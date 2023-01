BestAtDigital accepte l'investissement stratégique d'un business angel scandinave de premier plan

BRIGHTON, Angleterre, 27 janvier 2023 /PRNewswire/ -- BAD, l'une des agences numériques les plus en vogue au Royaume-Uni en matière de changement comportemental, prend de l'ampleur grâce à l'investissement stratégique d'Ocular AS. Thomas Berglund, business angel, rejoint le Conseil d'administration de BAD en tant qu'actionnaire et conseiller stratégique pour soutenir les ambitions de croissance de la société.

Depuis sa scission en 2020 et son indépendance, l'équipe de BAD s'est donnée pour mission « de changer les comportements, de changer des vies » et, depuis quelques années, elle a acquis de nombreux de nouveaux clients qui souhaitent les rejoindre dans leur parcours. (Bestatdigital.com)

Alors que BAD se tourne vers l'avenir, une partie essentielle de sa stratégie repose sur un ensemble de technologies et de services évolutifs qui soutient le changement de comportement dans les entreprises mondiales - un espace que le marché ne comble pas actuellement.

Dans cette optique, Thomas Berglund apporte une vaste expérience dans la création d'entreprises de technologie et de services SaaS, ainsi que son expertise et son réseau d'investissement.

Thomas Berglund, PDG d'Ocular, a déclaré : « J'ai suivi les activités de BAD depuis que nous avons travaillé ensemble chez Edvantage Group. Au fil des ans, BAD a accompli tant de choses qu'elle dispose d'un portefeuille de clients exceptionnels, d'une équipe très expérimentée, d'une excellente technologie et, avec cette nouvelle trajectoire et l'accent mis sur le changement comportemental et les sciences comportementales, je suis ravi de pouvoir travailler avec eux à l'avenir. »

Andrea Day, PDG de BAD, a déclaré : « Thomas et moi avons évoqué l'idée de travailler ensemble de nouveau et avec notre ambition de croissance, cela ne pouvait pas mieux tomber. Thomas est extrêmement expérimenté, il comprend parfaitement notre entreprise et représente les mêmes valeurs que BAD. Que la fête commence ! »

BestAtDigital (BAD) est une agence indépendante de design comportemental. Notre vocation est d'aider nos entreprises clientes à relever les défis comportementaux qui influent sur leur réussite et sur leur capacité à avoir un impact positif dans la société. Pour ce faire, nous combinons les sciences comportementales, le design factuel, les technologies modernes et l'analyse afin de modifier et de maintenir les comportements. Pour nous contacter, rendez-vous sur : www.bestatdigital.com.

