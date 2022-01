BenevolentAI annonce l'extension de sa collaboration avec AstraZeneca pour une durée de trois ans dans le domaine du lupus érythémateux systémique et de l'insuffisance cardiaque

Deux nouvelles cibles identifiées dans le cadre de la collaboration existante ont déjà été ajoutées au portefeuille d'AstraZeneca

LONDRES, 14 janvier 2022 /PRNewswire/ -- BenevolentAI, une société leader dans la découverte de médicaments par l'IA au stade clinique, a étendu sa collaboration avec AstraZeneca dans le domaine de la découverte de médicaments par l'IA, doublant ainsi le nombre de domaines thérapeutiques explorés dans le cadre de ce partenariat. L'extension de trois ans comprend un paiement initial, un financement de la recherche, des paiements d'étapes de développement et des redevances échelonnées sur les revenus futurs.

Cette extension s'appuie sur la collaboration initiée en 2019 et ajoute le lupus érythémateux systémique (LES) et l'insuffisance cardiaque (IC) aux travaux en cours visant à identifier de nouvelles cibles multiples dans la maladie rénale chronique (MRC) et la fibrose pulmonaire idiopathique (FPI). La collaboration a déjà permis de franchir deux étapes importantes, avec l'ajout des premières nouvelles cibles au portefeuille d'AstraZeneca pour la MRC et la FPI.

Le LES est une maladie auto-immune complexe qui peut affecter plusieurs systèmes organiques. Les personnes atteintes souffrent souvent d'un contrôle inadéquat de la maladie, de lésions organiques à long terme et d'une mauvaise qualité de vie liée à la santé. Il peut causer une variété de symptômes, notamment la douleur, les éruptions cutanées, la fatigue, le gonflement des articulations et la fièvre. Au moins cinq millions de personnes dans le monde ont une forme de lupus. L'IC est une maladie chronique qui touche environ 64 millions de personnes dans le monde. L'amélioration des options de traitement a augmenté l'espérance de vie des patients, mais les taux de mortalité continuent d'augmenter. Environ une personne sur trois âgée de 55 ans développera une IC au cours de sa vie restante, et environ la moitié de ces patients devraient mourir dans les cinq années suivant le diagnostic.

La Benevolent Platform™ est agnostique à la maladie, ce qui signifie qu'elle peut être appliquée à n'importe quelle maladie et est capable de générer de nouvelles cibles à grande échelle. Les scientifiques et les technologues des deux entreprises utiliseront la Benevolent Platform™ et le graphique de connaissances biomédicales, qui inclut uniquement les données propriétaires d'AstraZeneca avec les données publiques et sous licence issues de la littérature scientifique, des brevets, de la génétique, de la chimie, des essais cliniques et plus encore, pour mieux comprendre les mécanismes sous-jacents des maladies et identifier de nouvelles cibles.

Anne Phelan, directrice scientifique de BenevolentAI, a déclaré : « Notre collaboration avec AstraZeneca représente l'avenir de la découverte de médicaments. Elle associe la biologie traditionnelle à des technologies innovantes basées sur l'IA pour intégrer et analyser de grandes quantités de données scientifiques provenant de sources diverses. Ce faisant, nous pouvons découvrir de nouvelles façons de comprendre la biologie des maladies complexes et identifier des cibles médicamenteuses nouvelles et biologiquement plausibles. Les progrès que nous avons accomplis jusqu'à présent ont créé la meilleure base possible pour catalyser davantage la productivité à ce stade critique de la recherche et du développement de médicaments, et faire en sorte que les nouvelles thérapies parviennent aux patients aussi efficacement que possible. »

Mene Pangalos, vice-président exécutif, R&D BioPharmaceutique, AstraZeneca, a commenté : « Le lupus érythémateux systémique et l'insuffisance cardiaque sont des maladies débilitantes dont les besoins des patients ne sont pas satisfaits. Notre travail à ce jour avec BenevolentAI a été véritablement collaboratif et nous sommes impatients de continuer à travailler côte à côte avec eux pour mieux comprendre les mécanismes sous-jacents de ces maladies complexes et identifier plus rapidement de nouvelles cibles médicamenteuses potentielles. »

À propos de BenevolentAI

BenevolentAI est une société leader dans la découverte de médicaments par l'IA au stade clinique. Grâce aux capacités combinées de sa plateforme d'IA, de son expertise scientifique et de ses installations de laboratoire humide, BenevolentAI est bien placée pour proposer de nouveaux candidats-médicaments ayant une probabilité de succès clinique plus élevée que ceux développés par des méthodes traditionnelles. BenevolentAI a constamment fait ses preuves en matière de découvertes scientifiquement validées. La BenevolentAI Platform™ alimente un pipeline interne croissant de plus de 20 programmes de médicaments, allant de la découverte de cibles aux études cliniques, et entretient des collaborations commerciales fructueuses avec les principales sociétés pharmaceutiques. BenevolentAI a également identifié le baricitinib d'Eli Lilly comme candidat-médicament de repurposing pour COVID-19, qui a été autorisé pour une utilisation d'urgence par la FDA. Le siège de BenevolentAI est situé à Londres, avec un centre de recherche à Cambridge (Royaume-Uni) et un autre bureau à New York.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1725546/Benevolent_Logo.jpg

Médias

Rajin Kang - Vice-président, Communications

[email protected]

SOURCE BenevolentAI