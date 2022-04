BenevolentAI rejoint la communauté mondiale de innovateurs du Forum économique mondial

Ce groupe, sur invitation uniquement, représente un collectif d'entreprises à la pointe de l'innovation technologique et commerciale éthique, qui travaillent sur des solutions aux défis les plus importants de notre monde

BenevolentAI participera à l'effort mondial visant à déployer de manière éthique l'utilisation de l'IA pour créer un monde plus durable, inclusif et résilient

LONDRES, 21 avril 2022 /PRNewswire/ -- BenevolentAI, une société de premier plan dans le domaine de la découverte de médicaments à l'aide de l'intelligence artificielle (IA) au stade clinique, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait rejoint la communauté mondiale des innovateurs du Forum économique mondial (FEM), pour aider à faire progresser et à étendre la gouvernance et les politiques qui soutiennent le déploiement responsable de l'IA. BenevolentAI rejoindra les start-ups et les scale-ups les plus prometteuses du monde dans un effort commun pour s'engager avec les leaders des secteurs public et privé et contribuer à développer de nouvelles solutions aux défis mondiaux urgents et à construire la résilience future.

Joanna Shields, PDG de BenevolentAI et coprésidente du Partenariat mondial sur l'IA (GPAI), a commenté l'événement : « Des milliards de dollars sont investis chaque année dans la mise au point de médicaments, mais la persistance de taux d'échec élevés et d'une faible efficacité laisse trop de patients sans espoir de guérison. Il est essentiel que nous réinventions notre approche pour répondre à ce besoin urgent en matière de santé internationale. La mission de BenevolentAI est de transformer la découverte de médicaments en exploitant l'IA pour mieux comprendre la biologie des maladies et, au final, améliorer les résultats pour les patients. Nous sommes fiers de collaborer avec le Forum économique mondial pour contribuer à garantir que l'IA est déployée de manière éthique au profit des patients du monde entier. »

En tant que membre de la communauté mondiale des innovateurs, BenevolentAI participera à la réunion annuelle du FEM, qui se tiendra à Davos-Klosters, en Suisse, du dimanche 22 au jeudi 26 mai, où la PDG Joanna Shields se joindra à deux panels sur le thème « Libérer la puissance de la santé numérique » et sur « L'utilisation d'une IA responsable pour des gains sociétaux » Les sujets à l'ordre du jour comprendront également la reprise après une pandémie et l'exploitation des technologies de la quatrième révolution industrielle. Étant donné qu'il s'agit du premier événement mondial de leadership en personne depuis le début de la pandémie, la réunion annuelle 2022 sera une occasion cruciale pour les membres de se reconnecter et sera le point de départ d'une nouvelle ère de responsabilité et de coopération mondiales.

« Le Forum économique mondial est heureux que BenevolentAI ait rejoint sa communauté mondiale des innovateurs », a déclaré Kay Firth-Butterfield, responsable de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique au Forum économique mondial. « Nous sommes ravis d'impliquer BenevolentAI dans le travail de notre plateforme pour défendre et démontrer comment une IA responsable et digne de confiance peut aider à atteindre des objectifs sociétaux dans des domaines critiques comme les soins de santé. »

BenevolentAI est une société leader dans la découverte de médicaments par l'IA au stade clinique. Grâce aux capacités combinées de sa plateforme d'IA, de son expertise scientifique et de ses installations de laboratoire humide, BenevolentAI est bien placée pour proposer de nouveaux candidats-médicaments ayant une probabilité de succès clinique plus élevée que ceux développés par des méthodes traditionnelles. BenevolentAI a constamment fait ses preuves en matière de découvertes scientifiquement validées. La BenevolentAI Platform™ alimente un pipeline interne croissant de plus de 20 programmes de médicaments, allant de la découverte de cibles aux études cliniques, et entretient des collaborations commerciales fructueuses avec les principales sociétés pharmaceutiques. BenevolentAI a également identifié le baricitinib d'Eli Lilly comme candidat-médicament de repurposing pour la COVID-19, qui a été autorisé pour une utilisation d'urgence par la FDA. Le siège de BenevolentAI est situé à Londres, avec un centre de recherche à Cambridge (Royaume-Uni) et un autre bureau à New York.

Le Forum économique mondial est l'organisation internationale pour la coopération public-privé.

Le Forum engage les principaux dirigeants politiques, commerciaux, culturels et autres de la société à façonner les programmes mondiaux, régionaux et industriels. Il a été créé en 1971 en tant que fondation à but non lucratif et a son siège social à Genève, en Suisse. Indépendant et impartial, le Forum n'est lié à aucun intérêt particulier. Le Forum s'efforce dans tous ses efforts de faire preuve d'esprit d'entreprise dans l'intérêt public mondial tout en respectant les normes de gouvernance les plus élevées. L'intégrité morale et intellectuelle est au cœur de toutes ses activités.

