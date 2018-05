Berlin Cures annonce la formation d'un Conseil scientifique consultatif

« La formation de notre CSC, qui commence avec les Prs Stadler et Vetter, poursuit la trajectoire de développement clinique prometteuse du BC 007 », a déclaré le Dr Johannes Müller, fondateur et président du Comité de direction de Berlin Cures Holding AG. « L'étude clinique de phase 2A du BC 007 débutera au mois de juillet de cette année et s'appuie sur les résultats positifs de la phase 1 qui a montré que le médicament est efficace et bien toléré. Par ailleurs, notre CSC aidera à diversifier notre pipeline grâce au développement de médicaments candidats supplémentaires ciblant d'autres maladies avec une pathologie auto-immune, comme l'hypertension pulmonaire et le syndrome de fatigue chronique. »

Premiers membres :

Beda M. Stadler, PhD. Le Pr Stadler a été le directeur de l'Institut d'immunologie de l'Université de Berne. Il est connu pour sa recherche dans le domaine de l'allergie et de l'auto-immunité, de la préparation d'anticorps recombinants et du développement de vaccins thérapeutiques. Il est également une personnalité publique reconnue, car il a contribué à de nombreuses rubriques pour plusieurs journaux et a participé à de nombreuses émissions-débats concernant des problèmes de santé.

Wilhelm Vetter, MD. Le Pr Vetter a été un spécialiste en médecine interne (interniste) en chef et a été titulaire de la chaire du Service de médecine interne à l'Université de Zurich pendant de nombreuses années. Pendant sa carrière, il a publié de nombreuses contributions à des ouvrages scientifiques et à des centaines d'articles scientifiques dans le domaine de la recherche cardiovasculaire dans des revues scientifiques de renom couvrant à la fois les bases de la régulation circulatoire (système rénine-angiotensine-aldostérone) et la recherche clinique. En tant qu'enquêteur principal, il a dirigé de nombreuses études cliniques. Ses activités de recherche forment la base de la plupart des médicaments modernes dans le domaine de la régulation de la pression artérielle. Ses travaux revêtent une signification spéciale et toujours d'actualité pour définir ce qu'est une pression artérielle normale et pathologiquement élevée. Dans ce contexte, le Pr Vetter est toujours désireux de découvrir la cause réelle de l'insuffisance cardiaque.

Le Pr Stadler a commenté : « Je suis ravi de rejoindre le Conseil scientifique consultatif de cette société accomplie. Berlin Cures a déjà été en mesure de prouver l'effet neutralisant positif des méthodes respectives de lavage du sang et désormais, avec un médicament spécifique, vise à neutraliser les anticorps de manière directe. En tant qu'immunologue, je suis ravi que les auto-anticorps fonctionnels trouvent enfin leur place dans la clinique, étant donné qu'ils sont connus depuis des années mais qu'ils n'ont jamais été pris au sérieux. Être en mesure d'aider les patients affectés par les auto-anticorps apporte une satisfaction particulière. »

Le Pr Vetter a ajouté : « Berlin Cures est le leader international en matière de recherche sur les auto-anticorps fonctionnels contre les récepteurs couplés à la protéine G. En fait, le BC 007 est le premier médicament qui combat la cause de l'insuffisance cardiaque plutôt que de s'attaquer simplement aux symptômes de cette maladie. Le fait de travailler avec l'équipe de Berlin Cures me permettra de soutenir le développement de thérapies révolutionnaires qui éliminent la cause de l'insuffisance cardiaque et d'autres maladies actuellement incurables. »

Le BC 007 est un composé à base d'aptamères ADN qui se lie aux auto-anticorps pathogènes dirigés contre le récepteur adrénergique bêta-1, un récepteur qui appartient à la vaste famille des récepteurs de surface cellulaire connus sous le nom de récepteurs couplés à la protéine G qui régulent le rythme cardiaque et la force de contraction du cœur, et élimine ces auto-anticorps. Les cellules cardiaques sont endommagées par des auto-anticorps qui se lient de façon chronique à ces récepteurs, dans un processus qui conduit à la mort des cellules cardiaques et à la défaillance de l'organe chez 80 pour cent des patients atteints de myocardiopathie dilatée. Le BC 007 termine actuellement une étude clinique de phase 1 pour le traitement de la myocardiopathie (NCT02955420).

À propos de Berlin Cures

Berlin Cures Holding AG, une société privée fondée fin 2014 et basée à Zoug, en Suisse, conçoit une nouvelle génération de traitements reposant sur plus d'un quart de siècle de recherches sur les maladies auto-immunes menées par Charité Berlin et le Max-Delbrueck-Center de Berlin. L'accent est mis sur le développement de traitements des maladies à pathologie auto-immune, dans lesquelles des auto-anticorps fonctionnels dirigés contre les récepteurs couplés à la protéine G de différents types jouent un rôle significatif.

La famille des récepteurs de la protéine G, qui compte plus de 1000 sous-types différents, constitue la plus grande superfamille de protéines, qui a la capacité physiologique de détecter les molécules à l'extérieur de la cellule. Berlin Cures détient la propriété intellectuelle pour une plateforme d'aptamères qui se lient à ces auto-anticorps fonctionnels et les neutralisent, jouant un rôle important dans la physiopathologie de plusieurs maladies auto-immunes.

Des études récentes portant sur l'insuffisance cardiaque, l'hypertension pulmonaire, le syndrome de fatigue chronique, la prééclampsie et un nombre important d'autres maladies, ont montré que ces auto-anticorps fonctionnels jouent un rôle très sous-estimé dans le développement et la subsistance de la maladie. Neutraliser ces auto-anticorps peut mener à des progrès substantiels du traitement.

Pour de plus amples informations, http://www.berlincures.ch.

