Bernardinho fala sobre "a busca pela excelência" na primeira live da série INCONTROS da InterCement Brasil

O primeiro bate-papo ao vivo da série, que teve como tema "A busca pela excelência", contou com a presença de Bernardinho, ex-jogador, treinador de vôlei, empresário, economista e um dos maiores campeões da história do voleibol. Além dele, também participou o CEO da InterCement Brasil, Ricardo Barbosa. A jornalista Joyce Ribeiro mediou a conversa.

Para Amanda Hernandes Soares, gerente de comunicação e trade da InterCement Brasil, essa é uma ação inovadora, que também alcança funcionários e o público em geral, uma vez que o bate-papo foi transmitido ao vivo pelo YouTube e está salvo no canal da empresa na plataforma, para ser assistido a qualquer momento. "Acreditamos que, com esse projeto, estamos cumprindo um papel muito importante neste momento: ajudando trabalhadores e empreendedores a continuar crescendo em meio à crise ao aprender com alguém como o Bernardinho, uma pessoa com vasto conhecimento e grandes resultados", afirma.

Durante o encontro, Bernardinho definiu que a busca pela excelência é um processo permanente. "Não existe crescimento sem desconforto", destacou, ao afirmar que é necessário sempre ter persistência para aprender com as experiências negativas, seguir em frente e crescer.

Para Bernardinho, a vida empresarial e o comércio têm muitas semelhanças com o esporte. "Momentos diferentes exigem estratégias diferentes: se o outro time ajustou a forma de jogar, eu tenho que ajustar a minha", ressalta, afirmando que a capacidade de adaptação tem sido algo fundamental para o enfrentamento das situações adversas.

Neste atual cenário de pandemia, em que pessoas e empresas tiveram que se adaptar a um mundo virtual, com novas formas de consumir e de se comunicar, Bernardinho destaca que a essência de tudo é a preparação. Para ele, aprimorar-se, nos dias atuais, é conhecer e dominar ao máximo as novas tecnologias. "Muitos pequenos ajustes são necessários em momentos difíceis. Por isso, para continuar a ser eficiente e competitivo, é preciso estar aberto a novas demandas. Se eu tiver boas ferramentas, eu vou estar preparado para atendê-las."

O atleta, economista e empresário destacou a postura da InterCement nesse sentido: "A InterCement está trabalhando para ajudar os seus parceiros a encontrar caminhos, a construir essas estratégias para continuarem competitivos e terem êxito."

Equipes e liderança

Como ser um líder impecável nestes momentos? Essa foi uma das perguntas vindas da audiência durante a live. Para Bernardinho, o líder impecável não existe, mas o bom líder aproxima e ouve as pessoas, além de ser exemplo de capacidade, energia e conduta. Com isso, o time acreditará nele e o seguirá.

Bernardinho também destacou a importância da palavra "time": "Ninguém, sozinho, vai conseguir superar momentos como este. Como disse Michael Jordan: um talento pode vencer uma partida; um time vence campeonato."

INCONTROS

A série INCONTROS surgiu a partir da preocupação da InterCement Brasil em estar cada vez mais próxima dos seus clientes. Por isso é que a série de lives trará assuntos que possam colaborar para o seu desenvolvimento. Os próximos bate-papos serão divulgados nas redes sociais da InterCement Brasil e do Amigo Construtor.

Como destacou a mediadora e jornalista Joyce Ribeiro no início do bate-papo com Bernardinho, a InterCement Brasil está apoiando seus clientes desde o começo da pandemia. A empresa tem munido profissionais da construção, revendas e distribuidores com informação de qualidade via Blog do Amigo Construtor, instruindo sobre como se proteger contra a Covid-19, realizar mais vendas on-line e preparar as equipes que continuam trabalhando em meio à crise, seja na modalidade home office ou presencialmente nos pontos de venda e nos canteiros de obra.

Sobre a InterCement

A InterCement é uma das maiores fabricantes internacionais de cimento, tendo iniciado suas operações no Brasil em 1974. A empresa produz e distribui cimento, agregados, concreto e cal para atacado, distribuidores, produtores de concreto, clientes industriais, entre outros.

Com presença em cinco países – Brasil, África do Sul, Argentina, Egito e Moçambique –, a companhia conta com 34 fábricas de cimento e moagens, capacidade ativa de mais de 33 milhões de toneladas/ano e mais de 6.000 profissionais diretos e indiretos. Com disciplina financeira, excelência operacional e sustentabilidade, a InterCement contribui para a geração de valores econômico, social e ambiental nos locais onde atua, sendo, inclusive, referência na utilização de combustíveis alternativos no processo de coprocessamento do cimento.

Contato:

Amanda Soares

E-mail: [email protected]

Telefone 11. 2766-4428

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1276690/YOUTUBE_WEBINAR_INCONTROS.jpg

FONTE InterCement Brasil

SOURCE InterCement Brasil