Bessere Bearbeitung von Meldungen über sexuellen Kindesmissbrauch durch die Strafverfolgungsbehörden weltweit: Griffeye und Hubstream bringen CyberTip ONE auf den Markt

GÖTEBORG, Schweden, 19. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Im Jahr 2021 gingen bei der CyberTipline des National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC, dt: „Nationales Zentrum für vermisste und ausgebeutete Kinder") 29,3 Millionen Meldungen über mutmaßliche sexuelle Ausbeutung von Kindern ein, ein Anstieg von 35 % im Vergleich zu 2020. Diese Berichte werden weltweit an die Strafverfolgungsbehörden zur Untersuchung weitergeleitet. In den letzten 5 Jahren wurde das Material zunehmend in Europa gehostet, wobei der größte Teil – zwei Drittel – jetzt bei der EU (bei der Europäischen Kommission) untergebracht ist.

Heute bringen Griffeye und Hubstream CyberTip ONE auf den Markt, eine neue Lösung für Strafverfolgungsbehörden auf der ganzen Welt, um die ständig wachsende Flut von Cyber-Hinweisen des NCMEC effizienter zu verwalten. CyberTip ONE reduziert die Arbeitsbelastung der Ermittler erheblich und ermöglicht es, der Identifizierung von Opfern und proaktiven Ermittlungen Priorität einzuräumen, so dass die Ermittler wieder mehr Zeit für ihre Arbeit haben.

Vor CyberTip ONE waren die Strafverfolgungsbehörden, die die Cyber-Hinweise des NCMEC bearbeiten, mit einem zeitaufwändigen und unzusammenhängenden Prozess konfrontiert. Der Arbeitsablauf zur Bewertung und Priorisierung von Cyber-Hinweisen war mit viel manueller Arbeit verbunden, da die Informationen in Text- und in Bildform in einem Cyber-Hinweis getrennt bewertet werden mussten, wodurch die Synergieeffekte eines kombinierten Ansatzes verlorengingen. Diese Herausforderung hat zusammen mit der schnell wachsenden Zahl von NCMEC-Meldungen, die sich bei Behörden aufstauen, zu erheblicher Redundanz und begrenzten Kapazitäten geführt, wenn es darum geht, Kindesmissbrauchsmaterial der ersten Generation und andere Ermittlungsspuren von hoher Priorität schnell zu erkennen.

Arnold Guerin , Leiter der Abteilung Kinderschutz bei Hubstream, erklärt: „Bei durchschnittlich über 60.000 Meldungen pro Tag ist es ganz klar, dass die Strafverfolgungsbehörden keine Zeit für zeitraubende manuelle Arbeit haben. Die Ermittler brauchen moderne Werkzeuge zur Automatisierung ihrer Arbeitsabläufe, um mehr Zeit für die Identifizierung und Rettung von minderjährigen Opfern zu haben."

Olle Ejerblad, die Verbindungsperson für Strafverfolgungsbehörden bei Griffeye und ehemaliger Kriminalbeamter der schwedischen Polizei, fügt hinzu: „Mit CyberTip ONE können die Strafverfolgungsbehörden nicht nur enorm viel Zeit bei der manuellen Bearbeitung dieser Meldungen einsparen, sondern auch sicherstellen, dass sie sich auf die dringendsten Fälle konzentrieren und so die Identifizierung der Opfer beschleunigen können."

Mit maßgeschneiderten Algorithmen, die zusammenarbeiten, wird CyberTip ONE zu einer Lösung, die alle Bild- und Textdaten verwaltet, die in einem Cyber-Hinweis vorhanden sind. Die NCMEC-Meldungen werden in Hubstream geprüft und mit den umfangreichen Informationen von Griffeye Analyze kombiniert, wodurch der manuelle Prüfungsprozess entfällt.

John Hancock , CEO von Hubstream , betont: „Durch die Kombination der leistungsstarken Medienanalyse von Griffeye mit den nachrichtendienstlichen Analyse-, Visualisierungs- und Workflow-Funktionen von Hubstream ist CyberTip ONE in der Lage, in diesem schwierigen Umfeld viel zu bewirken.

Die Auswirkungen dieses gestrafften Arbeitsablaufs sind nicht nur eine geringere Arbeitsbelastung und eine geringere Exposition zu dem kinderpornografischen Material, sondern vor allem mehr Möglichkeiten zur Identifizierung der Opfer und eine höhere Kapazität zur Priorisierung von Cyber-Hinweisen und zur Identifizierung hochwertiger Ermittlungsspuren.

Johann Hofmann , CEO von Griffeye , erklärt abschließend: „Griffeye und Hubstream sind beides sehr missionsorientierte Unternehmen, was bedeutet, dass wir uns auf diesem Gebiet engagieren, um positive Auswirkungen zu erzielen. Ich glaube, dass wir mit CyberTip ONE die Möglichkeit haben, die Art und Weise, wie Strafverfolgungsbehörden mit Cyber-Hinweise umgehen, wirklich zu verändern und letztendlich ihre Fähigkeit zu stärken, Opfer zu identifizieren und zu schützen."

Griffeye hat mit der Veröffentlichung seiner digitalen Ermittlungsplattform im Jahr 2015 die Ermittlungsprozesse der Strafverfolgungsbehörden revolutioniert. Heute ist Griffeye weltweit führend auf seinem Gebiet und wird von über 4.000 Polizeibehörden auf der ganzen Welt für die Bearbeitung, Sortierung und Analyse großer Mengen von Bildern und Videos eingesetzt – insbesondere in Fällen, die Material über sexuellen Missbrauch von Kindern enthalten.

www.griffeye.com

Hubstream ist eine der weltweit führenden Softwareplattformen für Ermittlungsmanagement. Sie wird von Regierungsbehörden und internationalen Organisationen genutzt. Die Hubstream-Plattform vereint investigatives Fall-Management, Link-Analyse und -Visualisierung sowie hochgradig anpassbare Workflows in einem benutzerfreundlichen Produkt.

www.hubstreamsoftware.com

Sara Ekberg, +46702240029, [email protected]

