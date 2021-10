Bellylabs lance le premier test de grossesse rapide pour chiens à réaliser à domicile

« La période de gestation chez les chiens est relativement courte, environ 63 jours. Détecter une grossesse à un stade précoce permet au propriétaire ou à l'éleveur d'organiser les meilleures conditions possible pour la chienne. Facile, sûr et fiable, le test de grossesse Bellylabs procure une grande tranquillité d'esprit au propriétaire. Effectuer le test dans le confort de la maison est un excellent moyen de détecter une grossesse de manière moins stressante et plus pratique », explique M. Kukila.

Mis au point par les meilleurs vétérinaires, chercheurs et éleveurs, le test de grossesse Bellylabs détecte l'hormone relaxine - produite uniquement par le placenta d'une chienne enceinte - à partir d'un échantillon d'une seule goutte de sang prélevée sur la lèvre de la chienne. Ainsi, il peut également être utilisé pour distinguer une pseudo-grossesse d'une véritable gestation. Bellylabs recommande que le test soit effectué au plus tôt 28 jours après l'ovulation.

« L'idée est née de l'identification par nos cofondateurs des difficultés rencontrées par les éleveurs au quotidien. Nous avons acquis la conviction qu'il devait exister un moyen plus facile, plus fiable et plus abordable de détecter la grossesse chez les chiens. Cela nous a incités à étudier de vastes quantités de travaux de recherche et, finalement, à lancer le développement du produit qui a été mené en Europe, en Chine et aux États-Unis. »

« Nous avons réalisé le test de grossesse Bellylabs sur plus de 30 races de chiens et sa précision est de 96 %. À la suite d'un résultat positif, nous vous recommandons de consulter un vétérinaire qui pourra déterminer le nombre de fœtus et surveiller leur état de santé au moyen d'une échographie ou d'une radiographie », précise M. Kukila.

Vous pouvez acheter le test de grossesse Bellylabs en ligne sur www.belly-labs.com au prix de 59 euros. Il sera également bientôt disponible dans les magasins spécialisés en produits pour animaux de compagnie à l'échelle internationale. Brevet en instance.

