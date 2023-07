Beny : la nouvelle législation allemande encourage les systèmes photovoltaïques pour balcons

MUNICH, 18 juillet 2023 /PRNewswire/ -- La nouvelle législation allemande vise à promouvoir les systèmes photovoltaïques pour balcons, ce qui constitue une grande avancée pour les personnes vivant dans des appartements et des environnements urbains, ainsi que pour les petites entreprises et les propriétaires de biens industriels qui ne disposent que d'un espace limité pour leur installation. Cependant, les entraves et les restrictions bureaucratiques actuelles limitent la capacité de production d'électricité de ces systèmes, ce qui entrave leur adoption à grande échelle. Pour y remédier, la nouvelle législation qui se met progressivement en place portera leur capacité de production d'énergie à 800 W, offrant ainsi un plus grand choix de solutions en matière d'énergie propre.

Outre l'augmentation de la capacité de production, la législation introduit d'autres changements importants. Les systèmes photovoltaïques pour balcons n'auront plus besoin d'être enregistrés auprès des opérateurs de réseau locaux, mais seront enregistrés suivant la procédure d'enregistrement des données de base du marché de l'Agence fédérale des réseaux, ce qui simplifiera le processus et réduira les restrictions bureaucratiques. Ce changement profite également aux propriétaires de vieux compteurs, car il leur permet d'injecter l'énergie excédentaire dans le réseau à sa pleine valeur. La législation stipule également que les micro-onduleurs, d'une puissance de sortie maximale de 800 W, alimenteront le réseau domestique, ce qui permettra de résoudre les problèmes d'espace et d'améliorer l'efficacité énergétique.

Le projet de législation fait actuellement l'objet d'une coordination entre les autorités compétentes et devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2024. Cette législation est cruciale pour le développement des systèmes photovoltaïques pour balcons et devrait être appliquée sans heurts, créant ainsi un meilleur environnement et des opportunités pour leur croissance.

Pour se conformer à la nouvelle législation, Beny a activement fait des recherches et développé des produits qui sont conformes à cette réglementation. Le micro-onduleur BYM 800 W est une solution sur mesure pour les systèmes photovoltaïques pour balcons, qui se distingue dans l'industrie par ses caractéristiques techniques, son efficacité et sa fiabilité.

Le courant d'entrée continu maximal de 26 A du micro-onduleur lui permet de gérer des charges de courant plus élevées, de prendre en charge des modules photovoltaïques de plus grande puissance et d'offrir une plus grande flexibilité aux concepteurs de systèmes. Il peut prendre en charge des modules photovoltaïques bifaciaux à double verre de très grande puissance, ce qui permet d'augmenter la production d'énergie pour les projets à grande échelle. En conclusion, le micro-onduleur BENY 800W se distingue sur le marché par ses performances exceptionnelles et ses caractéristiques uniques. Qu'il s'agisse de systèmes à grande ou à petite échelle, le micro-onduleur BENY 800 W offre flexibilité, fiabilité et conversion d'énergie efficace, favorisant ainsi le développement durable et la croissance de l'énergie verte.

Au moment où la nouvelle législation allemande propulse les systèmes photovoltaïques pour balcons dans une nouvelle phase de développement, le produit innovant développé par Beny, le micro-onduleur BYM 800W, est conforme à la réglementation et répond aux exigences croissantes des systèmes photovoltaïques pour balcons. Une application efficace de la nouvelle législation ouvrira la voie à la promotion des systèmes photovoltaïques pour balcons et à un avenir plus vert.

