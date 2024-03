BEYONCÉ VERÖFFENTLICHT COWBOY CARTER

DAS ACHTE STUDIOALBUM DER INNOVATIVSTEN KÜNSTLERIN DER WELT ERSCHEINT NACH EINER MONUMENTALEN VERÖFFENTLICHUNG VON ZWEI LIEDERN UND IST EINE UNVERFÄLSCHTE, GENREÜBERGREIFENDE VERBEUGUNG VOR DER AMERIKANISCHEN COUNTRY-KULTUR

DAS GESCHICHTSTRÄCHTIGE „TEXAS HOLD 'EM" LANDETE IN NEUN VERSCHIEDENEN GENRES IN DEN US-AMERIKANISCHEN MUSIKCHARTS UND AUF PLATZ 1 IN VERSCHIEDENEN INTERNATIONALEN GEBIETEN. BEYONCÉ IST DAMIT DIE ERSTE SCHWARZE KÜNSTLERIN, DIE MIT EINEM COUNTRY-SONG PLATZ 1 DER HOT-COUNTRY-SONGS-CHARTS UND DER HOT-100-CHARTS ERREICHT.

COWBOY CARTER IST JETZT ERHÄLTLICH

LOS ANGELES, 29. März 2024 /PRNewswire/ -- Beyoncés achtes Studioalbum ist jetzt weltweit erhältlich. act ii COWBOY CARTER erscheint heute nach der erfolgreichen Veröffentlichung der beiden Leadsingles „TEXAS HOLD 'EM" und „16 CARRIAGES" am 11. Februar, dem Superbowl-Sonntag.

COWBOY CARTER IS AVAILABLE NOW

„TEXAS HOLD 'EM" landete in neun verschiedenen Genres in den US-Musikcharts, darunter Pop, Hot AC, Country, Rhythmic, Urban und R&B, und schrieb Geschichte, indem Beyoncé die erste schwarze Künstlerin wurde, die mit einem Country-Song Platz 1 der Hot Country Songs und Platz 1 der Hot 100 Charts erreichte. Außerdem stand es vier Wochen lang an der Spitze der britischen Musikcharts.

COWBOY CARTER, produziert von Beyoncé, befasst sich mit allen Genres, die tief im Country verwurzelt sind. Dies ist das Werk einer Künstlerin, die in ihrer Freiheit zu wachsen, sich zu entfalten und grenzenlos zu schaffen, gedeiht. Sie entschuldigt sich nicht und sucht nicht nach einer Erlaubnis, wenn sie die Klänge der Musik erhebt, verstärkt und neu definiert, während sie akzeptierte falsche Normen über die Americana-Kultur demontiert. Es ist eine Hommage an die Vergangenheit und ehrt musikalische Pioniere aus den Bereichen Country, Rock, Klassik und Oper.

Das Album ist ein Füllhorn von Klängen, die Beyoncé liebt und mit denen sie aufgewachsen ist, wenn sie das Houston Rodeo besuchte oder dort auftrat - Country, original Rhythm & Blues, Blues, Zydeco und Black Folk. Das Album verpackt sich in eine reine Instrumentierung in einem feierlichen, authentischen Gumbo von Klängen, bei dem unter anderem Akkordeon, Mundharmonika, Waschbrett, akustische Gitarre, Bass-Ukulele, Pedal-Steel-Gitarre, Vibra-Slap, Mandoline, Fiddle, Hammond-B3-Orgel, Tack-Piano und Banjo zum Einsatz kommen. Außerdem gibt es jede Menge Händeklatschen, Hufeisenschritte, Stiefelstampfen auf Hartholzböden und ja, das sind Beyoncés Nägel als Percussion.

„Das Schöne am Musikmachen ist, dass es keine Regeln gibt", sagt Beyoncé. „Je mehr ich sehe, wie sich die Welt entwickelt, desto mehr fühle ich eine tiefere Verbindung zur Reinheit. Mit der künstlichen Intelligenz und den digitalen Filtern und der Programmierung wollte ich zu echten Instrumenten zurückkehren, und ich habe sehr alte Instrumente verwendet. Ich wollte nicht, dass einige Schichten von Instrumenten wie Streicher, insbesondere Gitarren, und Orgeln perfekt gestimmt sind. Ich habe einige Songs roh gehalten und mich an den Folk angelehnt. Alle Geräusche waren so organisch und menschlich, alltägliche Dinge wie Wind, Knacken und sogar das Geräusch von Vögeln und Hühnern, die Geräusche der Natur."

Und die Inspiration bezieht auch die Kultur des Südens und des Westens mit ein, über die Musik, das Rodeo, Westernfilme und die Geschichten der ursprünglichen Cowboys des Westens hinaus. Beim Rodeo erlebte sie zum ersten Mal die Vielfalt und Kameradschaft unter Menschen, die Country-Musik und einen amerikanischen Lebensstil lieben, der von Gemeinschaft, kulinarischen Angeboten, Grillen und Westernkleidung geprägt ist. Und das war für alle gedacht. Unter den Zuschauern waren schwarze, hispanische und indianische Cowboys, die ihre wertvollen, authentischen Beiträge zur Kultur leisteten. Ihre Geschichten sind ein Synonym für die amerikanische Geschichte.

Die Musik ist um eine leidenschaftliche, kühne Erzählung herum aufgebaut, die den Hörer mit Beyoncés vertrauter, kraftvoller Stimme im Zentrum in ihren Bann zieht. Ihre Stimme wirft ein grelles Licht auf eine Geschichte, die von Wahrheiten durchdrungen ist, die verborgene Geschichten enthüllt und all die Magie offenbart, die man sucht, wenn man eine bewusste Reise zurück zu seinen Wurzeln unternimmt. Beyoncé ist eine Studentin der Geschichte, und sie setzt die Meisterklasse der amerikanischen Musik fort, die 2022 mit act i RENAISSANCE begann, einem tiefen Eintauchen in die Tanzmusik und ihre Schöpfer und der Feier derer, die in Freude lebten, obwohl sie sich als Ausreißer fühlen mussten.

Auf COWBOY CARTER ist das Werk einer Künstlerin zu sehen, die nach ihren eigenen Vorstellungen schuf, die keine Regeln kennt und kühn bleibt. Die Lieder umschmeicheln, wiegen und ermutigen die Neugier des Zuhörers durch 27 revolutionäre Überraschungen und heben die Beschränkungen auf, die der genrebasierten Musik auferlegt sind. Als Produzentin erforscht und experimentiert Beyoncé mit Akkord- und Tonartwechseln, mischt mühelos Genres, verbiegt und mischt das Unerwartete, um jede Mauer musikalischer Begrenzung zu durchbrechen. Es ist ein seltenes Werk, das Remakes von Klassikern wie „BLACKBIIRD" von den Beatles und „JOLENE" von Dolly Parton so nahtlos mit klanglich vielfältigen Kreationen wie „SWEET HONEY BUCKIN", „RIIVER DANCE" und „II MOST WANTED" verbinden kann.

„Mein Prozess ist, dass ich normalerweise experimentieren muss", sagt Beyoncé. „Ich genieße es, die Freiheit zu haben, alle Aspekte der Dinge, die ich liebe, herauszuholen, und so habe ich an vielen Songs gearbeitet. Ich habe wahrscheinlich 100 Songs aufgenommen. Wenn das geschehen ist, kann ich das Puzzle zusammensetzen und die Konsistenzen und gemeinsamen Themen erkennen, um dann ein solides Werk zu schaffen."

Das Album ist in der Tat ein Experiment. Jeder Song ist eine eigene Version eines neu inszenierten Westernfilms. Sie ließ sich von Filmen wie „Five Fingers For Marseilles", „Urban Cowboy", „The Hateful Eight", „Space Cowboys", „The Harder They Fall" und „Killers of the Flower Moon" inspirieren und ließ die Filme während der Aufnahmen oft auf einem Bildschirm laufen. Einige Aspekte des Schlagzeugs wurden durch den Soundtrack von 'O Brother, Where Art Thou?' inspiriert, wo es eher Bluegrass war. Dieses Werk reicht von singenden Cowboys und Blaxploitation bis hin zu Spaghetti-Western und Fantasy, wobei Beyoncé zwischen persönlichen Erfahrungen, der Würdigung der schwarzen Geschichte und übertriebener Charakterbildung hin und her schwankt. Die Vinylplatte mit einer limitierten Auflage zeigt ein Mikrofon in Form einer Pistole ala Thelma und Louise auf der Flucht vor dem Gesetz, aber die Pistole ist unsichtbar, eine übertriebene Realität.

Die Figur Cowboy Carter entstand aus diesen Erfahrungen und wurde von den ursprünglichen schwarzen Cowboys des amerikanischen Westens inspiriert. Das Wort Cowboy selbst wurde abwertend verwendet, um die ehemaligen Sklaven als „Jungs" zu bezeichnen, die am geschicktesten waren und die schwerste Arbeit im Umgang mit Pferden und Rindern hatten. Wenn man den negativen Beigeschmack beseitigt, bleibt die Stärke und Unverwüstlichkeit dieser Männer, die die wahre Definition westlicher Tapferkeit sind.

Während RENAISSANCE eine erklärte Wiedergeburt nach der Pandemie war, ist COWBOY CARTER eine deklarative Frequenz- und akademische Verschiebung, während sich die Welt darauf vorbereitet, sich erneut zu verschieben, ein Album, das neu definiert und neu aufbaut, was Country und Americana ist und wer dazugehört. Das Album beginnt mit „AMERIICAN REQUIEM", einem hymnischen Weckruf, der alte Vorstellungen über Kunst und die Menschen, die sie schaffen, verbrennt.

Beyoncé hat sich mit einer hochkarätigen Gruppe von Kollaborateuren zusammengetan, darunter The-Dream, Pharrell, NO I.D., Raphael Saadiq, Ryan Tedder, Ryan Beatty, Swizz Beatz, Khirye Tyler, Derek Dixie, Ink, Nova Wav, Mamii, Cam, Tyler Johnson, Dave Hamelin und Shawn „JAY-Z" Carter, um die geheimen Perlen in jedem Song zu finden. Der Prozess, der manchmal Jahre dauerte, bedeutete oft, Teile verschiedener Aufnahmen zu kombinieren, hier die Instrumentierung zu ändern, dort ein gewisses Etwas hinzuzufügen, um an der perfekten Stelle im richtigen Moment zu landen.

„Dieses Album hat über fünf Jahre gedauert", sagt sie. „Es war wirklich großartig, die Zeit und die Gnade zu haben, mir damit Zeit zu lassen. Ursprünglich wollte ich COWBOY CARTER zuerst veröffentlichen, aber mit der Pandemie war die Welt zu schwer. Wir wollten tanzen. Wir haben es verdient zu tanzen. Aber ich musste auf Gottes Zeitplan vertrauen."

Und die musikalische Allianz umfasst Beiträge von einer beeindruckenden Liste von Künstlern als Sänger, Musiker und Redner, darunter Dolly Parton, Willie Nelson, Linda Martell, Stevie Wonder, Chuck Berry, Miley Cyrus, Post Malone, Jon Batiste, Rhiannon Giddens, Nile Rodgers, Robert Randolph, Gary Clark, Jr., Willie Jones, Brittney Spencer, Shaboozey, Reyna Roberts, Tanner Adell und Tiera Kennedy.

COWBOY CARTER ist das musikalische Gebräu, das Sie nicht von der innovativsten Künstlerin und Produzentin der Welt erwartet haben, die es sich zur Norm gemacht hat, Grenzen zu überschreiten und Kunst zu liefern, die die Sinne herausfordert. Es geht um Kultur, Vermächtnis und eine entscheidende Ergänzung des amerikanischen Liederbuchs durch das wichtigste und kreativste Talent eines Jahrhunderts.

„Ich denke, die Leute werden überrascht sein, denn ich glaube nicht, dass diese Musik das ist, was jeder erwartet", sagt Beyoncé, „aber es ist die beste Musik, die ich je gemacht habe."

COWBOY CARTER ist ab sofort erhältlich.

COWBOY CARTER TITELLISTE:

AMERIICAN REQUIEM BLACKBIIRD 16 CARRIAGES PROTECTOR MY ROSE SMOKE HOUR ★ WILLIE NELSON TEXAS HOLD 'EM BODYGUARD DOLLY P JOLENE DAUGHTER SPAGHETTII ALLIIGATOR TEARS SMOKE HOUR II JUST FOR FUN II MOST WANTED LEVII'S JEANS FLAMENCO The LINDA MARTELL SHOW YA YA OH LOUISIANA DESERT EAGLE RIIVER DANCE II HANDS II HEAVEN TYRANT SWEET ★ HONEY ★ BUCKIIN' AMEN

Hinweis an die Redakteure: Eine vollständige Liste der Credits finden Sie Hier

Klicken Sie Hier für das COWBOY CARTER Medien-Toolkit.

Albumcover-Foto fotografiert von Blair Caldwell

Hier erhältlich: https://beyonce.lnk.to/cowboycarter

Informationen zu Parkwood Entertainment

Parkwood Entertainment ist eine Film- und Produktionsfirma, ein Plattenlabel und eine Managementfirma, die 2010 von der Entertainerin und Unternehmerin Beyoncé gegründet wurde. Mit Niederlassungen in Los Angeles und New York City verfügt das Unternehmen über Abteilungen für Musik, Film, Video, Live-Auftritte und Konzertproduktion, Management, Geschäftsentwicklung, Marketing, Digitales, Kreativität, Philanthropie und Werbung. Unter dem ursprünglichen Namen Parkwood Pictures veröffentlichte das Unternehmen den Film Cadillac Records (2008), in dem Beyoncé die Hauptrolle spielte und den sie mitproduzierte. Das Unternehmen hat auch die Filme Obsessed (2009), mit Beyoncé als Hauptdarstellerin und ausführender Produzentin, Gewinnerin des Peabody Award for Entertainment, Lemonade (2017), den Emmy®-nominierten Homecoming: A Film By Beyoncé (2019) herausgebracht, der Beyoncés geschichtsträchtigen Auftritt beim Coachella Valley Music & Arts Festival 2018 dokumentiert, und den Emmy®-prämierten Black Is King (2020). Parkwood Entertainment produzierte die The Mrs. Carter Show World Tour (2013-2014), die Formation World Tour (2016) und die bereits erwähnten „Homecoming"-Auftritte beim Coachella (2018) und war Koproduzent der ON THE RUN Tour (2014) und ON THE RUN II (2018) sowie der RENAISSANCE WORLD TOUR (2023).

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2375099/Parkwood_Entertainment_Beyonce_Cowboy_Carter.jpg