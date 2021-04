Belkin International mikt op 100% koolstofneutraliteit in 2025

Al 50% verkleining van de broeikasgasvoetafdruk en 25% hernieuwbare energie bij haar activiteiten

AMSTERDAM, 13 april 2021 /PRNewswire/ -- Belkin International, wereldwijd toonaangevend in consumentenelektronica en het internet der dingen, kondigt vandaag haar plan aan om in 2025 100% koolstofneutraal te zijn in scope 2-emissies. Belkin voldoet al aan de duurzaamheidscriteria voor 2020, maar legt de lat nog hoger door haar ondernemingsdoelstellingen voor 2025 af te stemmen op een aantal van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, te weten klimaatactie, verantwoorde consumptie en productie, en vrede, veiligheid en sterke publieke diensten. De onderneming geeft gehoor aan de dringende oproep van de Verenigde Naties tot actie door alle landen in een wereldwijd samenwerkingsverband.

"Hoewel we trots zijn op onze prestaties en inspanningen op het gebied van duurzaamheid in de afgelopen vier decennia, kijken we altijd vooruit, stellen we nieuwe doelen en leggen we de lat steeds hoger", aldus Steve Malony, CEO van Belkin International. "Onze organisatie bestaat uit mensen die van de planeet een betere plek willen maken voor onze kinderen en toekomstige generaties. Met authentieke passie blijven we ons inzetten voor een circulaire economie en koolstofneutraliteit en beloven we nog steeds achter het Akkoord van Parijs te staan."

Tot nu toe heeft Belkin het volgende bereikt:

Recycling van 22.667 ton elektrische en elektronische apparaten en 8988 ton verpakkingen om de koolstofvoetafdruk flink te verkleinen.

elektrische en elektronische apparaten en 8988 ton verpakkingen om de koolstofvoetafdruk flink te verkleinen. Credits voor hernieuwbare energie uit een windmolenpark om 100% van het energieverbruik van het Amerikaanse magazijn te compenseren en verbetering van inkoop en gebruik van materialen om ervoor te zorgen dat alles efficiënt en ethisch verantwoord verloopt.

en verbetering van inkoop en gebruik van materialen om ervoor te zorgen dat alles efficiënt en ethisch verantwoord verloopt. Vermindering van plastic in verpakkingen met 90% in het kabelassortiment, met 48% in het assortiment draadloze laadstations en met 81% in het assortiment draadloze laadstandaarden.

Duurzaamheidsdoelen van Belkin voor 2025:

Klimaatactie (VN-doel 13): Belkin belooft snel maatregelen te nemen om klimaatverandering en de gevolgen daarvan tegen te gaan.

Belkin heeft America is All In ondertekend om haar steun aan het Akkoord van Parijs te bevestigen.

In 2025 wil Belkin 100% koolstofneutraal zijn in scope 2-emissies.

Belkin gaat ook toewerken naar koolstofneutraliteit in scope 1- en scope 3-emissies.

Verpakkingen en elektronisch afval (VN-doel 12): Belkin belooft te zorgen voor duurzame consumptie- en productiepatronen.

Belkin streeft ernaar plastic verpakkingen voor eenmalig gebruik tegen het einde van 2025 met 25% terug te dringen ten opzichte van 2019.

Belkin stapt over op FSC-gecertificeerd papier voor alle retailverpakkingen.

Belkin gaat 30% gerecycled materiaal gebruiken voor alle plastic verpakkingen waar het afschaffen van plastic verpakkingen niet haalbaar is.

Belkin onderschrijft de doelstelling van de EU om naar een meer circulaire economie te streven en gaat onderzoeken hoe ze haar ecologische voetafdruk in gewicht kan verkleinen door minder plastic en meer gerecyclede materialen te gebruiken.

Belkin gaat goedgekeurde gerecyclede materialen in haar producten gebruiken om naar een circulaire economie toe te werken door prioriteit te geven aan belangrijke materialen zoals koper en tin.

Mensenrechten (VN-doel 16): Belkin wil rechtvaardige, vreedzame en inclusieve samenlevingen bevorderen.

Het moederbedrijf van Belkin is een van de oprichters van de Responsible Business Alliance en heeft RBA-normen overgenomen en geïmplementeerd in haar interne beleid en processen.

100% van alle leveranciers van Belkin moet voldoen aan onze gedragscode voor leveranciers.

100% van alle leveranciers van Belkin moet elke twee jaar een audit voor maatschappelijk verantwoord ondernemen doorlopen.

Belkin beschrijft in haar Duurzaamheidsrapport 2020 haar vijfjarige tijdlijn en zet uiteen hoe het haar duurzaamheidsdoelstellingen rond klimaatverandering, verpakkingen, elektronisch afval, governance en rapportage wil bereiken.

Om deze inspanningen te ondersteunen heeft Belkin haar eerste duurzaamheidscommissie, een groep van milieustrijders op VP-niveau binnen de organisatie, opgericht om de onderneming aan te spreken op haar ambitieuze doelstellingen. Malony is de executive sponsor van deze commissie.

Over Belkin

Belkin is marktleider op het gebied van accessoires voor een breed scala aan consumentelektronica en bedrijfsomgevingen en levert oplossingen voor stroomvoorziening, bescherming, productiviteit, connectiviteit en audio. De producten van Belkin worden ontwikkeld in Zuid-Californië en verkocht in meer dan 50 landen wereldwijd, met als doel mensen optimaal van de mogelijkheden van technologie te laten profiteren en het leven gemakkelijker te maken, zowel thuis, op kantoor als onderweg. In 2018 fuseerde Belkin International (Belkin®, Linksys®, Wemo®, Phyn®) met Foxconn Interconnect Technology om haar wereldwijde invloed te vergroten en door mensen geïnspireerde producten te blijven ontwikkelen met oog voor onze planeet.

