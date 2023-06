Beny s'engage pour l'expansion de l'énergie solaire en Allemagne : Innover pour un avenir plus durable

MUNICH, 21 juin 2023 /PRNewswire/ -- Beny occupe une position de premier plan dans la réforme révolutionnaire de l'énergie en Allemagne, propulsant l'innovation et le progrès technologique. Présent au stand B4.250 lors du salon Intersolar Europe, Beny joue un rôle essentiel dans l'évolution du marché allemand de l'énergie solaire. Dotés d'une technologie de pointe et de caractéristiques innovantes, ses produits sont prêts à être le fer de lance d'une révolution industrielle, contribuant de manière significative à la poursuite des objectifs de la nation en matière d'énergie durable.

Le marché allemand de l'énergie solaire est florissant et compte 3 millions de systèmes photovoltaïques opérationnels. Cette année, 350 000 nouvelles installations ont porté la capacité solaire du pays à plus de 70 GW. Les investissements des particuliers dans l'énergie solaire ont explosé, avec une augmentation de plus de 100 % des nouvelles installations au cours du premier trimestre 2023. L'Allemagne entend dépasser son objectif de 9 GW cette année et atteindre une capacité photovoltaïque de 215 GW d'ici 2030. Une croissance annuelle soutenue de 30 % des installations solaires est cruciale. Actuellement, un tiers de la capacité photovoltaïque de l'Allemagne se trouve sur des bâtiments et des terrains ouverts, alors que les toits et les espaces ouverts représenteront la moitié des 215 GW visés.

Dans cette ère de transformation du marché solaire allemand, nous sommes fiers de présenter les micro-onduleurs Beny comme le catalyseur de son développement prospère. Les micro-onduleurs Beny présentent de nombreux avantages convaincants, ce qui en fait le choix idéal pour les installations solaires. Ces avantages comprennent l'évolutivité, la surveillance intelligente, une durée de vie prolongée allant jusqu'à 25 ans, une efficacité de conversion énergétique exceptionnelle, une installation facile et un indice de protection IP67.

Les micro-onduleurs Beny présentent une évolutivité inégalée, une surveillance intelligente et un rendement supérieur. Ils s'intègrent parfaitement aux systèmes photovoltaïques de toute taille et optimisent la production d'énergie grâce au suivi des performances en temps réel et à la surveillance à distance. Ces micro-onduleurs avancés convertissent l'énergie solaire en électricité utilisable avec une efficacité exceptionnelle, ce qui garantit une utilisation maximale de l'énergie pour un avenir plus respectueux de l'environnement et plus durable.

Par ailleurs, les micro-onduleurs Beny assurent un fonctionnement sûr et fiable grâce à un processus d'installation simplifié et à un indice de protection IP67. Conçus pour une stabilité à long terme, ils garantissent des performances fiables et répondent à la demande croissante du marché allemand de l'énergie solaire.

Fort de 10 ans d'expérience sur le marché européen, Beny a créé Beny Germany, en recrutant des employés locaux. L'objectif est d'achever la construction de l'entrepôt d'ici le quatrième trimestre, afin de garantir l'efficacité de la livraison des produits et de l'assistance technique. L'établissement de partenariats stratégiques à long terme avec des collaborateurs et des clients locaux est une priorité pour Beny sur le marché européen, qui est d'une importance vitale. En outre, Beny poursuivra son expansion à l'échelle mondiale, en promouvant des solutions énergétiques intelligentes et sûres pour favoriser le développement des énergies renouvelables et la transition dans le monde entier.

SOURCE BENY