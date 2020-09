Bendato: a primeira hamburgueria 100% saudável do Brasil

A marca paulistana tem o conceito todo desenvolvido em torno do bem-estar, ressaltando práticas saudáveis como fazer atividades físicas, cuidar do corpo e da mente, consumir bons alimentos e viver momentos prazerosos.

Veja alguns dos pilares da hamburgueria:

Acessibilidade: o Bendato tem o propósito de levar uma prática de vida mais saudável para todas as pessoas, de todas as idades e de todos os estilos. A marca ainda fala que uma boa alimentação não precisa ser chata. Comer bem pode ser leve, saboroso e divertido também;

Sabor: aquela máxima de que comida saudável não tem sabor caí de vez com a chegada da hamburgueria Bendato. Os hambúrgueres e acompanhamentos são deliciosos e tem conquistado desde pessoas com restrições alimentares, atletas, nutricionistas, profissionais da saúde, a pessoas comuns que apenas decidiram experimentar algo novo.

O poder do BEN: de forma a inspirar, o "BEN" do Bendato representa um movimento de espalhar e de trazer o "BEN"; a humanidade está passando por uma fase reflexiva e entre os aspectos está também a empatia. O Bendato, por sua vez, quer incentivar e ser parte daqueles que além de zelar pela alimentação, promovem uma filosofia positiva e de bem-estar no sentido mais amplo da palavra.

Um dos grandes segredos da nova hamburgueria é o pão artesanal low carb, desenvolvido sem glúten (e sem contaminação cruzada); possibilitando, então, o consumo de celíacos. A receita do pão é absolutamente exclusiva e foi criada por nutricionistas, bem como os recheios e acompanhamentos.

No cardápio é possível encontrar o Ben.Original: Smash burguer com teor de gordura reduzido (100g), queijo mussarela sem lactose servido com delicioso molho especial no pão artesanal (low carb e sem glúten).

Outro grande pedido é hambúrguer de frango, o Ben.Chicken: Peito de frango empanado com farinha low carb, servido com deliciosa maionese vegana, mais alface americana, tomate e tudo isso no pão artesanal (low carb e sem glúten). A Batata Frita #SQN (Temperadas com açafrão, sal rosa, alecrim e assadas no forno) se tornou uma queridinha.

A marca promete novos lançamentos em breve como sobremesas e milk-shakes para expandir a oferta de itens saudáveis e saborosos. A hamburgueria recém-inaugurada já está atuando com entregas no raio de 7km a partir da sede, que fica no bairro do Brooklin. As atividades vão de terça a domingo, das 18h às 23h. Os pedidos podem ser realizados através do delivery on-line, telefones: 11 5542-6544/ 5542-6533e pelos aplicativos IFood e Rappi.

Conheça o Instagram do Bendato: https://www.instagram.com/ben.dato/

