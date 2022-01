BGaming : le boom de la crypto transforme l'industrie des jeux en ligne

GZIRA, Malte, 21 janvier 2022 /PRNewswire/ -- En pleine croissance, le marché des jeux en ligne bat de plus en plus de records. Associée à des solutions de crypto intelligentes, cette industrie ouvre de nouvelles opportunités à ses opérateurs et aux joueurs. Observant l'expansion du monde de la crypto, BGaming met en lumière les tendances les plus significatives qui ont influencé l'industrie des jeux en ligne.