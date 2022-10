BeyonCa : Une nouvelle ère pour les VE intelligents haut de gamme

PÉKIN, MUNICH et SINGAPOUR, 31 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Le fabricant de véhicules électriques (VE) intelligents haut de gamme BeyonCa a annoncé son lancement mondial le 30 octobre en présentant la BeyonCa Gran Turismo Opus 1, une création rendue possible par la position et les capacités uniques de l'entreprise.

Composée d'une équipe d'élite de vétérans de l'industrie automobile, ainsi que d'experts en technologie de l'électronique grand public et de sociétés Internet, BeyonCa s'apprête à fixer la norme du VE haut de gamme.

BeyonCa transcendera la logique de l'industrie automobile d'aujourd'hui grâce à son écosystème de cas d'utilisation et de solutions destinées à l'intérieur, aux abords et au-delà de la voiture. Grâce à un cockpit intelligent fonctionnant avec l'IA qui surveille l'état de santé de l'utilisateur en temps réel, et au tout premier service médical cloud intégré à bord au monde, la BeyonCa veillera au bien-être des conducteurs et des passagers.

Weiming Soh, fondateur et président de BeyonCa, a déclaré : « La BeyonCa GT Opus 1 incarne vraiment les valeurs de BeyonCa, qui cherche à fixer les normes du segment des VE électriques intelligents haut de gamme. Le fruit du travail de notre équipe associe parfaitement le design, l'artisanat, le confort, la sportivité et une expérience incroyable. »

« L'aspect 'intelligent' est crucial pour définir la norme des EV haut de gamme. Selon notre philosophie, les technologies sont là pour satisfaire un objectif, mais ne devraient pas être une fin en soi. Nous allons plutôt consolider et intégrer les technologies de pointe et passer d'une méthodologie axée sur les fonctions à une méthodologie axée sur les scénarios. BeyonCa offrira aux utilisateurs des produits sérieux proposant une expérience utilisateur intégrée haut de gamme leur permettant de profiter de la véritable valeur des services offerts dans la voiture, autour de la voiture, et au-delà de la voiture. »

Christian Klingler, co-fondateur de BeyonCa, a déclaré : « BeyonCa a une idée très précise de ce que signifie être une marque de voiture intelligente haut de gamme. Nous améliorerons les caractéristiques des produits haut de gamme pour leur permettre d'atteindre une qualité de classe mondiale. Cette qualité a toujours essentielle pour moi, tout au long de ma carrière ; elle se voit et se ressent, comme lorsque vous saisissez un sac ou un bagage de luxe pour la première fois. Elle ne peut être atteinte qu'en s'attachant à chaque détail de ce que vous fabriquez. Cette philosophie imprègne BeyonCa, et elle est associée à une conception de classe mondiale imbattable. »

BeyondCa GT Opus 1 : Susciter l'enthousiasme des amateurs de voiture et de technologie

La BeyonCa GT Opus 1 est l'incarnation du VE haut de gamme nouvelle génération, conçue par une équipe qui dispose de décennies d'expérience en matière de création de voiture de luxe et haut de gamme.

Dirk van Braeckel, directeur de la conception de BeyonCa, est un designer primé, avec plus de 40 ans d'expérience en conception automobile, dont 20 en tant que directeur de la conception. Au cours de sa carrière, il a apporté au monde le modèle GT le plus emblématique de l'histoire récente.

Hans-Joachim Rothenpieler, directeur de la technologie de BeyonCa, a des décennies d'expérience dans le secteur des voitures haut de gamme, et il a contribué au développement de dizaines de modèles emblématiques dans ce domaine.

L'entreprise se positionne également à la pointe de l'industrie automobile en nommant en interne un responsable de la santé, le Dr Tim Guo. Spécialiste des maladies cardiovasculaires avec plus de 27 ans d'expérience au sein de nombreux groupes hospitaliers internationaux, le Dr Guo supervisera une équipe de « cloud doctors » et étudiera les cas d'utilisation au profit des futurs conducteurs.

Vers une expansion mondiale

Depuis le premier jour, BeyonCa est déterminée à devenir une véritable entreprise mondiale. Elle possède maintenant des bureaux internationaux dans cinq villes de trois pays, dont trois bureaux de R&D en Chine, un centre de conception à Munich et un bureau à Singapour qui deviendra un pôle de R&D.

Projets pour l'avenir

BeyonCa devrait lancer son premier modèle de voiture de série en 2024.

Dongfeng Group est l'un des partenaires d'investissement stratégique de BeyonCa. La société reçoit également des fonds d'autres investisseurs financiers internationaux.

