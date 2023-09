Beny Shines na Intersolar Exhibition no Brasil

SÃO PAULO, 1 de setembro de 2023 /PRNewswire/ -- De 29 a 31 de agosto de 2023, a Beny New Energy, fornecedora líder mundial de soluções inteligentes em energia, apresentou suas soluções inovadoras de armazenamento fotovoltaico e de energia no estande G4.120 durante a exposição Intersolar Brazil em São Paulo, que atraiu um fluxo constante de visitantes, refletindo o alto nível de interesse nas ofertas.

O ponto principal do evento ocorreu às 14:00h do dia 29 de agosto com a revelação do novo produto, que foi apresentado por Andre, gestor nacional do Brasil. A Beny exibiu, pela primeira vez, sua mais recente inovação, o microinversor BYM2800W, que apresentou um desempenho excepcional e demonstrou compatibilidade flexível com equipamentos de armazenamento e carregamento de energia.

O BYM2800 suporta a adição de um sistema de armazenamento a instalações fotovoltaicas residenciais em telhados, capturando o excesso de energia solar. Essa energia armazenada fica disponível para períodos noturnos ou de baixa luminosidade e quando há problemas na rede elétrica, aumentando a autossuficiência energética.

Além de seus recursos impressionantes, o BYM2800 oferece uma solução conveniente para proprietários de veículos elétricos. Com esse inovador microinversor, é possível carregar os veículos elétricos a qualquer hora do dia. Ao aproveitar o excesso de energia solar gerada durante o dia, os proprietários de veículos elétricos podem carregá-los convenientemente sem depender apenas da energia da rede elétrica.

Essa integração da energia solar para carregamento de veículos elétricos (EV) alinha-se com a tendência crescente de soluções de transporte sustentáveis e ecológicas. Com a capacidade do BYM2800 de gerenciar fluxos de energia contínuos entre o sistema fotovoltaico no telhado e os equipamentos de armazenamento de energia e de carregamento de veículos elétricos, é possível reduzir a pegada de carbono e, ao mesmo tempo, aproveitar os benefícios da utilização da energia solar, que é econômica e eficiente.

Embora a exposição tenha terminado, seus momentos marcantes continuam repercutindo. Além de destacar as conquistas tecnológicas, a Beny organizou cuidadosamente um coquetel exclusivo, promovendo a interação entre os participantes e fortalecendo o vínculo entre os parceiros. Num ambiente descontraído e agradável, os participantes compartilharam visões e insights sobre o futuro da energia inteligente.

O compromisso de longa data da Beny com o mercado brasileiro é evidente; há anos, ela está na vanguarda da inovação no domínio tecnológico, concentrando-se no fornecimento de soluções personalizadas que se alinham perfeitamente com as necessidades locais. A introdução de uma solução pioneira de armazenamento fotovoltaico e de energia de 2800W para telhados não só demonstra uma resposta proativa às tendências de energia renovável, mas também destaca a dedicação inabalável da empresa ao desenvolvimento sustentável. Por meio dessa solução de armazenamento fotovoltaico e de energia, a Beny está liderando o caminho da energia sustentável no mercado brasileiro, estabelecendo uma base sólida para um futuro mais verde e mais inteligente.

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/2199447/2800W.mp4

