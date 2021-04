Belkin stellt den Secure Holder für Apple AirTag vor.

Der Belkin Secure Holder ist die neueste Ergänzung des Zubehör-Portfolios der Firma, das speziell für Produkte von Apple hergestellt wurde. Der Belkin Secure Holder, der in zwei Varianten erhältlich ist – mit einem Schlüsselanhänger oder mit einer Schlaufe, hat einen innovativen Verschluss, der dem AirTag sicheren Halt bietet. Die erhöhten Ränder sorgen zudem für Schutz vor Kratzern. Da der Belkin Secure Holder in vier Farben – Schwarz, Weiß, Pink und Blau – erhältlich ist, kann er auf den persönlichen Look abgestimmt werden. Ganz gleich, ob Sie das AirTag an einem Autoschlüssel oder Rucksack befestigen, der Belkin Secure Holder sorgt für sicheren Halt und Schutz Ihres AirTags.

„Es ist immer schon Belkins Ziel gewesen, von Menschen inspirierte Produkte zu entwickeln und wir freuen uns, eine neue Möglichkeit auf den Markt zu bringen, mit der unsere Kunden bahnbrechende Technik nutzen können," so Steve Malony, CEO von Belkin. „Mit dem Belkin Secure Holder bieten wir unseren Kunden eine praktische und stylische Art an, Apples neueste Innovation zu nutzen. Wir wissen, dass sie begeistert von der unvergleichlichen Suchfunktion sein werden, die für Beruhigung und Sicherheit sorgt."

Der Belkin Secure Holder ist ab Freitag, dem 23. April für 12.95 $ auf Apple.com erhältlich.

Über Belkin

Belkin ist ein führender Anbieter für Zubehör, das Lösungen für die Stromversorgung, den Schutz, die Produktivität und die Konnektivität für eine breite Palette an Unterhaltungselektronik- und Enterprise-Umgebungen bietet. Die in Südkalifornien von Belkin entwickelten Produkte sind weltweit in über 50 Ländern verfügbar und ermöglichen es Menschen, Technologie zu Hause, bei der Arbeit oder unterwegs zu nutzen. Im Jahr 2018 fusionierte Belkin International ( Belkin® , Linksys® , Wemo® , Phyn® ) mit Foxconn Interconnect Technology , um seinen globalen Einfluss weiter auszubauen. Auch in dieser Konstellation lässt sich das Unternehmen von der Inspiration durch die Menschen und den Planeten, auf dem wir leben, leiten.

