BGI Genomics podejmuje współpracę z firmą Zentya w celu wprowadzenia na rynek testu DNA z próbek kału w kierunku raka jelita grubego na Słowacji

BRATYSŁAWA, Słowacja, 29 marca 2023 r. /PRNewswire/ -- BGI Genomics z przyjemnością ogłasza wprowadzenie na rynek testu COLOTECTTM 1.0 na Słowacji w ramach współpracy z partnerem spółki, firmą Zentya. Zentya jest słowacką spółką, której pracownicy odznaczają się pasją do dostarczania pacjentom najnowszych technologii genetycznych badań przesiewowych, których celem jest wsparcie diagnostyki i wdrożenia leczenia w odpowiednim czasie.

COLOTECT™ jest jednym z pierwszych dostępnych na Słowacji testów DNA z próbek kału umożliwiającym diagnostykę w kierunku raka jelita grubego. Jest to nieinwazyjne badanie DNA z próbek kału w kierunku raka jelita grubego i zmian przednowotworowych. Test oparty jest na technologii metylo-specyficznego testu PCR opartego na metodzie multipleksowej w celu wykrycia patologicznych biomarkerów raka jelita grubego drogą metylacji DNA z próbek kału.

Konferencja prasowa z okazji premiery produktu odbyła się w Bratysławie, na Słowacji. Dr Martin Huroka (główny specjalista ds. gastroenterologii, Ministerstwo Zdrowia), dr Lucia Starovecká Copák (specjalistka genetyki medycznej) oraz dr Jozef Dolinský (onkolog kliniczny) zostali zaproszeni do wygłoszenia swoich opinii podczas konferencji.

Dr. Martin Huroka wyjaśnił, że wiek i przypadki zachorowań w rodzinie są istotnymi czynnikami wpływającymi na występowanie raka jelita grubego. „Ryzyko zachorowania na raka jelita grubego wzrasta znacząco po ukończeniu 50. roku życia lub w przypadku zachorowań wśród członków rodziny. Raka jelita grubego można w 100% uniknąć, a ludzie nie muszą umierać z powodu zachorowania na raka jelita dzięki regularnym badaniom profilaktycznym" - stwierdził dr Huroka.

Wczesne wykrycie jest kluczem do profilaktyki raka jelita grubego i poprawy wskaźnika przeżycia, ponieważ nowotwór ten rozwija się zazwyczaj bardzo wolno. Uformowanie się polipów gruczolakowatych ze zdrowego nabłonka może trwać od 10 do 15 lat, po czym mogą one przekształcić się w nowotwór złośliwy, jakim jest rak jelita grubego.

„Przy wczesnej diagnozie, na etapie, gdy zmiany nie są jeszcze rozsiane, wskaźnik pięcioletniego przeżycia pacjentów wynosi aż 90%. Jednak wskaźnik ten znacznie spada do poziomu zaledwie 10-15% w przypadku zaawansowanego stadium choroby obejmującego przerzuty. Pod względem ekonomicznym koszty leczenia choroby zdiagnozowanej na wczesnym etapie są znaczenie niższe niż w przypadku raka w zaawansowanym stadium rozwoju" - powiedział dr Dolinský.

Dostępność testu COLOTECT™ 1.0 na Słowacji zapewnia łatwą i wygodną możliwość badań przesiewowych i wykrycia choroby. „Czułość testu pod względem wykrycia raka jelita grubego wynosi 88%, przy czym swoistość testu, wskazująca na zdolność identyfikacji pacjentów bez nowotworu jelita grubego, wynosi 92%. Należy podkreślić, że czułość testu pod względem wykrywania gruczolaków w zaawansowanym stadium rozwoju wynosi 46%, co jest ważne z punktu widzenia wczesnego wykrycia raka jelita grubego" - zauważyła dr Lucia Starovecká Copák.

Test COLOTECTTM 1.0 posiada oznaczenie CE i jest dostępny w ponad 20 krajach Europy Południowo-Wschodniej, w tym na Słowacji, Węgrzech, w Polsce, Rumunii, Portugalii i w wielu innych krajach.

Informacje dotyczące dostępności testu na Słowacji znajdują się na stronie www.colotect.sk. Informacji na temat dostępności w innych krajach udziela BGI Genomics po przesłaniu wiadomości na adres [email protected].

