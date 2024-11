bHaptics dévoile la nouvelle génération des gilets TactSuit Pro et TactSuit Air avec une haptique immersive améliorée

SÉOUL, Corée du Sud, 12 novembre 2024 /PRNewswire/ -- bHaptics, leader de la technologie haptique, a dévoilé ses premiers nouveaux produits en quatre ans : TactSuit Pro et TactSuit Air. TactSuit Pro offre une expérience haptique de qualité supérieure conçue pour les utilisateurs qui recherchent une immersion totale dans un contenu de réalité virtuelle (RV). De son côté, TactSuit Air propose un design léger et élégant, offrant un retour d'information substantiel sans encombrement pour ceux qui souhaitent une expérience RV plus rationalisée.

bHaptics Unveils Next-Gen TactSuit Pro and TactSuit Air with Enhanced Immersive Haptics bHaptics latest lineup: TactSuit Pro, TactSuit Air, and TactSleeve

La nouvelle caractéristique de TactSuit Pro est la molette du contrôleur, qui permet aux utilisateurs de régler avec précision l'intensité des sensations haptiques pendant l'utilisation. L'anneau LED sur le contrôleur sert non seulement d'indicateur de l'état haptique de la veste, mais ajoute également un élément élégant et visuellement frappant au design. En outre, il est équipé de sangles extensibles, garantissant un ajustement confortable pour tous les types de morphologie des utilisateurs. La veste est désormais équipée de 32 moteurs haptiques, offrant un retour haptique optimisé pour une expérience immersive améliorée à un prix attractif de 499 dollars.

TactSuit Air est doté de 16 moteurs haptiques et d'un design confortable, disponible en deux couleurs, Onyx et Ash. Il s'agit d'un pendant élégant et plus ludique à TactSuit Pro et, à un prix compétitif de 249 $, ce gilet offre une haptique dynamique et immersive aux utilisateurs qui commencent leur expérience avec la réalité virtuelle.

bHaptics lance également une nouvelle version de son produit haptique populaire basé sur le bras, TactSleeve. Doté de trois moteurs haptiques par bras, le TactSleeve est optimisé pour fournir un retour haptique puissant tout en étant nettement plus léger (plus de 40 %) et plus confortable à porter que son prédécesseur. Avec un prix de 199 $, il constitue une solution efficace et abordable pour les utilisateurs à la recherche d'expériences haptiques améliorées dans des scénarios pleins d'action.

« Notre technologie haptique brevetée, notre facilité d'intégration dans les jeux et les solutions (plus de 270 jeux comparables) et notre solide service après-vente ont fait des produits de la société un choix populaire pour les joueurs de RV et dans d'autres secteurs », a déclaré Kiuk Gwak, PDG de bHaptics. « Avec l'introduction de ces nouveaux modèles, bHaptics est prête à répondre à la demande croissante d'expériences de retour haptique immersif dans une large gamme d'applications. »

Les précommandes de bHaptics pour les gilets TactSuit Pro et TactSuit Air et pour TactSleeve seront ouvertes du 12 au 26 novembre (heure normale du Pacifique) sur son site web, bhaptics.com. Les clients qui précommandent recevront les frais de port gratuits, une clé de jeu RV gratuite et un badge exclusif pour personnaliser leur nouvelle veste. Les expéditions commenceront à partir du 27 novembre dans l'ordre de réception des achats. Le retour et le remboursement sont possibles dans un délai de 45 jours à compter de la date de réception du produit.

À propos de bHaptics

Premier partenaire de Meta pour les solutions haptiques dans le cadre du programme « Made for Meta », bHaptics (fondé en 2015) est un leader mondial dans le domaine des solutions haptiques commerciales, offrant un engagement haptique sur l'ensemble du corps. Ses produits sont compatibles avec tous les principaux casques de réalité virtuelle, ce qui en fait la solution de choix pour les utilisateurs qui souhaitent améliorer leur expérience de la réalité virtuelle. En janvier 2024, la société a réussi une levée de fonds de série C et porté ses investissements totaux à 180 millions de dollars.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2549788/bhaptics_12_re.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2554801/bHaptics___Products___3.jpg