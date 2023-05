Beleza da noiva: cuidados e procedimentos estéticos com Rennova ® para o grande dia

Programe-se para estar radiante no seu casamento

SÃO PAULO, 26 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- Não são poucos os cuidados essenciais com a beleza da noiva. Nada pode falhar no grande dia. Tão importante quanto o vestido, o penteado e os acessórios são os detalhes que compõem o look da mulher, como a suavidade da pele, as expressões do rosto e o contorno da silhueta. Preocupações importantes que podem ser corrigidas com procedimentos estéticos minimamente invasivos para dar aquele efeito glow (luminosa e radiante).

A dermatologista e board da Rennova, Marisa Gonzaga da Cunha, orienta como as mulheres podem se preparar para esse dia. "A escolha do procedimento depende um pouco da idade da noiva, da condição da pele, entre outros fatores. Para noivas mais jovens, o tratamento começa com toxina botulínica. Aquelas com mais de 35 anos, já com os primeiros sinais de flacidez, recomendo também o bioestimulador de colágeno. A depender do desejo da noiva, também é possível realizar procedimentos com preenchedores, como nos lábios, para contorno e volumização.", sugere a especialista.

NOVO MÊS DAS NOIVAS

Maio é conhecido tradicionalmente como o mês das noivas, além dele, setembro, aos poucos, passou a ser o principal período dos casamentos. Portanto, para quem vai subir ao altar na época da primavera, agora é o momento oportuno para começar os tratamentos estéticos.

"Estamos muito alinhados às tendências do mercado e buscamos produzir e oferecer produtos cada vez mais inovadores. A Rennova investe em ciência, pesquisa e tecnologia direcionadas ao bem-estar e à autoestima de quem valoriza os procedimentos estéticos minimamente invasivos, como é o caso das noivas, diz Leonardo Rezende, CEO da Rennova.

CRONOGRAMA DE PROCEDIMENTOS ESTÉTICOS

Para Face

De 6 a 9 meses antes

Rennova Elleva®: bioestimulador de colágeno, produto que age profundamente, estimulando a produção de colágeno, ou seja, faz o próprio corpo produzir a proteína perdida ao longo dos anos. Essa produção é aumentada em até 70% [1], melhorando assim, a flacidez, firmeza e sustentação da pele. A primeira sessão deve ser feita de seis a nove meses antes do casamento. A necessidade de uma segunda, ou mais sessões, vai depender da orientação do profissional, que avaliará cada paciente individualmente.

De 1 a 3 meses antes

Rennova Lips®: preenchedor de ácido hialurônico, que, em pouco tempo, aumenta o volume e a hidratação dos lábios, define os contornos, dá mais firmeza e corrige assimetrias.

Preenchedores à base de ácido hialurônico: Rennova ® possui portifólio completo que oferece a possibilidade de tratamentos diversos e exclusivos para refinamento, preenchimento, volumização e sustentação.

1 mês antes

Procedimento com toxina botulínica para tratamento das linhas de expressão moderadas a severas.

Nabota®: toxina botulínica tipo A, suaviza a pele e reduz as linhas de expressão eliminando aquele aspecto do rosto cansado. Resultados comprovados com início da ação do produto dois dias após a aplicação.

Para Corpo

Mulheres com mais de 35 anos costumam apresentar um pouco de flacidez corporal, principalmente na região dos glúteos. Portanto, o tratamento dessa região também deve ser feito, no mínimo, seis meses antes do casamento.

De 6 a 9 meses antes

Rennova Elleva X®: bioestimulador de colágeno com sugestão de aplicação para corpo, atuando em regiões como abdômen, coxas, braços e glúteos, onde promove combate à flacidez e efeito lifting.

De 1 a 3 meses antes

Rennova Body Shape®: ácido hialurônico exclusivo para corpo, que contribui para o aumento do volume do glúteo e preenche depressões celulíticas, estrias profundas e cicatrizes.

Protocolo para potencializar o resultado nos glúteos

Desenvolvido exclusivamente pela Rennova, o protocolo une as tecnologias de Rennova Elleva X ® e Rennova Body Shape® em uma mesma sessão de aplicação, potencializando os resultados nos glúteos de maneira natural e com alta durabilidade. O uso desse protocolo deve ser analisado pelo profissional habilitado, caso a caso.

Skincare

Além desses procedimentos, o skincare diário é extremamente importante para a saúde, manutenção e beleza da pele. Também é um super aliado quando combinado com esses procedimentos. Afinal, uma pele viçosa, nutrida e hidratada certamente terá uma aderência melhor da maquiagem. A linha Rennova Beauté apresenta produtos para cuidados e saúde da pele, que podem ser usados antes e depois de procedimentos com injetáveis, auxiliando na potencialização dos resultados.

Dica importante

Procedimentos estéticos minimamente invasivos devem ser realizados somente por profissionais habilitados. Afinal, somente esses profissionais podem indicar qual melhor tratamento para o seu tipo de pele.

[1] da Cunha MG, Ferregutti FM, Bernardo AC, Romani PI, Nascimento C, Ruiz R. Analysis of satisfaction patient and increased dermis thickness by medical evaluation and USG by Rennova Elleva in the treatment of sagging skin on the inner part of the arms. Skin Health and Disease 2023;3. https://doi.org/10.1002/ski2.163.

Sobre a Rennova

Fundada em 2008, Rennova é a maior empresa brasileira referência em produtos para procedimentos estéticos injetáveis para face e corpo. Com atuação no mercado nacional e internacional, possui o portfólio mais completo do mercado, atendendo os desejos do consumidor, com itens à base de ácido hialurônico, bioestimuladores de colágeno, toxina botulínica, fios de PDO, entre outras soluções. Sua tecnologia é desenvolvida em parceria com países referência em ciência e inovação, como Áustria, Israel e Coreia do Sul.

