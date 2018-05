Bezant bate meta de pré-venda em apenas uma hora, com número de pedidos 7,5 vezes maior - a mais rápida venda de tokens da Ásia em 2018

A Bezant almeja mudar a forma dos pagamentos e da captação de recursos para os setores mundiais do conteúdo digital e dos influenciadores. Para atingir este objetivo, ela juntou um incrível grupo de pessoas com profunda experiência em um número de indústrias relevantes, como pagamentos internacionais, jogos, conteúdos móveis e criptomoedas. A equipe inclui: Daesik Kim, cofundador da Bithumb, uma das maiores bolsas globais de criptomoedas, e ex-executivos e desenvolvedores da Kakao, a gigante coreana doméstica da internet.

A plataforma da Bezant estava em preparação havia 10 meses. Com um foco em aplicativos móveis, jogos e e-commerce, incialmente em mercados emergentes, a empresa tem tripla meta:

Capacitar criadores e fomentar a criatividade por meio do blockchain e, com uma eficiente e escalável plataforma de cobrança, aumentar a receita de conteúdo digital

Habilitar mais consumidores, inclusive quem não tem conta bancária, ao acesso e aos pagamentos de uma ampla variedade de conteúdos digitais – removendo as barreiras que impedem as pessoas de obterem os conteúdos que elas querem

Gerar mudanças econômicas e sociais positivas, aumentando a produção e o consumo de conteúdo digital do lado de fora da cerca das gigantes mundiais da tecnologia

Daesik Kim, diretor de criptomoedas, disse: "Não poderíamos estar mais satisfeitos com os resultados – chegar a nove dígitos, com praticamente zero gastos de marketing – e gostaríamos de agradecer à comunidade por sua confiança e apoio".

"Estou orgulhoso de conduzir o esforço de vendas dos tokens da Bezant e este é o primeiro de muitos feitos do nosso roteiro, que estamos trabalhando incansavelmente para cumprir. A Bezant é uma agente de transformação nas indústrias de conteúdo e de influenciadores, à medida que nossa equipe, com o apoio de experientes pesos-pesados do setor, constrói um ecossistema vibrante e próspero para criadores e consumidores".

A oportunidade é imensa. Os gastos dos consumidores em lojas de aplicativos móveis devem superar os US$ 110 bilhões [1] em 2018 e as vendas no e-commerce devem crescer 246,2%, chegando a US$ 4,5 trilhões [2], em 2021. Como o aumento das despesas dos consumidores com conteúdo digital, a Bezant vai facilitar o acesso e mudar os aspectos econômicos da distribuição de conteúdo para capturar oportunidades em um mercado dominado por gigantes da indústria.

Sobre a Bezant

A Bezant é uma plataforma descentralizada de pagamentos e serviços que ajuda criadores de conteúdo, influenciadores e comerciantes de e-commerce a atingirem seus públicos-alvo com soluções de pagamento rápidas, seguras e confiáveis. Empregando blockchain, a Bezant capacita criadores a liberar conteúdo digital original que consumidores de todo o mundo podem facilmente acessar, proporcionando-lhes maneiras alternativas de monetizar sua oferta sem o envolvimento de bancos tradicionais e suas inconveniências, bem como escapar das tarifas inflacionadas das lojas de aplicativos convencionais dominando o mercado. A Bezant também gera mudanças econômicas e sociais positivas com o aumento da produção e consumo de conteúdo digital fora da cerca das gigantes mundiais de tecnologia.

FONTE Bezant

