard euro en meer dan 175.000 werknemers. EQT werkt samen met portefeuillebedrijven om te komen tot duurzame groei, operationele perfectie en marktleiderschap.

EQT heeft een uitgebreide ervaring in de gezondheidszorg en is een van de grootste en meest actieve particuliere investeerders in de gezondheidszorg wereldwijd, met een ongeëvenaard netwerk van bedrijfsadviseurs binnen het eigen EQT-netwerk. Een aantal van de aanzienlijke investeringen van EQT in de branche zijn I-MED, een toonaangevende aanbieder van diagnostische beeldvorming in Australië, en Blikk & Meine Radiologie Holding, twee toonaangevende radiologie- en radiotherapiebedrijven in Duitsland.

Over Goldman Sachs Asset Management Private Equity

Het samenbrengen van traditionele en alternatieve investeringen, Goldman Sachs Asset Management biedt klanten over de hele wereld een speciale samenwerking en focus op prestaties op de lange termijn. Als belangrijkste investeringsgebied van Goldman Sachs (NYSE: GS), bieden we investerings- en adviesdiensten voor 's werelds toonaangevende instellingen, financiële adviseurs en individuen, gebruikmakend van ons onderling nauw verbonden wereldwijd netwerk en op maat gemaakte deskundige inzichten, in alle regio' s en de markt, zodat er per 31 maart 2021 wereldwijd meer dan 2 biljoen dollar aan activa wordt beheerd. Gedreven door een passie voor de prestaties van onze klanten, willen we langdurige relaties opbouwen op basis van overtuiging, duurzame resultaten en gedeeld succes in de loop van de tijd. Goldman Sachs Asset Management belegt in het hele spectrum van alternatieven, waaronder private equity, growth equity, private credit, onroerend goed en infrastructuur. De Private Equity-activiteiten van Goldman Sachs Asset Management, opgericht in 1986, hebben sinds de oprichting meer dan 75 miljard dollar geïnvesteerd. We combineren ons wereldwijde netwerk van relaties, ons unieke inzicht in markten, sectoren en regio's en de wereldwijde middelen van Goldman Sachs om bedrijven op te bouwen en waardecreatie in alle portefeuilles te versnellen. Volg ons op LinkedIn.

SOURCE Icon Group