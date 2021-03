beNimbl, do Grupo Techedge, lança plataforma de inteligência em sustentabilidade para medir, reportar e comparar iniciativas ESG

SÃO PAULO, 9 de março de 2021 /PRNewswire/ -- O grupo Techedge traz ao Brasil uma plataforma inovadora para gerenciamento e reporte de iniciativas ESG (Environmental, Social and Governance). Hospedada em nuvem e alimentada por Inteligência Artificial (IA) esta solução auxilia a medir, relatar e comparar o impacto das iniciativas ESG em sua organização.

No cenário atual, a avaliação das operações das principais empresas do mercado em iniciativas ambientais, sociais e governamentais (ASG no Brasil) oferece transparência aos investidores e acionistas sobre as organizações nas quais estão investindo. O índice ESG possui a mesma base de valores pregados pelos dez princípios do Pacto Global para o desenvolvimento sustentável integral e pode ser reportado seguindo as normas do Global Reporting Initiative (GRI) – metodologia global reconhecida internacionalmente que define padrões para a preparação e publicação de informações de qualidade.

Disponível também no Marketplace da Microsoft, esta plataforma permite às companhias coletar dados financeiros e não financeiros, criar relatórios detalhados de sustentabilidade e executar orçamentos para unidades empresariais ou gestores, ajudando-os a identificar e medir iniciativas ESG significativas e comparar seu posicionamento ESG atual com sua previsão, pares e parâmetros de referência.

Fabrizio Fiocchi, CEO da ESGeo explica que "os desempenhos não financeiros são cada vez mais importantes para investidores, agências de classificação e comunidades. A habilidade de beneficiar-se estrategicamente deles, usando uma ferramenta avançada como a ESGeo, aumentará o valor do conselho de administração, reduzirá o risco de controvérsias relacionadas às iniciativas ESG e fortalecerá os índices financeiros da companhia".

Na plataforma, seus usuários conseguem identificar os KPIs de sustentabilidade em sua indústria e setor relacionado, definir o orçamento e auditar o processo das principais iniciativas ESG, além de fornecer relatórios, estatísticas, melhorias, listar programas/iniciativas desenvolvidas para melhorar os fatores ESG e fortalecer a gestão no controle do processo e minimizar o risco de controvérsias nos resultados.

Segundo Miguel Lanna, Head of Digital Startups da beNimbl, este é um importante passo para o desenvolvimento e acompanhamento de iniciativas focadas em sustentabilidade dentro das organizações. "Possuir uma plataforma sistêmica e inteligente para gerir as iniciativas ESG demonstra a preocupação com a governança e nas ações voltadas à sustentabilidade uma vez que ao controlar os indicadores de desempenho não financeiros, podemos ver os impactos e melhorias reais nos stakeholders e medir a geração de valores das nossas empresas".

