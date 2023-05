Bestfly Vorsitzender & Group CEO Nuno Pereira kündigt eine erneuerte Vorstands- und Führungsstruktur an, die auf dem kontinuierlichen Wachstum von Bestfly aufbaut

Sameer Adam tritt der Bestfly Aviation Group als Vorstandsmitglied bei

Stephan Krainer zum Exekutiv-Direktor des Vorstands ernannt

ORANJESTAD, Aruba, 16. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Heute gab Bestfly eine Veränderung in seiner Vorstands- und Führungsstruktur bekannt, indem Sameer Adam und Stephan Krainer zu Vorstandsmitgliedern ernannt wurden, um das starke Wachstum des Unternehmens zu unterstützen und die Luftfahrtgeschäfte der Gruppe auszubauen.

Sameer Adam joins Bestfly Aviation Group as Executive Board Director Stephan Krainer named Executive Board Director Bestfly Logo

"Bestfly begann 2009 als Bodenabfertigungsunternehmen in Angola und hat sich seitdem zu einer globalen Luftfahrtgruppe entwickelt, die bis Ende 2023 in Aruba, Portugal, Kap Verde, Österreich, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Kongo, Guyana und Senegal tätig sein wird. Wir haben ein solides Fundament mit einem breit gefächerten Geschäft in den Segmenten VIP-Flugzeuge für Geschäftsreisende, Verkehrsflugzeuge, Öl- und Gassupport sowie Bodendienste geschaffen.", sagte Nuno Pereira, Vorsitzender & Group CEO Bestfly. "Dies hat zu starken Umsätzen in den einzelnen Bereichen geführt, weshalb wir unseren bereits starken Vorstand und unsere Führung um zwei großartige Persönlichkeiten erweitern, die unsere Aktivitäten mit ihren wertvollen Erfahrungen weiter verstärken werden."

Im Rahmen der Veränderungen in der Führungsstruktur werden die neuen Verwaltungsratsmitglieder in ihren jeweiligen Führungspositionen wie folgt tätig sein:

Sameer Adam (Kanadier) kommt als Exekutiv- Direktor des Vorstands zu Bestfly, um alle Aspekte der Flottenstrategie, der Geschäftsentwicklung und der Flugzeugfinanzierung für die Bereiche Geschäftsflugzeuge, Verkehrsflugzeuge und Hubschrauber zu beaufsichtigen. Bestfly hat seine Geschäftstätigkeit in den letzten Jahren ausgeweitet und einen starken Kundenstamm in verschiedenen Märkten aufgebaut, was ein zusätzliches Maß an Erfahrung erfordert, um unsere Flotte auf der Grundlage des optimalen Ansatzes, der zu unserer Wachstumsstrategie passt, zu vergrößern.

Stephan Krainer (Österreich) ist zusätzlich zu seinen Aufgaben als CEO von Primus Aero auch Vorstandsmitglied von Bestfly. Das in Österreich ansässige Unternehmen Primus Aero erbringt CAMO- und andere Wartungsdienste für verschiedene Betreiber, darunter Bestfly. Die höhere Effizienz, die durch einen internen CAMO-Partner erreicht wurde, hat die Fähigkeit der Gruppe verbessert, eine vielfältige Flotte zu verwalten, die über mehrere Kontinente verteilt ist.

Sameer Adam und Stephan Krainer ergänzen die derzeitigen Vorstandsmitglieder Nuno Pereira (Vorsitzender), Alcinda Pereira (stellvertretende Vorsitzende), Helder Rosa, Nuno Sandao und Americo Borges.

Informationen zu Bestfly

Bestfly wurde 2009 als angolanisches Unternehmen für Bodenabfertigungsdienste gegründet und hat sich seitdem zu einer globalen Luftfahrtgruppe mit mehreren neuen Märkten und Geschäftsbereichen entwickelt. Das Unternehmen hat seine Präsenz von Angola aus auf Aruba, Portugal, Kap Verde, Österreich, die Vereinigten Arabischen Emirate, Kongo, Guyana und Senegal ausgeweitet. Bestfly hat ein sehr erfahrenes Team zusammengestellt, um die höchsten Betriebsstandards, organisatorische Effizienz und kommerzielle Flexibilität zu gewährleisten.

Die derzeitige Flotte der Gruppe besteht aus 27 Flugzeugen, die auf einer Auswahl von Bombardier-, Falcon-, Gulfstream-, Hawker- und Cessna Citation-Geschäftsflugzeugen, Beechraft Kingair-Turboprop-Flugzeugen, Leonardo- und Bell-Hubschraubern, Embraer-Verkehrsflugzeugen und ATR72-Turboprop-Flugzeugen basieren. Die vielseitige Flotte ist für die Bedienung wichtiger Handelsmärkte und langfristiger Vertragskunden in ganz Europa, Afrika, im Nahen Osten und in der Karibik optimiert.

Als Gründungsmitglied der African Business Aviation Association (AfBAA) ist Bestfly derzeit auch Mitglied der National Business Aviation Association (NBAA).

Bestfly.aero

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2077579/Bestfly_Bestfly_Chairman___Group_CEO_Nuno_Pereira_Announces_Rene.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2077580/Bestfly_Bestfly_Chairman___Group_CEO_Nuno_Pereira_Announces_Rene.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2077581/Bestfly_Bestfly_Chairman___Group_CEO_Nuno_Pereira_Announces_Rene.jpg

SOURCE Bestfly