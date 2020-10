Belkin lance deux gammes incroyables de produits optimisés pour les modèles d'iPhone 12

En tirant parti des nouvelles fonctions innovantes des modèles d'iPhone 12, les accessoires pour appareils mobiles de Belkin offrent une recharge sans fil sécurisée jusqu'à 15 W et compatible avec le nouveau système MagSafe, une protection d'écran en verre à la fois souple et fiable, et un support de voiture pratique dernier cri.

« Grâce à notre collaboration avec Apple, nous avons pu concevoir des accessoires qui s'accordent parfaitement avec les appareils de nos clients », déclare Steven Malony, vice-président senior et directeur général de Belkin International. « Nous sommes enthousiastes à l'idée de pouvoir satisfaire nos consommateurs en leur permettant d'être connectés aux nouvelles technologies et de vivre les meilleures expériences possibles. Nous avons hâte de leur dévoiler nos nouveaux accessoires pour iPhone. »

Accessoires MagSafe

Station de recharge à induction 3-en-1 BOOST↑CHARGE™ PRO avec MagSafe

La station de recharge à induction 3-en-1 BOOST↑CHARGE™ PRO avec MagSafe a été conçue pour offrir une recharge sans fil à la fois pratique et rapide (jusqu'à 15 W). Elle est compatible avec la technologie MagSafe. Cette dernière consiste en plusieurs aimants positionnés autour de la bobine de recharge à induction de l'iPhone qui permettent aux accessoires de recharge sans fil de se connecter et de s'aligner parfaitement à l'iPhone. La station de recharge à induction 3-en-1 BOOST↑CHARGE™ PRO avec MagSafe offre en outre une recharge sans fil de 5 W pour AirPods Pro et AirPods (avec étui de recharge sans fil) et un module de recharge sans fil pour Apple Watch. Grâce à son revêtement antidérapant, la station peut recharger le téléphone en mode portrait ou paysage. Elle est compatible avec les coques de protection MagSafe de moins de 3 mm d'épaisseur.

Disponible en hiver 2020

PSDF 149,99 €

Support de voiture pour grille d'aération PRO avec chargeur à induction intégré MagSafe

Le support de voiture pour grille d'aération PRO avec chargeur à induction MagSafe permet de simplifier et d'améliorer l'expérience de recharge en voiture. Il permet une utilisation pratique et sûre des modèles d'iPhone 12 lorsque l'utilisateur est sur la route. Le module puissant utilise MagSafe pour maintenir l'appareil en place et dans une position pratique, en mode portrait ou paysage. Le support est doté d'un système de rangement qui permet de garder le câble de recharge à portée de main. Spécialement conçu pour les modèles d'iPhone 12, ce support de voiture fin dispose de finitions premium et d'un style raffiné.

Disponible en hiver 2020

PSDF 39,99 €

Protection d'écran unique en son genre

Protection d'écran UltraGlass

Les modèles d'iPhone 12 sont dotés d'un écran Ceramic Shield composé d'un verre beaucoup plus robuste que celui composant l'écran des autres smartphones du marché. En termes de durabilité, c'est la plus grande avancée de l'histoire de l'iPhone. La protection d'écran UltraGlass offre à tous les utilisateurs une protection supplémentaire à partir de verre en aluminosilicate de lithium (LAS). Elle constitue la nouvelle génération de protections d'écran souples et fiables. Renforcée par un processus d'échange d'ions double, la protection d'écran UltraGlass est 2 fois plus résistante que le verre trempé. Elle offre les meilleures performances en termes de protection anti-impact et antirayure, et elle préserve l'expérience tactile de l'écran d'origine grâce à son design extrêmement fin. L'UltraGlass est la première protection d'écran du marché composée d'aluminosilicate de lithium (LAS) garantissant encore plus de protection pour tous les modèles d'iPhone 12. La protection d'écran UltraGlass Privacy est dotée d'un filtre bidirectionnel et latéral qui permet de regarder le contenu de l'écran tout en le préservant des regards indiscrets lorsque l'iPhone est en mode portrait.

Dispnible vendredi 16 octobre 2020 dans les Apple Store et sur Apple.com

PSDF 19,99 € - 29,99 €

Images

Les images de tous les produits sont disponibles en téléchargement ici.

À propos de Belkin

La marque Belkin est leader du marché des accessoires et offre des solutions d'alimentation, de protection, de productivité et de connectivité à toute une gamme d'appareils électroniques destinés au grand public et aux entreprises. Conçus en Californie du Sud, les produits Belkin comprennent des lignes primées telles que le Store and Charge Go pour professionnels, la gamme audio SOUNDFORM™, la gamme de recharge mobile BOOST↑CHARGE™ et la gamme de protection d'écran SCREENFORCE™. Les produits Belkin sont vendus dans plus de 50 pays à travers le monde, connectant les gens à la technologie qu'ils aiment, et ce qu'ils soient à la maison, au travail ou en déplacement.

À propos de Belkin International

En 2018, FIT et Belkin International (Belkin®, Linksys®, Wemo®Wemo®, Phyn®Phyn®) ont fusionné pour devenir le leader mondial de l'électronique grand public. Aujourd'hui, le groupe est l'un des premiers à mettre en relation les personnes avec les nouvelles technologies, que ce soit à domicile, au travail et en déplacement, en proposant des accessoires pour appareils mobiles (Connected Things - marque Belkin) et des solutions de domotique pour les maisons connectées (Connected Home - marques Linksys, Wemo et Phyn).

© 2020 Belkin International, Inc. et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

Tous les noms de produit, logos et marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

