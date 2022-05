Bendito Resources anuncia una transacción para adquirir una cartera diversificada de proyectos en México

RENO, Nevada y TORONTO, 31 de mayo de 2022 /PRNewswire/ -- Bendito Resources Inc., junto con sus subsidiarias de propiedad absoluta ("Bendito", la "Empresa" o "nosotros"), se complace en anunciar la ejecución de acuerdos de compra de acciones (en conjunto, el "SPA") con Azure Minerals Limited y su subsidiaria Azure México PTY Ltd. (en conjunto, el "Proveedor"), en virtud del cual Bendito adquirirá una cartera diversificada de proyectos mexicanos. La cartera de proyectos consta de ocho propiedades, entre las que se incluyen Alacrán y Oposura, las cuales han comunicado previamente estimaciones de recursos minerales (véase el Gráfico 1). Sujeto al cumplimiento o la exención de las condiciones habituales de cierre, se espera que la transacción finalice el 30 de junio de 2022 o alrededor de esa fecha. Las referencias a "A$" indican dólares australianos y las referencias a "US$" indican dólares estadounidenses.

Gráfico& 1 (PRNewsfoto/Bendito Resources Inc.)

El equipo de Bendito incluye experimentados ejecutivos corporativos, geólogos y personal y equipos directivos con experiencia en el país. Bendito está dirigida por su presidente y director ejecutivo, el Sr. John Antwi, un ejecutivo con más de 30 años de experiencia en gestión y minería diversificada, la más reciente con Elim Mining, en la que el Sr. Antwi fue fundamental en la fundación y el desarrollo de un proyecto de cobre de clase mundial previo a la OPI en Arizona, Estados Unidos.

"Se espera que la adquisición de estos ocho proyectos de Azure Minerals proporcione a la empresa proyectos de metales preciosos y básicos de alta calidad en jurisdicciones geológicas óptimas y propicias para la minería con un potencial de crecimiento significativo. Esperamos con ansias aprovechar la excelente reputación de Azure Minerals en México, conforme desarrollemos estos proyectos. Estamos encantados de impulsar el avance de los proyectos Alacrán y Oposura en las etapas de desarrollo restantes y hacia la fase de producción, a fin de crear un valor significativo para nuestras partes interesadas", comentó el Sr. Antwi.

Aprovechando su anterior experiencia internacional en minería, una prioridad clave del Sr. Antwi será garantizar que Bendito forme sólidas alianzas dentro de las comunidades locales y demuestre una gestión que involucre la protección ambiental durante sus programas de perforación y exploración.

El director financiero de Bendito, el Sr. Jeff Stieber, comentó: "Existen muchas oportunidades para agregar valor a Bendito y, en conjunto con nuestro equipo en México, buscaremos garantizar que nuestro capital de proyecto y exploración se oriente a capturar el mayor valor, a la vez que posicione de manera responsable a la empresa para su futuro crecimiento".

El Sr. Tony Rovira, director general de Azure, comentó: "Creo que este es un resultado fantástico tanto para Azure como para Bendito. Aún vemos un potencial significativo en estos proyectos de alta calidad y etapa avanzada, pero con nuestro enfoque ahora en el proyecto Andover de níquel-cobre-cobalto en Australia, tiene sentido que estos proyectos formen parte de un grupo específico de propósito especial que se centra exclusivamente en México. El equipo detrás de Bendito tiene una exitosa trayectoria en identificación, adquisición, desarrollo y operación de proyectos; por lo tanto, conservar la exposición a estos activos que conocemos tan bien debería ser emocionante y gratificante para los accionistas de Azure".

Aspectos destacados de los proyectos

En la actualidad, la empresa considera que las propiedades de Alacrán y Oposura son los dos proyectos más avanzados dentro de la cartera, ya que han informado anteriormente recursos minerales, tienen un alto potencial para aumentar las estimaciones históricas de recursos minerales a través de campañas de perforación y exploración, y se espera que sean los proyectos en los que el equipo de Bendito centre sus esfuerzos tras el cierre de la transacción.

El proyecto Alacrán contiene el sistema de pórfido Alacrán y los sistemas epitermales de lithocap de baja sulfuración y alto nivel asociados, incluidos Mesa de Plata y Loma Bonita. Bendito planea convertir los proyectos de lithocap epitermal en un recurso consolidado a través de programas de perforación ampliados destinados a confirmar y aumentar los recursos inferidos en toda la huella de lithocap interpretada. El plazo para la estimación de recursos y el informe técnico correspondiente es a fines del cuarto trimestre de 2022. Simultáneamente, Bendito planea analizar las oportunidades del cobre de la propiedad, exhibidas por el potencial de mineralización del pórfido de cobre y del estilo epitermal.

El proyecto Oposura es un depósito tipo skarn de Zn-Pb-Ag. Hasta la fecha, la exploración y la perforación de recursos se han centrado en dos zonas de afloramiento de la formación de piedra caliza de Arenillas que contienen mineralización masiva de sulfuros. Se ha llevado a cabo un trabajo de exploración limitada fuera de estas zonas, y Bendito planea ampliar la huella de exploración para evaluar la continuidad de la formación mineralizada de Arenillas en toda la propiedad, como seguimiento de los trabajos de exploración más recientes. Se espera que esto conduzca a un programa de perforación ampliado orientado a confirmar y aumentar los recursos inferidos del proyecto para definir una base de recursos más amplia para el mismo.

Resumen de la transacción

De acuerdo con los términos y condiciones del SPA, la contraprestación de la transacción realizada por Bendito al proveedor incluye i) un pago en efectivo de A$ 6 millones (~US $4,1 millones) y una participación del 10 % en el capital de Bendito al cierre de la transacción; y ii) un pago en efectivo de A$ 4 millones (~US $2,7 millones) y hasta A$ 8 millones en acciones de Bendito pagaderas dentro de los 18 meses posteriores a la fecha de cierre de la transacción. Según se contempla en el SPA, Bendito empleará sus mayores esfuerzos para que la empresa salga a la bolsa dentro de los 18 meses posteriores a la fecha de cierre de la transacción. La descripción y el resumen precedentes del SPA no pretenden ser completos, y están sujetos y calificados en su totalidad por referencia al texto completo del SPA.

Acerca de Bendito Resources Inc.

Bendito Resources Inc. es una empresa privada de recursos minerales formada y dirigida por ejecutivos experimentados en minería y exploración, y tiene su sede en Reno, Nevada, Estados Unidos. La empresa está en proceso de cerrar una transacción para adquirir una cartera de proyectos minerales diversificados en México, que incluye los proyectos Alacrán y Oposura, los cuales han informado previamente recursos minerales. Tras el cierre de las transacciones, la cartera de propiedades mexicanas constituirá la única participación minera de la empresa. Para obtener más información, visite el sitio web de la empresa en www.benditoresources.com o póngase en contacto con la empresa comunicándose con los siguientes contactos:

John Antwi Bendito Resources Jeff Stieber Presidente y director ejecutivo 6490 S McCarran Blvd Director financiero [email protected] Building E, Suite 121 [email protected] (775) 340-2719 Reno, NV 89509 (775) 250-0300

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene ciertas declaraciones prospectivas que reflejan las opiniones y/o expectativas actuales de la gerencia con respecto al desempeño, los negocios y los eventos futuros, incluida la finalización de la adquisición de la cartera mexicana de propiedades y el plazo previsto para dicha adquisición; el potencial de crecimiento de la cartera de proyectos mexicanos; la dirección esperada del proyecto y del capital de exploración; planes operacionales y estratégicos previstos para el proyecto Alacrán y el proyecto Oposura, y los plazos de la estimación de recursos y su informe técnico correspondiente con respecto al proyecto Alacrán. Las declaraciones prospectivas se basan en las expectativas, convicciones, suposiciones, estimaciones y previsiones del momento sobre el negocio, la industria y los mercados en los que opera la empresa. Las declaraciones prospectivas no son garantías de rendimientos futuros e involucran riesgos, incertidumbres y suposiciones que son difíciles de predecir. En consecuencia, los lectores no deben depositar confianza indebida en las declaraciones e información prospectivas, que están calificadas en su totalidad por esta declaración de advertencia. La empresa no asume obligación alguna de presentar públicamente revisiones para actualizar ninguna declaración prospectiva voluntaria, excepto en los casos en que lo exija la ley de valores vigente.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1827258/Bendito_Resources_Figure_1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1827259/Bendito_Resources_Logo.jpg

FUENTE Bendito Resources Inc.

SOURCE Bendito Resources Inc.