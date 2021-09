Benchling pénètre le marché du développement précoce pour accélérer la livraison de produits révolutionnaires

R&D Cloud s'attaque aux logiciels historiques ELN, LIMS et LES en proposant une solution unique et unifiée

SAN FRANCISCO, 15 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Benchling , pionnier du R&D Cloud alimentant l'industrie de la biotechnologie, a annoncé aujourd'hui l'entrée de la société sur le marché du développement précoce, en lançant de nouvelles solutions qui permettent pour la première fois aux scientifiques de passer de manière transparente de la recherche au développement au sein d'un système unique. Grâce à l'expansion des offres de Benchling, le R&D Cloud est conçu pour s'adapter à la fois à la flexibilité et à la vitesse nécessaires à l'efficacité de la recherche, ainsi qu'au contrôle et à la conformité nécessaires aux processus réglementés.

« Étant donné que Benchling s'est très tôt concentré sur la recherche, nous avons eu la chance de voir nos clients transformer leurs découvertes en produits et soutenir leur transition vers le développement », a déclaré Sajith Wickramasekara, PDG et cofondateur de Benchling. « Cette approche de l'expansion dirigée par les clients nous a permis de voir de près la coordination complexe requise et comment la collaboration scientifique sur un système unique et unifié peut améliorer la vitesse et la qualité. »

Le marché et la société exercent une pression sans précédent sur les organismes de R&D pour qu'ils développent de nouveaux produits et les mettent sur le marché plus rapidement. Il faut généralement des années pour mettre au point des vaccins, mais les scientifiques ont pu développer plusieurs vaccins et traitements COVID-19 et les faire passer aux essais cliniques en quelques mois. La mise sur le marché plus rapide de bioproduits novateurs peut signifier que les patients reçoivent plus rapidement de nouveaux traitements pour des conditions qui changent leur vie, comme dans le cas des vaccins COVID-19. Cela peut aussi signifier plus de nourriture avec moins d'énergie, enrichir la vie des consommateurs avec des produits de source éthique et permettre aux entreprises de réduire leur contribution au changement climatique.

Le développement de produits aussi complexes et importants nécessite une technologie moderne. Des solutions ponctuelles disparates pour Electronic Lab Notebooks (ELN), Laboratory Information Management systems (LIMS), et Laboratory Execution Systems (LES) créent des silos qui exacerbent les défis inhérents à une collaboration complexe, obligeant les scientifiques à passer du temps à réconcilier les données entre les différents systèmes au lieu de faire émerger et de partager des informations clés qui accélèrent le développement des produits.

Les scientifiques veulent une interface unique qui reflète la façon dont leurs organisations travaillent, leur donne accès à des données de meilleure qualité, rationalise la collaboration et rend le transfert de technologie transparent. Les équipes informatiques de R&D veulent fournir des solutions à leur entreprise qui améliorent la gestion des données, restent à jour avec les innovations du secteur et offrent une configuration sans code.

Avec plus de 600 clients dans un large éventail de tailles d'entreprises, d'industries et de cas d'utilisation scientifique, Benchling s'appuie sur des partenariats clients pour informer sa feuille de route de produits. Voici des exemples de clients de Benchling qui ont augmenté leur vitesse de développement, leurs connaissances scientifiques et la collaboration entre leurs organisations de R&D :

Editas Medicine est un pionnier de l'édition de gènes. La société a été la première à doser un patient in vivo avec un médicament d'édition de gènes CRISPR, EDIT-101. EDIT-101 est conçu pour corriger une mutation génétique qui provoque la cécité infantile.

« En tant que l'une des premières entreprises à utiliser CRISPR pour traiter des maladies, nous avions besoin d'un logiciel capable de suivre l'évolution rapide de la science de l'édition de gènes. Nous avons choisi Benchling très tôt, et nos deux entreprises ont grandi l'une à côté de l'autre », a déclaré Christopher Wilson, Ph.D., vice-président, Lead Discovery, Editas Medicine. « Avec Benchling déjà en place pour la recherche, l'adoption de leurs nouvelles solutions de développement précoce nous a aidés à faire passer les données de manière transparente de la découverte au développement, et finalement à faire entrer des médicaments potentiellement transformateurs en clinique et chez les patients plus rapidement. »

Syngenta est l'un des plus grands producteurs de semences de cultures nouvelles au monde. Au niveau mondial, les nuisibles et les maladies gaspillent 35 % des aliments. Des solutions d'origine biologique et de meilleures défenses intégrées permettent non seulement de protéger les aliments contre le gaspillage, mais aussi de réduire le besoin de produits chimiques nocifs qui, au final, affectent l'environnement.

« Le travail de Syngenta repose sur l'échelle car nos chercheurs testent des centaines de milliers de graines dans différents environnements de croissance. Lorsque nous découvrons des candidats viables pour répondre aux besoins des producteurs, nous devons rapidement augmenter les stocks de semences pour permettre des tests en laboratoire, en serre et en champ dans le monde entier », a déclaré Charlie Baxter, responsable des Traits, de la réglementation et de la sécurité des produits chez Syngenta. « Grâce à Benchling, nous avons dit adieu au papier et nos équipes mondiales de R&D en matière de semences peuvent travailler ensemble efficacement sur une plateforme unique pour standardiser le développement des semences candidates, du laboratoire au champ d'essai. Cela nous a permis de repenser la façon dont nous structurons une grande partie de notre travail - accélérant ainsi la mise sur le marché de nouveaux produits de semences. »

Benchling prend en charge les besoins distincts du développement précoce avec l'ajout récent de trois innovations clés :

Flux de travail réimaginés : Benchling a étendu son application Workflows pour prendre en charge le travail collaboratif qui a lieu au sein d'équipes R&D spécialisées. Les utilisateurs peuvent désormais coordonner les demandes de tâches et les processus entre les équipes avec une traçabilité complète, y compris les méthodes, les échantillons et les stocks. Les responsables de programmes bénéficient d'une meilleure visibilité sur les données opérationnelles afin de réduire les goulots d'étranglement et d'accroître la productivité. Les flux de travail aident les équipes, de la découverte au développement, à travailler plus efficacement ensemble et à atteindre plus rapidement les étapes critiques.

Grâce aux nouveaux modèles plus structurés de Benchling, les équipes de développement peuvent facilement créer des processus partagés et standardisés pour les expériences reproductibles, les tests analytiques, les protocoles de contrôle qualité, etc. Ces procédures peuvent être verrouillées pour répondre aux exigences réglementaires et de conformité. Cloud validé : Plus tôt en 2021, Benchling a également lancé Validated Cloud pour soutenir les clients utilisant la plateforme dans des environnements GxP.

À propos de Benchling

Benchling est le pionnier du R&D Cloud, un logiciel qui alimente l'industrie biotechnologique. Plus de 200 000 scientifiques dans plus de 600 entreprises et 7 000 institutions de recherche dans le monde ont adopté le R&D Cloud de Benchling pour faire des découvertes révolutionnaires et mettre sur le marché la prochaine génération de médicaments, d'aliments et de matériaux plus rapidement que jamais. Le R&D Cloud aide ces organisations à moderniser leurs processus scientifiques et à accélérer la collaboration afin qu'elles puissent convertir la complexité de la biologie en résultats qui changent le monde. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site Benchling.com.

