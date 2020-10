Benson Hill levanta $150 milhões na rodada de financiamento da Série D para acelerar o ritmo da inovação em alimentos em escala global

ST. LOUIS, 29 de outubro de 2020 /PRNewswire/ -- Benson Hill anunciou o fechamento de uma rodada de financiamento da Série D no valor de $150 milhões liderada pelo Wheatsheaf Group e o GV (anteriormente, o Google Ventures). O principal mecanismo de inovação de alimentos da empresa o CropOS™ aproveita a diversidade genética da natureza para desenvolver e comercializar opções de alimentos e ingredientes mais saudáveis e sustentáveis que beneficiam agricultores, empresas de alimentos de todos os tipos e, por fim, os consumidores. Esta rodada de financiamento vai acelerar os esforços da empresa de tecnologia de alimentos para implementar a tecnologia de sua plataforma, expandir o desenvolvimento de parceiros em toda a cadeia de suprimento e expandir os esforços de comercialização dos produtos.

A rodada de financiamento atraiu diversos investidores que reconhecem o modelo de negócios estratégico da empresa e o potencial para impactar a saúde e o bem-estar das pessoas e do planeta por meio de avanços no sistema alimentar. Entre os investidores novos e antigos estavam as empresas: Argonautic Ventures, Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), Emart, GS Group, Louis Dreyfus Company, iSelect Fund, Fall Line Capital, Mercury Fund, Prelude Ventures, Prolog Ventures, S2G Ventures e estratégias adicionais e investidores em administração de patrimônio familiar.

A Benson Hill aproveita o Cloud Biology®, uma disciplina que combina o poder da ciência de dados, aprendizado de máquina e técnicas de IA com biologia vegetal e genômica. A CropOS™ é a plataforma que torna essa disciplina acionável, acelerando significativamente a precisão e a velocidade do desenvolvimento do produto. A plataforma de tecnologia e as colaborações da Benson Hill possibilitam a criação de opções de ração, alimentos e ingredientes mais saudáveis e sustentáveis que os consumidores procuram, ao mesmo tempo em que oferece um forte desempenho de safra que os agricultores exigem.

"Como empresa, estamos focados em investir em inovação que forneça as calorias e nutrientes certos para uma crescente população global em um sistema alimentar menos orientado a commodities", disse Stephan Dolezalek, diretor executivo do Wheatsheaf Group. "Sentimos que a cultura e os parceiros que impulsionam a Benson Hill terão um impacto significativo sobre os desafios de saúde e sustentabilidade que sobrecarregam nosso sistema alimentar atual de uma forma que beneficia a sociedade e nosso meio ambiente."

"Estamos entusiasmados em contribuir para o aumento do trabalho da Benson Hill para promover um futuro sustentável dos alimentos, percebendo o potencial de criação de valor da inovação habilitada pela tecnologia", disse Max Clegg, chefe do programa de capital de risco corporativo da Louis Dreyfus Company, LDC Innovations. "O poder da genômica e da diversidade genética é amplamente inexplorado, e acreditamos que a tecnologia e o modelo colaborativo da empresa desbloqueiam eficiências e diferenciação de novos produtos para as partes interessadas em toda a cadeia de valor, dos fazendeiros até os consumidores finais."

"O movimento das proteínas derivadas de plantas é em escala global", disse Hewie Kang, CEO da Emart, Shinsegae Group. "As inovações de produto da Benson Hill, especialmente na área de proteína e densidade de nutrientes, estão prontas para ajudar a acelerar ainda mais a adoção de alternativas derivadas de plantas. Nosso investimento reflete uma intenção estratégica de ajudar a concretizar a visão de oferecer um fluxo constante de opções de alimentos mais sustentáveis e saudáveis para o consumidor global."

Com esta nova rodada de financiamento, a Benson Hill continuará a avançar o Cloud Biology® e seu mecanismo de inovação CropOS™, amplificar os esforços de desenvolvimento dos parceiros, continuar a recrutar os melhores talentos e impulsionar o lançamento comercial das primeiras variedades de soja com ultra alta proteína em 2021, entre outros lançamentos de produtos. O portfólio da empresa de variedades de soja de alta qualidade oferece uma variedade completa de atributos de alto padrão em demanda, incluindo melhor digestibilidade, ácidos graxos ômega saudáveis para o coração e mais proteína que atendem aos mercados de alimentos à base de plantas, óleos saudáveis, ração animal e aquicultura.

"Como sociedade, estamos em uma encruzilhada que fica mais evidente à medida que a pandemia revela pontos fortes e vulnerabilidades em nosso sistema alimentar", disse Matt Crisp, CEO da Benson Hill. "As escolhas alimentares que geram prazer, nos tornam mais fortes, ajudam a preservar o meio ambiente e precisam ser acessíveis a todos; e o poder da diversidade das plantas e da inovação tecnológica pode ajudar a impulsionar essa evolução. Agradecemos a crescente coalizão de investidores, interessados, agricultores e parceiros que reconhecem a urgência e a oportunidade deste momento de pensar de forma colaborativa e modernizar a produção de alimentos."

Sobre a Benson Hill

A Benson Hill impulsiona os alimentos com a Cloud Biology® e a plataforma CropOS ™, um mecanismo líder de inovação em alimentos que combina ciência de dados e aprendizado de máquina com biologia e genética. A Benson Hill capacita os inovadores a desbloquear a diversidade genética da natureza, da planta ao prato, com o objetivo de criar opções de alimentos e ingredientes mais saudáveis e saborosos que sejam amplamente acessíveis e sustentáveis. Mais informações pode ser encontradas no site bensonhill.com ou no Twitter @bensonhillinc.

Sobre o Wheatsheaf Group

O Wheatsheaf Group investe em negócios de alimentos e agricultura empregando capital e experiência com uma perspectiva prudente para oferecer benefícios sociais e comerciais duradouros. Com uma das maiores e mais antigas equipes de investimento do setor, o Wheatsheaf faz parceria com as empresas do seu portfólio para criar eficiências na produção e distribuição de alimentos; desenvolvendo modelos de negócios e tecnologias inovadores para fornecer alimentos acessíveis, nutritivos e seguros que sustentem a saúde dos seres humanos e a saúde do planeta. Ao implementar esses modelos de negócios e tecnologias comercialmente em escala, o Wheatsheaf trabalha para oferecer soluções duradouras para enfrentar um dos desafios mais urgentes da sociedade moderna: fornecer alimentos saudáveis e nutritivos para atender às demandas de uma população global em transição. O Wheatsheaf Group faz parte do Grosvenor Estate.

Sobre a Louis Dreyfus Company (LDC)

A LDC é um importante comerciante e processador de produtos agrícolas. Potencializando seu alcance global e extensa rede de ativos para atender clientes e consumidores em todo o mundo, a empresa trabalha para entregar os produtos certos no local certo, na hora certa com confiança, segurança e responsabilidade. Suas atividades abrangem toda a cadeia de valor, da fazenda à mesa, em uma ampla variedade de linhas de negócios (plataformas). Desde 1851, seu portfólio tem crescido para incluir grãos e sementes oleaginosas, café, algodão, suco, arroz, açúcar, frete e mercados globais. A LDC ajuda a alimentar e vestir cerca de 500 milhões de pessoas todos os anos, originando, processando e transportando aproximadamente 80 milhões de toneladas de produtos. Estruturada como uma organização matricial formada por seis regiões geográficas e oito plataformas, a empresa atua em mais de 100 países e emprega aproximadamente 18 mil pessoas em todo o mundo.

Sobre a Emart

A Emart, empresa com sede na Coreia, é um varejista multiformato que inclui os Emart Hypermarkets, o Emart Traders, um modelo de varejo em depósito, a Shinsegae Food, que possui instalações de fabricação, canais de distribuição de alimentos, restaurantes internacionais e franquias de bebidas, lojas de conveniência Emart24, as pequenas mercearias Emart Everyday, complexos de shopping centers de luxo, o Starbucks Coreia e o site SSG.COM (shopping online). Seu portfólio oferece amplas interações com o consumidor, derivadas de visitas mensais de metade da população da Coreia do Sul e 20 milhões de membros ativos do seu cartão de fidelidade. Além da Coreia, a Emart também tem presença no varejo na Ásia, incluindo Vietnã, Mongólia, Filipinas e China. A Emart, por meio de sua divisão de Global Sourcing, opera vários escritórios no exterior, incluindo a Emart America Inc., uma entidade sediada nos Estados Unidos que comercializa produtos para exportação e importação em nome de todas as afiliadas da Emart. Nos EUA, a Emart opera supermercados de luxo sob o nome Bristol Farms, Metropolitan Market, New Seasons Market e outros por meio de sua subsidiária Good Food Holdings. Mais informações podem ser encontradas no emartcompany.com.

