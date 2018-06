Berlin Cures renforce son comité consultatif d'entreprise avec les désignations d'Ulf Berg, Ph.D., et de Dragan Grabulovski, Ph.D.

« Les docteurs Berg et Grabulovski apportent chacun à Berlin Cures des compétences et des connaissances à la fois riches et précieuses », a déclaré le Dr Johannes Müller, fondateur et président du conseil d'administration de Berlin Cures Holding AG. « Leurs conseils permettront une meilleure compréhension du marché concernant les besoins médicaux non satisfaits auxquels répond notre thérapie révolutionnaire, le BC 007. L'ensemble de notre équipe de direction est impatiente de travailler en étroite collaboration avec eux, à l'heure où nous façonnons et exécutons notre stratégie d'entreprise. »

Le Dr Berg a commenté : « Les compétences de l'équipe en place et la spécialisation de la société fourniront une valeur unique aux patients ainsi qu'aux parties prenantes. Le BC 007 présente un formidable potentiel dans le traitement de la cardiomyopathie dilatée, ainsi que d'autres pathologies. »

Le Dr Grabulovski a ajouté : « Berlin Cures a le potentiel de traiter la cause sous-jacente de l'insuffisance cardiaque, plutôt que d'en soigner uniquement les symptômes. Il nous faudra impérativement positionner de manière adéquate la société et sa gamme pour maximiser les bénéfices de cette thérapie révolutionnaire. »

Membres inauguraux :

Ulf Berg , master en sciences et Ph.D. Le Dr Berg est associé chez BLR & Partners Ltd, Thalwil, société suisse de capital-investissement, et membre du conseil d'administration de plusieurs sociétés du portefeuille de BLR. Il occupe le poste de président non-exécutif du conseil d'administration d'EMS-Chemie Holding AG depuis août 2007. Il a travaillé pour ABB (anciennement BBC) à différents postes de direction en Suisse et à l'étranger pendant plus de 20 ans, jusqu'en 1998. De 1999 à 2001, le Dr Ulf Berg a exercé les fonctions de directeur d'exploitation/PDG de Carlo Gavazzi Holding AG. De 2003 à 2004, il a occupé le poste de PDG de SIG Beverages Int. AG avant de rejoindre Sulzer AG en tant que PDG en 2004. De 2007 à 2009, il a exercé les fonctions de président non-exécutif du conseil d'administration de Sulzer AG Switzerland. Le Dr Ulf Berg a été membre du comité de direction de Swissmem de 2004 à 2015, et membre du conseil d'administration de Bobst SA Switzerland de 2006 à 2017. De 2012 à 2016, il a été membre du conseil d'administration de Synagro Ltd., Baltimore , États-Unis. Depuis 2012, le Dr Ulf Berg est membre du conseil de Greater Zurich Area AG, Suisse et d'Am-Tec AG, Zurich . Depuis 2016, le Dr Ulf Berg est membre du comité consultatif de G+E Getec Holding GmbH, Magdebourg, ainsi que président du conseil d'administration de Kuoni Reisen Holding AG, Zurich .

Le BC 007 est un composé à base d'aptamère ADN qui se lie et élimine les anticorps pathogènes dirigés contre l'adrénorécepteur bêta-1, récepteur appartenant à la grande famille des récepteurs à la surface cellulaire, connus sous le nom de récepteurs couplés à la protéine G, qui régulent la fréquence cardiaque et la force de contraction. Les cellules cardiaques sont endommagées par des auto-anticorps qui se lient de manière chronique à ces récepteurs, dans le cadre d'un processus dont il a été démontré qu'il entraînait la mort des cellules cardiaques et la défaillance de l'organe chez 80 pour cent des patients atteints de cardiomyopathie dilatée. Le BC 007 fait actuellement l'objet d'une étude clinique de phase 1 pour le traitement de la cardiomyopathie (NCT02955420).

À propos de Berlin Cures

Berlin Cures Holding AG, société privée fondée en 2014 et basée à Zoug, en Suisse, conçoit actuellement une nouvelle génération de traitements basés sur un quart de siècle de recherches sur les maladies auto-immunes, conduites à l'hôpital reconnu Charité Berlin, ainsi qu'au Centre Max-Delbrueck de Berlin. L'objectif consiste à concevoir des traitements pour les maladies présentant une pathologie auto-immune, dans le cadre desquelles sont présents des auto-anticorps fonctionnels dirigés contre des récepteurs couplés à la protéine G de différents types.

Présentant plus de 1 000 sous-types différents, la famille des récepteurs couplés à la protéine G constitue la plus grande super famille de protéines ayant la capacité physiologique de détecter les molécules en dehors de la cellule. Berlin Cures détient les droits de PI relatifs à une plateforme d'aptamères qui se lient et neutralisent ces auto-anticorps fonctionnels, lesquels jouent un rôle important dans la pathophysiologie de plusieurs maladies auto-immunes.

Plusieurs études récentes relatives à l'insuffisance cardiaque, à l'hypertension pulmonaire, au syndrome de la fatigue chronique, à la prééclampsie, ainsi qu'à un nombre significatif d'autres maladies démontrent que ces auto-anticorps fonctionnels jouent un rôle hautement sous-estimé dans le développement et la subsistance de la maladie. La neutralisation de ces auto-anticorps peut entraîner des améliorations substantielles dans le cadre du traitement.

Pour en savoir plus, http://www.berlincures.ch.

