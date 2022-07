BEYONCÉ SORT RENAISSANCE

LE TRÈS ATTENDU SEPTIÈME ALBUM STUDIO, UNE ŒUVRE DANSANTE MAGISTRALE ET JOYEUSE, SERA DISPONIBLE DANS LE MONDE ENTIER DEMAIN, LE 29 JUILLET 2022

NEW YORK, 29 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Parkwood Entertainment/Columbia Records -- Le septième album studio de Beyoncé sera disponible dans le monde entier, demain, le 29 juillet, sur toutes les principales plateformes de streaming. Produit par son propre label Parkwood Entertainment and Columbia Records, RENAISSANCE arrive six ans après la sortie en 2016 de LEMONADE, qui a été acclamé dans le monde entier et a créé une surprise totale.

RENAISSANCE Album Cover. Photo by Carlijn Jacobs.

L'initiatrice du concept d'album visuel, et l'artiste visuellement prééminente, a décidé de se passer de visuels pour donner aux fans l'opportunité de profiter d'un voyage musical sans limites. C'est une occasion de redevenir des auditeurs et non des spectateurs, tout en profitant de chaque titre de cette production exceptionnelle. Alors que « Break My Soul », le premier single, est sorti accompagné d'une vidéo lyrique minimaliste, la sortie de RENAISSANCE sans visuels est un autre revirement culturel de la part de l'artiste qui a marqué une époque par sa créativité.

RENAISSANCE a été l'album le plus attendu de l'année depuis l'annonce par Beyoncé de la sortie de ce nouvel opus, le 15 juin, via une mise à jour de sa biographie sur ses réseaux sociaux : « act i RENAISSANCE July 29. » Elle a poursuivi ce lancement non conventionnel avec la sortie du premier single de l'album, « Break My Soul », présenté à minuit le jour du solstice d'été. Ce titre, au rythme trépidant, est extrêmement addictif et ses paroles incitent les auditeurs à se réjouir et à lâcher prise. Le single, qui a connu un succès mondial, a été qualifié de chanson de l'été et d'hymne de la génération actuelle.

Avec ses hymnes entraînants qui parlent au plus grand nombre, RENAISSANCE est un point culminant de liberté et d'évasion qui encourage une liesse sans précédent, une action et un mouvement spontané. Le but premier de RENAISSANCE, qui réinvente le célèbre rythme « four on the floor », est de présenter une musique qui vous fait vibrer et vous encourage à danser. C'est une célébration de l'époque des discothèques où quiconque se sentait différent se cherchait et formait une communauté de défenseurs de la liberté pour s'exprimer de manière créative à travers le rythme, un phénomène que nous célébrons encore aujourd'hui. Bienvenue au CLUB RENAISSANCE.

The magic of RENAISSANCE is also in Beyoncé's soaring vocals, rich, soulful, at times vulnerable and laden with passion and purpose in what could only be described as "SANGING." Cette voix se déploie sur des paroles mémorables à la fois audacieuses, chaleureuses, impérieuses et résolument actuelles.

Alors que les visuels sont prévus pour une date ultérieure, l'album est proposé dans différents formats, ce qui donne aux fans de musique et aux collectionneurs l'embarras du choix. Le magasin de musique sur le site Web de Beyoncé propose des produits dérivés de l'album et de multiples configurations de RENAISSANCE, dont un album CD, un album numérique, un vinyle en édition limitée, lancé avec un soupçon de mystère propre à la chanteuse, désormais épuisé, et quatre coffrets, Pose 1 à 4, qui comprennent un t-shirt et un CD dans un coffret spécial, également épuisés, avant que les fans ne reçoivent les descriptions du contenu. Le single phare de l'album, « Break My Soul », est disponible en version numérique ainsi qu'en version a capella et instrumentale.

L'album est également disponible en version vinyle de luxe. Il comprend deux vinyles noirs, un livret de 36 pages et un poster plié à collectionner (24 po x 36 po). Vous trouverez tous les articles ici .

Beyoncé a enregistré l'album pendant la pandémie, soit durant presque trois ans, et affirme que le calme de cette période lui a permis de puiser dans son moi le plus créatif.

« La création de cet album m'a permis de rêver et de m'évader pendant une période effrayante pour le monde », a déclaré Beyoncé. « Cela m'a permis de me sentir libre et aventureuse à une époque où peu de choses bougeaient. Mon intention était de créer un lieu sûr, un lieu sans jugement. Un endroit pour se libérer du perfectionnisme et de la pensée excessive. Un endroit pour crier, relâcher la pression, ressentir la liberté. C'était un magnifique voyage exploratoire. »

Entourée d'une équipe de collaborateurs prolifiques, dont The-Dream, Nile Rodgers, NOVA, NO ID, Raphael Saadiq, Mike Dean, Honey Dijon, Chris Penny, Luke Solomon, Skrillex, Beam, Big Freedia, Grace Jones et Tems, Beyoncé a entrepris de « réinventer à nouveau la musique », comme le décrit le Times of London.

RENAISSANCE : Un renouveau ou un regain d'intérêt pour quelque chose. Que la renaissance commence.

LISTE DES TITRES DE RENAISSANCE :

1. I'M THAT GIRL

2. COZY

3. ALIEN SUPERSTAR

4. CUFF IT

5. ENERGY (FEAT. BEAM)

6. BREAK MY SOUL

7. CHURCH GIRL

8. PLASTIC OFF THE SOFA

9. VIRGO'S GROOVE

10. MOVE (FEAT. GRACE JONES, TEMS)

11. HEATED

12. THIQUE

13. ALL UP IN YOUR MIND

14. AMERICA HAS A PROBLEM

15. PURE/HONEY

16. SUMMER RENAISSANCE

