BEYONCÉ SORT UNE NOUVELLE CHANSON, « MORNING DEW (DONK) » : CETTE JOURNÉE DU 4 JUILLET EST UN VÉRITABLE RÉGAL POUR SES FANS

C'EST LE DÉBUT D'UN COMPTE À REBOURS DE 60 JOURS POUR CÉLÉBRER LA PROCHAINE RÉÉDITION DE B'DAY, SON DEUXIÈME ALBUM RÉVOLUTIONNAIRE SORTI À L'OCCASION DE SON 25e ANNIVERSAIRE, LE 4 SEPTEMBRE 2006

« MORNING DEW (DONK) » DISPONIBLE SUR TOUTES LES PLATEFORMES DE STREAMING À 9 h 00 (heure de la côte Est)

NEW YORK, 4 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Beyoncé célèbre le 4e anniversaire de la fête nationale américaine en offrant un cadeau spécial à ses fans : la sortie de « MORNING DEW (DONK) », une nouvelle chanson qui marque également le début d'un compte à rebours de 60 jours avant son prochain anniversaire, ainsi que la réédition de B'DAY, son deuxième album révolutionnaire sorti il y a deux décennies, le 4 septembre 2006.

Écrite par Beyoncé, Pharrell Williams, The-Dream et Darius Dixon, et produite par Beyoncé et Pharrell Williams, « MORNING DEW (DONK) » est le premier nouveau titre proposé par l'artiste internationale depuis deux ans, et il s'agit d'un clin d'œil direct à ses fidèles fans, les BeyHive, pour célébrer la prochaine grande fête de B'DAY.

Cette chanson, qui figurera sur l'édition 20e Anniversary de l'album « B'DAY », s'accompagne d'un clip avec les paroles, réalisé par Cliff Watts, un collaborateur régulier, qui réutilise d'anciennes images. C'est Cliff Watts qui a réalisé la célèbre photo de couverture de Beyoncé pour le numéro spécial maillots de bain de *Sports Illustrated*, à l'occasion de son 25e anniversaire.

« B'DAY » a été le deuxième album de Beyoncé à se hisser en tête des ventes, avec 541 196 exemplaires vendus dès la première semaine, après sa sortie mondiale le 4 septembre 2006 et aux États-Unis le 5 septembre 2006.

Ce succès, qui lui a valu la première place dès sa sortie dans le classement américain Billboard 200, s'est répété à l'international, notamment au Japon, où il lui a fallu moins de trois jours pour se hisser en tête du classement international des albums.

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