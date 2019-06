Belt and Road Economic Information Partnership criada em Pequim

PEQUIM, 28 de junho de 2019 /PRNewswire/ -- A Belt and Road Economic Information Partnership (BREIP - Parceria de Informação Econômica da Iniciativa Cinturão e Rota), fundada em conjunto por mais de 30 instituições do mundo todo, anunciou seu estabelecimento em Pequim em 27 de junho. É uma medida importante para implementar a lista de produtos do Segundo Fórum da Iniciativa Cinturão e Rota para Cooperação Internacional e demonstra um significado positivo para o aprofundamento das trocas e cooperação entre a mídia chinesa, a estrangeira e instituições de pesquisa no campo da informação econômica.