BGaming und World Boxing Council bringen Spiel zur Unterstützung des WBC Cares-Wohltätigkeitsprojekts heraus

Ivan Montik, der Gründer von BGaming, erklärte: „Jetzt habt ihr da draußen die Chance, ein Champion zu werden. Das wollten wir dem Publikum vermitteln. Für BGaming ist es die erste Erfahrung der Zusammenarbeit mit einer so renommierten Marke und es war uns wichtig, unser Unternehmensimage zu verbessern. Es ist immer spannend, etwas Neues auszuprobieren und zu sehen, wie viele Bereiche es gibt, in denen wir unser Know-how als Premium-Spieleentwickler umsetzen können."

Mit dem neuen Projekt konnte der Anbieter aufzeigen, dass die Zusammenarbeit zwischen mächtigen Akteuren zu großen Gewinnen und vielversprechenden Partnerschaften in verschiedenen Bereichen führen kann. Die Einnahmen aus dem Spiel werden an die Wohltätigkeitsstiftung WBC Cares gespendet und bietet BGaming so die Gelegenheit, sein Programm für unternehmerische Gesellschaftsverantwortung weiterzuentwickeln.

Malte Mueller-Michaelis, Mitglied des WBC-Vorstands, erklärt zu der Zusammenarbeit: „Als wir dieses Projekt besprochen haben, haben wir vom ersten Moment an die Möglichkeit gesehen, unsere Wohltätigkeitsinitiative WBC Cares zu unterstützen. Die Hauptziele von WBC Cares sind es, die Welt zu einen, Menschen zu inspirieren und für Freiheit, Frieden und Gleichheit zu kämpfen. Es ist eine gute Gelegenheit, auf diese Initiativen aufmerksam zu machen und Mittel aufzubringen, um denjenigen zu helfen, die Hilfe am dringendsten benötigen."

Das Spiel ist ab sofort in renommierten Casinos wie BitcoinCasino, Spinago und anderen verfügbar. Der nächste Titel der Marke erscheint Mitte Juli.

BGaming ist ein kreativer Anbieter von iGaming-Inhalten, der das Glücksspiel zum Spiel macht. Dank eines fachkundigen Teams und einer spielerorientierten Herangehensweise schafft das Studio fesselnde Produkte, die auf mehr als 300 renommierten Plattformen und Online-Casinos weltweit zu finden sind. BGaming war das weltweit erste Unternehmen, das Kryptowährungen unterstützt und nachweislich faire Spiele angeboten hat. Heute umfasst das Portfolio der Marke über 60 Produkte mit HD-Grafik und einer übersichtlichen Benutzeroberfläche für jedes Gerät.

