Bessere Zusammenarbeit mit Subunternehmern, verbessertes Management von Änderungsaufträgen und neue Einblicke in Projektrisiken sind die Themen des Innovations-Updates von InEight

InEight erweitert die Möglichkeiten seiner offenen, integrierten Plattform für Projektmanagementlösungen um eine Reihe von Funktionen für das Management von Nachunternehmern, ein verbessertes Management von Änderungsaufträgen und aufschlussreiche Risikobewertungsprozesse.

SCOTTSDALE, Arizona, 21. Juni 2022 /PRNewswire/ -- InEight Inc., ein weltweit führender Anbieter von Software für das Management von Bauprojekten, hat heute die neueste Software- innovationen angekündigt. Die Erweiterungen dieser Runde ermöglichen eine bessere Zusammenarbeit mit Subunternehmern in Echtzeit, geben sowohl Bauunternehmern als auch Bauherren einen besseren Überblick über Änderungsaufträge, ermöglichen tiefere Einblicke in Kosten- und Terminrisiken und bieten durch die Integration Möglichkeiten zur Optimierung einer effizienten Projektabwicklung.

„Während sich die Branche den Herausforderungen stellt, die sich aus der ständig wachsenden Nachfrage nach Neubauten ergeben, engagiert sich InEight weiterhin für die Bereitstellung innovativer Technologien, die es Unternehmen ermöglichen, ihre Aktivitäten durch effektivere, risikoangepasste Planung und effizientere Ausführung zu skalieren und zu erweitern. Diese neuesten Plattform-Updates geben Bauherren und Bauunternehmern die Werkzeuge an die Hand, die sie benötigen, um dringende Herausforderungen wie den Arbeitskräftemangel zu bewältigen, und versetzen sie in die Lage, die Projektabwicklungskapazitäten zu erhöhen, ohne dass dafür mehr erfahrenes Personal benötigt wird", sagt Brad Barth, Chief Product Officer bei InEight.

Im Rahmen dieser Innovationen hat InEight seine digitalen Zeiterfassungsbögen auf Subunternehmer ausgeweitet, die jetzt mit wichtigen Informationen versehen sind. Außerdem gibt es jetzt eine Funktion zum Zeichnungsvergleich, die es einfacher macht, Änderungen zwischen den Revisionen zu erkennen, die einen RFI-Prozess auslösen könnten.

Die neuen Funktionen zur Verwaltung von Subunternehmern für die Zusammenarbeit in Echtzeit ermöglichen es Außendienstteams,:

Weisen Sie Unterauftragnehmern Projektstrukturplan-Codes zu, damit sie ihre eigenen Tagespläne verfolgen können.

Ermöglichen Sie es den Subunternehmern, tägliche Arbeitsstunden, Arbeitsfortschritte, Notizen und Probleme direkt an den Generalunternehmer zu melden, um redundante Dateneingaben zu vermeiden.

Erstellung umfassender Tagesberichte zur Erfüllung der Anforderungen der Geschäftsführung/Eigentümer.

Für ein verbessertes Änderungsauftragsmanagement verbessert der vernetzte Prozess von InEight die Transparenz bei jedem Schritt und ermöglicht es den Projektteams,:

Durch den Vergleich von Zeichnungen mit früheren Versionen lassen sich wichtige Änderungen und Bereiche von Interesse schnell erkennen.

Reagieren Sie auf Probleme im Feld und erstellen Sie sofortige Informationsanfragen (RFI) mit mobilen Funktionen.

Reduzieren Sie Doppelarbeit und beschleunigen Sie die Genehmigungsfristen für Änderungsaufträge, indem Sie effizient Preise für Änderungsaufträge festlegen, die mit einem vollständigen Prüfpfad für die in der Änderung enthaltenen Probleme versehen sind.

Und schließlich neue Fähigkeiten im Bereich des Risikomanagements:

Vereinheitlichung von Risiko- und Planungspraktiken mit direkt in Ihren Plan eingebetteter Risikoidentifizierung und -zuordnung

Bessere Erkenntnisse durch Erfassung von Feedback und Kommentaren zum Plan

Quantitative Bewertungen auf der Grundlage eines Konsenspools und Abschaffung der traditionellen Drei-Punkte-Schätzungen

Weitere Informationen über die neuesten Innovationen von InEight finden Sie unter https://ineight.com/innovations

Über InEight

InEight bietet praxiserprobte Projektmanagement-Software für Bauherren, Bauunternehmer, Ingenieure und Designer, die die Welt um uns herum bauen. Mehr als 575.000 Benutzer und über 850 Kunden weltweit verlassen sich auf InEight, wenn es darum geht, in Echtzeit Einblicke zu erhalten, die dabei helfen, Risiken zu managen und Projekte während des gesamten Lebenszyklus im Zeit- und Kostenrahmen zu halten.

Von der Vorplanung bis zum Entwurf, von der Schätzung bis zur Terminplanung und von der Ausführung bis zum Umsatz hat InEight weltweit Projekte im Wert von mehr als 1 Billion Dollar in den Bereichen Infrastruktur, öffentlicher Sektor, Energie und Strom, Öl, Gas und Chemie, Bergbau und Handel durchgeführt. Für weitere Informationen, folgen Sie InEight auf LinkedIn oder besuchen Sie InEight.com .

