Belize Bank Group reinventa la banca básica con Finastra Essence

LAKE MARY, Florida, 28 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Finastra, líder mundial en software de servicios financieros, anunció hoy que el Belize Bank Group puso en marcha con éxito Finastra Essence en sus dos entidades, Belize Bank y Belize Bank Limited. Este hito constituye un avance importante en el camino de transformación digital regional del grupo, y alinea sus operaciones bajo la infraestructura bancaria central de Finastra a la vez que preserva las fortalezas distintivas y el enfoque en el cliente de cada institución.

La implementación de Essence, la solución de banca central nativa en la nube de Finastra, permite a Belize Bank Group operar bajo un modelo optimizado, que simplifica las operaciones, mejora la gobernanza y respalda la alineación estratégica en todo el grupo, a la vez que permite a los dos bancos mantener su posicionamiento único en el mercado.

"Esta transformación es algo más que tecnología. Se trata de ofrecer un servicio coherente y de alta calidad a nuestros clientes, mientras capacitamos a nuestros equipos para innovar", comentó Filippo Alario, presidente ejecutivo de Belize Bank. "Con Finastra Essence, redujimos los gastos generales de TI, aceleramos nuestro tiempo de comercialización y sentamos las bases para servicios bancarios escalables y listos para la IA. Nuestro personal de TI ahora se centra en construir el futuro de la banca en la región".

Los clientes de los bancos se benefician de:

Calidad de servicio constante: la infraestructura digital de alto rendimiento permite un servicio uniforme en todas las regiones y segmentos.

Comodidad omnicanal: acceso sin problemas a los servicios bancarios mediante canales digitales y físicos.

Experiencia digital mejorada: interfaces más rápidas e intuitivas y acceso confiable a los servicios.

Confiabilidad mejorada: la infraestructura en la nube garantiza mayor tiempo de actividad y rápida recuperación de las interrupciones.

Acceso a servicios innovadores: implementación más rápida de nuevos productos y ofertas personalizadas.

Servicios más receptivos: la automatización y las operaciones optimizadas mejoran la atención al cliente.

"Finastra se enorgullece de apoyar a Belize Bank Group en su camino hacia la transformación regional", declaró Siobhan Byron, vicepresidenta ejecutiva de Banca Universal en Finastra. "Al combinar de forma única una funcionalidad bancaria rica, amplia y profunda con tecnología avanzada, Essence permite a las instituciones financieras ser ágiles, centradas en el cliente y preparadas para el futuro. Esta implementación es un testimonio del compromiso del grupo con la innovación y la excelencia en la banca".

Este anuncio se basa en las exitosas colaboraciones de Finastra con Belize Bank y Belize Bank International, lo que refuerza su creciente presencia en todo el mundo y su papel en el impulso de la transformación digital en toda la región.

